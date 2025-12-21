Los afortunados de la lotería de Navidad en 2024 de Alicante esperan repetir: "Si das un premio, la gente piensa que puedes volver a darlo"

La suerte no siempre responde en la misma proporción al entusiasmo. El pasado año, la provincia vivió una de las campañas de Lotería de Navidad más discretas de la última década, con una recaudación que apenas devolvió en premios el 9 % de los más de 150 millones de euros invertidos por los alicantinos. Aun así, cuando el premio llega, aunque sea modesto, deja huella. Y esa huella, un año después, sigue marcando el pulso de administraciones de lotería, hermandades de Semana Santa, asociaciones deportivas y vecinos que ahora miran al sorteo de 2025 con renovada ilusión.

Porque si algo demostró el 22 de diciembre de 2024 es que la suerte, cuando aparece, entiende de historias, de proyectos desbloqueados y de números que, tras décadas de espera, por fin dieron la alegría esperada. Los municipios que resultaron agraciados el pasado año no solo han vuelto a comprar: lo han hecho con más ganas que nunca.

Elche: un quinto premio que impulsó proyectos

Elche fue uno de los grandes protagonistas del sorteo con el quinto premio 37876, del que se vendieron 1.282 décimos, repartiendo más de 7,6 millones de euros. Parte de la fortuna llegó a través de colectivos muy arraigados en la ciudad, como la Hermandad Mater Desolata, el Club de Dominó o empresas vinculadas al tejido asociativo local.

La gente que lleva toda la vida jugando ese número imagínate la alegría. Ahora podemos pasar de pequeños proyectos a otros algo más ambiciosos Rubén Coy — Presidente de la Hermandad Mater Desolata

El presidente de la hermandad ilicitana, Rubén Coy, señala un año después que, tras más de 30 años jugando al mismo número, el premio supuso "una alegría enorme" y un impulso económico inesperado. "Nunca había tocado. Imagínate la alegría de la gente que lleva toda la vida jugando ese número”, apunta Coy.

Este año, la demanda de décimos se ha disparado: han vendido el doble que en 2024 y han tenido que buscar lotería desde noviembre para cubrir todas las peticiones. "Dicen que cuando se abre la botella de champán, ya no se cierra, a ver si es verdad", bromea el presidente de la hermandad, quien señala que parte del premio les permitirá "pasar de pequeños proyectos a otros algo más ambiciosos que esperamos ver la próxima Semana Santa".

Se notó incluso en los torneos, después de ganar el premio vino más gente. No fue una gran cantidad, pero fue una ayuda que vino muy bien Juanra Agulló — Presidente del Club de Dominó de Elche

El premio también llegó al Club de Dominó de Elche. Su presidente, Juanra Agulló, explica que el dinero permitió afrontar mejoras necesarias y reforzó la actividad del club. "Se notó incluso en los torneos, después de ganar el premio vino más gente", comenta Agulló. Parte del impulso ha servido para preparar el traslado a una nueva sede más amplia. "No fue una gran cantidad, pero fue una ayuda que vino muy bien", resume Agulló quien señala que este año, las llamadas para comprar lotería se repiten a diario.

Orihuela: el estreno de la suerte con un segundo premio

Orihuela celebró uno de los premios más importantes de la provincia con el segundo premio 40014, vendido íntegramente en la administración "El Pollo", que repartió 1,25 millones de euros. Fue la primera vez que este despacho, abierto desde el año 2000, daba un premio de Navidad de esta magnitud.

Meli Campillo, lotera responsable de la administración, recuerda la emoción de aquel día. "La mayoría de los premiados eran clientes habituales, gente a la que conoces", recuerda Campillo quien destaca como un segundo premio "son 125.000 euros por décimo, una cantidad que permite hacer realidad muchas ilusiones”.

La mayoría de los premiados eran clientes habituales, gente a la que conoces. Un segundo premio permite hacer realidad muchas ilusiones Meli Campillo — Lotera

Un año después, la estela del premio sigue viva. "La gente vuelve preguntando por el mismo número, aunque no lo tengamos todo el año. Cuando das un premio, la gente piensa que puedes volver a darlo", explica Campillo, quien señala que estos meses han recibido incluso llamadas desde fuera de la provincia para pedir más décimos de los que compraron en esta administración durante sus vacaciones.

Precisamente, la comarca de la Vega Baja fue una de las comarcas más activas del pasado sorteo. El tercer premio 11840 se vendió tanto en Torrevieja como en Orihuela Costa, mientras que "El Conejo de Oro" de Torrevieja volvió a confirmar su reputación al repartir también el quinto premio 74778. A pocos kilómetros, Playa Flamenca y La Zenia Boulevard completaron el mapa de la suerte.

