La larga relación de Alicante con el Gordo de Navidad: una historia de amor intermitente

Cada 22 de diciembre, Alicante despierta con un sonido reconocible: el murmullo de la radio o la televisión encendida desde primera hora, los décimos extendidos sobre la mesa y esa mezcla de ilusión y prudencia que se repite generación tras generación. La lotería de Navidad no es solo un sorteo. Es un ritual. Y en Alicante, además, es una historia con capítulos memorables, silencios largos y premios que llegaron cuando menos se esperaban.

Porque aunque no siempre ha sido protagonista, la provincia puede presumir de una relación sólida con el primer premio. Alicante es hoy la sexta provincia de España donde más veces ha tocado el Gordo, con 37 ocasiones, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Valencia y Murcia. Una cifra que resume dos siglos de esperanza compartida.

Billetes del Sorteo de Navidad de 1812, celebrado en Cádiz en plena Guerra de la Independencia. / INFORMACIÓN

Un sorteo nacido en tiempos de guerra

La historia del Sorteo Extraordinario de Navidad arranca en uno de los momentos más difíciles del país. En 1812, con gran parte de la Península ocupada por las tropas napoleónicas y la capital trasladada a Cádiz, el Estado necesitaba fondos para sostener la resistencia. Fue entonces cuando el ministro Ciriaco González Carvajal impulsó un sorteo extraordinario con fines recaudatorios, recuperando una fórmula que ya había llegado a España en 1763, durante el reinado de Carlos III.

Aquel primer sorteo navideño se celebró únicamente en Cádiz y su entorno. Un año después, en 1813, Alicante fue una de las primeras ciudades donde se pudieron adquirir billetes, al mantenerse fuera de la ocupación francesa.

El precio, sin embargo, no estaba al alcance de cualquiera. Cada décimo costaba 40 reales, cuando el salario medio mensual rondaba los 150 reales. Aun así, el atractivo era enorme: el premio mayor ascendía a 64.000 reales por número completo, una fortuna para la época.

La prensa alicantina da cuenta del Gordo de 1900. El Liberal (izquierda) y La Correspondencia de Alicante (derecha) reflejan cómo la noticia se abrió paso en los diarios del momento. / Asociación Alicante Vivo

El primer Gordo que rozó Alicante

Durante décadas, la lotería de Navidad fue un lujo y el número de ventas era muy limitado. Por eso, cuando el Gordo caía, solía concentrarse en una única administración. Hubo que esperar hasta 1900 para que el primer premio se vinculara por primera vez con la ciudad.

El número 26285 fue vendido en Alicante, aunque el billete acabó viajando hasta La Vila Joiosa. Allí terminó repartido entre vecinos humildes gracias a participaciones. Se tiene constancia de que un joven comerciante alicantino, apellidado Abad, compró una papeleta de dos pesetas y recibió 9.880 pesetas, una cifra impensable para la época.

Aquel año, Alicante rozó la gloria, pero no llegó a celebrarla del todo.

1906: el primer gran estallido de alegría en la ciudad

La primera vez que el Gordo se repartió realmente en Alicante capital fue en 1906. El número 34746 salió premiado y fue distribuido por la administración regentada por Antonio Olmos, situada en la Rambla.

La prensa local dejó constancia del momento. “Por esta vez, la suerte ha sido propicia para un buen número de familias modestas alicantinas”, recogía el diario El Graduador. El premio ascendía a 1,5 millones de pesetas por billete, y en la ciudad se repartieron cerca de seis millones.

Entre los agraciados había comerciantes, empresarios, pescadores de Tabarca y trabajadores que habían adquirido participaciones casi sin esperanza. Fue uno de esos premios que se recuerdan no solo por la cifra, sino por a quién llegó.

El Gordo que no llegó a repartirse. A la izquierda, Nuestra Bandera (23 de diciembre de 1937). A la derecha, El Luchador, en la jornada en la que Alicante devolvió los décimos premiados. / Asociación Alicante Vivo

El Gordo que no fue: 1937

La siguiente fecha clave llegó en 1937, en plena Guerra Civil. El sorteo se celebró en Barcelona y el número premiado fue el 01165. En Alicante, la administración de Rufina Ibarrondo, situada en la calle Mayor, había recibido los décimos… pero los devolvió el día anterior al sorteo.

No se vendió ninguno. El contexto bélico había apagado la ilusión. “El Gordo de Navidad ha sido devuelto y no ha quedado en Alicante. Ha sido el Tesoro Público el agraciado. Bien lo merece”, escribió el diario El Luchador. Aquel año, la suerte pasó de largo.

Décadas de espera hasta 1987

Hubo que esperar medio siglo para que el primer premio volviera a dejar huella. En 1987, el número 20064 cayó casi íntegramente en la administración 16 de Benalúa, regentada por Ana María Sevilla.

El premio era de 25 millones de pesetas por billete y se repartió de forma muy amplia: profesores de los colegios Salesianos y Enric Valor, miembros de la barraca Tots volem festa, trabajadores de empresas del barrio y clientes habituales de bares y comercios. Fue un Gordo muy social, muy de barrio, y aún hoy es uno de los más recordados.

Con la llegada del euro, Alicante volvió a entrar en la estadística del primer premio de la lotería de Navidad. En 2006, 2007, 2010, 2012, 2018 y 2023, distintas administraciones de la provincia vendieron décimos del Gordo.

En total, Alicante capital ha sido agraciada diez veces hasta 2024, con hitos repartidos a lo largo de más de un siglo. Una frecuencia que explica su posición destacada en el ranking nacional.

Alicante, una provincia que sigue creyendo

Hoy, Alicante ocupa el sexto puesto nacional, con 37 Gordos, una cifra que la sitúa por delante de muchas provincias con mayor población. Madrid lidera con 120, seguida de Barcelona (53), Las Palmas (47), Valencia (45) y Murcia (43).

Cada 22 de diciembre, la historia vuelve a empezar. Con la misma mezcla de esperanza y cautela. Con décimos compartidos, números heredados y administraciones que sueñan con volver a colgar el cartel. La suerte no siempre se queda, pero en Alicante sabe volver. Y cuando lo hace, encuentra una ciudad que aún recuerda la última vez.