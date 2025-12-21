Alicante promueve el respeto y el compromiso con los animales de compañía
El parque de la Antigua Cochera de Tranvías acoge una jornada divulgativa con charlas, exhibiciones y actividades familiares centradas en la adopción, la salud y la convivencia responsable
La jornada lúdica y divulgativa EduCANdo ha convertido este domingo el parque de la Antigua Cochera de Tranvías de Alicante en un punto de encuentro para la concienciación sobre el bienestar animal. El evento, organizado por la Concejalía de Sanidad, ha puesto el acento en la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía, un mensaje que ha centrado la intervención de la edil del área, Cristina Cutanda.
Durante su visita, Cutanda ha subrayado que “compartir la vida con un animal implica asumir un compromiso real con su bienestar y con el respeto a sus derechos”, al tiempo que ha recordado la necesidad de cumplir con las obligaciones legales y éticas que conlleva tener una mascota. La concejala ha participado en la jornada junto a la edil de Cultura y Hacienda, Nayma Beldjilali.
Bienesar animal
El programa de actividades ha incluido varias charlas informativas dirigidas a propietarios y amantes de los animales. El veterinario Sergio Lillo, vocal de la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), ha abordado la salud de perros y gatos, las enfermedades más comunes, la importancia de contar con un botiquín básico y los primeros auxilios, además del enfoque integral del concepto One Health.
Por su parte, el veterinario Pablo Calatayud, de la Unidad Móvil Veterinaria CM Aspe, ha explicado el funcionamiento de las colonias felinas y el método CER (captura, esterilización y retorno), detallando tanto el marco legal como los aspectos prácticos de su aplicación en la ciudad. La educadora canina Isabel Francés ha cerrado el ciclo de charlas con una intervención centrada en los paseos responsables y seguros, el adiestramiento en positivo y la prevención de conductas problemáticas como la ansiedad por separación o la agresividad, además de las normas de uso en playas y zonas caninas.
Actividades
La jornada también ha contado con exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local de Alicante y de la Sección Canina del Speis, así como con talleres infantiles de dibujo, pintacaras y tatuajes, pensados para acercar a los más pequeños al respeto por los animales.
Además, los asistentes han podido visitar distintos expositores informativos de entidades protectoras y asociaciones como Asoka el Grande, Felinos Lo Morant, Gatos en la Costa, la Protectora de Animales y Plantas de Alicante, Reinas del Biberón, Ronroneos Azules y Netial, en una jornada que ha combinado divulgación, ocio y sensibilización ciudadana en favor del bienestar animal.