Novelda: buñuelos y un quinto muy repartido

En Novelda, la suerte entró por la puerta de La Taberneta de Luis, un bar de barrio famoso por sus buñuelos y churros. Allí se vendieron 65 décimos del quinto premio 74778, repartiendo 390.000 euros entre clientes y empleados, con premios de 6.000 euros por décimo.

Dar premios siempre llama la atención y aumenta la afluencia, tanto del pueblo como de municipios cercanos Roberto Ramón — Lotero

El número fue adquirido en la administración Santa María Magdalena, situada a pocos metros del local. Su responsable, Roberto Ramón, celebra haber repartido tanto un cuarto como un quinto premio en el mismo año. "Dar premios siempre llama la atención y aumenta la afluencia, tanto del pueblo como de municipios cercanos", explica Ramón quien destaca que este año han llegado clientes desde Aspe, Elche o Alicante a por su décimo.

La administración ya había repartido grandes premios en años anteriores y confirma una tendencia clara. "La gente es supersticiosa, parece que la suerte se queda donde ha tocado", afirma Ramón.

Elda: la bruja que vuelve a cumplir

Elda volvió a asociar su nombre a la suerte gracias al cuarto premio 48020, que dejó 920.000 euros repartidos desde la administración "La Bruja de la Suerte". El establecimiento, fácilmente reconocible por la figura de la bruja y su gato, ya había protagonizado uno de los grandes momentos de la lotería en 2020, cuando repartió un segundo premio de seis millones de euros.

La gente vuelve a por los mismos números de siempre, pero también viene a probar suerte aquí porque sabe que ya hemos dado premios Ana María Alvarado — Lotera

Ana María Alvarado, responsable de la administración, explica que ese historial pesa mucho en la decisión de los clientes. "La gente vuelve a por los mismos números de siempre, pero también viene a probar suerte aquí porque sabe que ya hemos dado premios importantes", señala Alvalado. Durante todo el año posterior al sorteo, muchos premiados regresaron para agradecer el trato y contar cómo habían invertido el dinero".

De cara a 2025, la venta se mantiene estable, con clientes fieles y otros nuevos que se acercan atraídos por la fama del local. “Dar un premio no garantiza nada, pero genera confianza y mantiene viva la ilusión", afirma Alvarado.

Benidorm y Xàbia: suerte que no se agota

Benidorm vendió en 2024 una serie completa del tercer premio 11840 y parte del quinto premio 60622 desde la administración "La Primera", situada en la conocida "zona de los vascos". El lotero responsable del establecimiento, Julián Mazón, explica que buena parte de los décimos premiados se vendieron meses antes del sorteo, principalmente a turistas y propietarios de segundas residencias.

Muchos vienen en verano, compran y luego se acuerdan de nosotros cuando toca. Cuando das premios la gente se ilusiona Julián Mazón — Lotero

"Muchos vienen en verano, compran y luego se acuerdan de nosotros cuando toca”, señala. Algunos de esos clientes han regresado este año expresamente para pedir el mismo número, convencidos de que la suerte puede repetirse. "Cuando das premios, aunque sea en invierno, la gente se ilusiona y vuelve", apunta Mazón.

En Xàbia, la administración Jubama volvió a ser sinónimo de fortuna al repartir el tercer premio 11840 y un quinto. No es un hecho aislado, en apenas siete años de trayectoria, este despacho ha vendido el Gordo en dos ocasiones, en 2020 y 2022, convirtiéndose en un referente en la Marina Alta.

Estamos sin parar. La gente viene buscando esa suerte que parece que damos. Eso la gente no lo olvida Paula Berenguer — Lotera en Xàbia

Paula Berenguer, lotera del establecimiento, explica que la repercusión del sorteo se nota especialmente en los días previos a Navidad. "Estamos sin parar. La gente viene buscando esa suerte que parece que damos”, señala Berenguer. En 2024, gran parte de los premiados fueron turistas, pero también vecinos de la comarca. Ahora, la expectación para 2025 es máxima. “En la Marina Alta solo se ha dado el Gordo tres veces y dos han salido de aquí. Eso la gente no lo olvida", destaca Berenguer.

A un año del sorteo, el balance es claro: aunque 2024 fue discreto en cifras, dejó historias que siguen vivas. Y en todos estos pueblos hay algo en común: la certeza de que, si la suerte ya llamó una vez, puede volver a hacerlo.