Conde Lumiares: una avenida histórica que persigue un nuevo comienzo

Desde su apertura hace casi un siglo, la avenida Conde Lumiares ha sido testigo de las transformaciones de Alicante. Esta vía, que conecta importantes barrios de la ciudad, ha vivido cambios de todo tipo, desde su origen como zona industrial hasta convertirse en una de las arterias comerciales más transitadas, aunque ahora en plena fase de transformación. Hoy, "La calle es nuestra" explora cómo esta avenida sigue siendo un punto central de Alicante, aunque no exento de retos.

A lo largo de las décadas, Conde Lumiares ha sido testigo de cómo la vida en la calle se ha transformado, adaptándose a las exigencias de los tiempos. En la actualidad, los vecinos echan en falta algunos comercios que se marcharon hace tiempo y la calle enfrenta problemas de mantenimiento y limpieza, aunque conserva un carácter único que sigue atrayendo a los alicantinos.

La historia detrás de la calle

La avenida Conde Lumiares debe su nombre al VIII Conde de Lumiares, el arqueólogo Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, y nació con el propósito de conectar diversos barrios de la ciudad. La avenida tenía un trazado que en sus primeros días era fundamentalmente industrial, ya que la zona estaba compuesta por fábricas de cerámica. También destacaban los solares vacíos y la vida transcurría en pequeñas viviendas de una o dos plantas.

Cuando yo empecé, había muchos solares vacíos. Todo era más tranquilo, y el barrio estaba menos poblado Mari Ángeles García — Comerciante

"Cuando yo empecé, había muchos solares vacíos. Todo era más tranquilo, y el barrio estaba menos poblado. Poco a poco, se fue prosperando", recuerda Mari Ángeles García, comerciante en la vía. Con la construcción del Hospital General y la expansión de la ciudad, Conde Lumiares comenzó a urbanizarse, y la vida en la calle pasó de ser principalmente industrial a una vía más residencial y comercial.

Antes nos conocíamos todos, las puertas estaban abiertas, cenábamos en la calle… Ahora es diferente Mari Carmen Fernández — Vecina de la calle

En sus primeras décadas, era una zona de vida tranquila, donde los vecinos se conocían entre sí. Mari Carmen Fernández, vecina de la calle, recuerda con nostalgia aquellos años: "Todo eran plantas bajas. Nos conocíamos todos, todos los vecinos, puertas abiertas, cenábamos en la puerta de la calle… ahora ya no, es diferente. Hay más comodidades, pero ya no nos conocemos".

La calle también tiene una vinculación especial con las Hogueras. Además, antes del desarrollo urbanístico del entorno, la avenida se convertía hace años en un mirador privilegiado desde donde los alicantinos disfrutan de los fuegos artificiales.

La calle está fenomenal. Tiene todo lo que necesitas: farmacias, tiendas, de todo... Estamos muy a gusto aunque falten servicios Enrique Boix — Vecino

Comercio en transformación

Pese al paso del tiempo, la avenida Conde Lumiares mantiene su importancia, pero también ha tenido que adaptarse a los cambios. Para muchos de los residentes, la calle sigue siendo un lugar clave en su vida cotidiana, aunque no como antes. "La calle está fenomenal. Tiene todo lo que necesitas: farmacias, tiendas, de todo. Estamos muy a gusto aquí, aunque falten servicios", comenta Enrique Boix, un vecino de toda la vida.

Fíjate todos los locales cerrados... Si abrieran, podríamos comprar más cosas aquí Carmen Maciá — Vecina

Sin embargo, la realidad de los últimos años refleja una forzada transformación del paisaje comercial. Mari Carmen Fernández se lamenta de la disminución de negocios en la vía. "Han cerrado muchas tiendas y ya no hay tanto ambiente como antes. Por la tarde, la calle está vacía. A partir de las 6 de la tarde, no se ve a nadie", apunta. De hecho, los locales cerrados son una imagen común a lo largo de la avenida. Carmen Maciá, otra vecina, los observa con desánimo: "Fíjate todos los locales cerrados... Si abrieran, podríamos comprar más cosas aquí", asegura.

A mí me encanta. Los vecinos son muy amables y nos acogieron bien. Aquí te sientes como en casa Vicente Galinsoa — Comerciante

A pesar de estos desafíos, algunos comerciantes, como Vicente Galinsoa, se sienten optimistas. "A mí me encanta. Los vecinos son muy amables y nos acogieron bien. Aquí te sientes como en casa", asegura.

Hay mucho tránsito de personas, y estamos muy contentos con la recepción del barrio Eduardo Martínez — Comerciante

Pero, recientemente, la avenida ha visto también la llegada de nuevos negocios que intentan revitalizar la zona. Eduardo Martínez, quien abrió un establecimiento hace un mes y medio, señala que "la gente es muy acogedora". "Hay mucho tránsito de personas, y estamos muy contentos con la recepción del barrio", admite. Marina Robles, otra comerciante que comenzó hace solo unos meses, también ve en Conde Lumiares una oportunidad: "Es un barrio tranquilo, con bastante movimiento. Hay mucho comercio y eso es un buen indicador".

Problemas de mantenimiento y limpieza

Con todo, a pesar de los esfuerzos de los nuevos emprendedores que luchan por revitalizar el comercio, la avenida enfrenta a otros problemas, como la falta de mantenimiento que afecta a la calidad de vida de sus residentes. La limpieza de la calle también es una queja recurrente. "La calle está un poco descuidada. Las aceras están en mal estado, hay suciedad acumulada… parece que no la cuidan como debería", denuncia Sacramento Serrano, vecina del barrio.

Las aceras están en mal estado, hay suciedad acumulada… parece que no la cuidan como debería Sacramento Serrano — Vecina

Además de los problemas de limpieza, uno de los mayores inconvenientes es la falta de aparcamiento. La saturación de vehículos, sumada a la falta de espacios destinados para estacionar, genera dificultades tanto para los residentes como para los comerciantes. "Faltan plazas de aparcamiento. La gente aparca donde puede y a veces tenemos que llamar a la grúa", explica Alejandro García, propietario de un bar en la zona.

Faltan plazas de aparcamiento. La gente aparca donde puede y a veces tenemos que llamar a la grúa Alejandro García — Comerciante

Aunque esta semana la avenida ha recibido una buena noticia. La calle Pintor Otilio ha reabierto al tráfico tras casi dos años cerrada por un socavón en la calzada, recuperando parte de la normalidad en el barrio de Altozano. La vía vuelve a estar operativa después de una obra compleja, marcada por retrasos y una inversión cercana a los 700.000 euros.

Moros y Cristianos, la celebración más esperada

A pesar de los retos, Conde Lumiares sigue siendo una calle con vida, que se multiplica durante las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano. Cada segundo fin de semana de agosto, la avenida se convierte desde mediados del pasado siglo en el centro de los desfiles, y cientos y cientos de alicantinos se dan cita en el barrio para celebrar una de las festividades más representativas de la ciudad en la que participan más de 700 personas.

Los Moros y Cristianos es una tradición que seguimos con mucho orgullo. Es el no va más María Antonia Sirvent — Vecina

"La gente aquí se vuelca con los Moros y Cristianos, el barrio se llena de vida", comenta Mari Ángeles García, quien ha vivido las fiestas durante muchos años. "Es una tradición que seguimos con mucho orgullo. La gente se viste, los desfiles son un espectáculo. Es el no va más", asegura María Antonia Sirvent, festera desde hace más de cuatro décadas.

Al ser una zona tan vinculada a estas fiestas, los comerciantes como Alejandro García se sienten orgullosos de formar parte de este evento. "Las fiestas de Moros y Cristianos aquí son todo un éxito. Viene mucha gente a ver los desfiles, y el ambiente es increíble", comenta. Así, a pesar de los problemas que enfrenta, Conde Lumiares sigue siendo una de las avenidas más representativas de Alicante, un lugar donde se entrelazan la historia, la tradición más alicantinay los guiños a la modernidad.