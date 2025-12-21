Clínicas de Alicante buscan hasta tres mil patologías en el semen antes de fecundar

Clínicas de reproducción asistida de Alicante realizan cribados genéticos en los donantes de semen para prevenir más de tres mil enfermedades en los bebés, aumentando exponencialmente el análisis de las patologías hereditarias más frecuentes de las que podemos ser portadores los seres humanos a que obliga la ley en España.

Estas dolencias básicas que se tienen que descartar en un donante (sea de esperma o de ovocitos), porque la legislación así lo indica, son dos trastornos sanguíneos -la alfa y la beta talasemia-, la sordera congénita, la atrofia medular espinal y la fibrosis quística.

El análisis del ADN de los candidatos busca identificar portadores de mutaciones que causan esas cinco enfermedades hereditarias graves y se hace en las pruebas previas a la fecundación para reducir la probabilidad de que los neonatos puedan heredar patologías graves.

No obstante, el riesgo cero no existe según coinciden los médicos consultados en la provincia tras conocerse el escándalo en el que está implicado un banco internacional de esperma ubicado en Dinamarca, que presuntamente vendió el semen de un donante con un gen cancerígeno y se utilizó para concebir a casi 200 niños por toda Europa, España incluida.

El hombre era portador de una mutación genética que aumenta drásticamente el riesgo de tumor y cualquier hijo concebido con su esperma tendrá la mutación en las células de su cuerpo.

Recesivas

Las clínicas de reproducción asistida suelen ampliar el screening para tranquilidad de las pacientes. Instituto Bernabeu (que acaba de ser vendido a Grupo Eugin) tiene varios paneles de enfermedades recesivas a descartar en los donantes con distinto grado de ampliación en el número de patologías, entre 300 y 3.000 enfermedades, en las que pueden estar implicados 2.351 genes. «Esto disminuye mucho las posibilidades de transmisión pero el riesgo no es cero, esto en la naturaleza es imposible», apunta la directora médica, Andrea Bernabeu.

Los centros de reproducción asistida de Alicante cuentan con bancos propios de semen y ovocitos

La doctora recuerda que en el caso del donante con un gen cancerígeno el esperma procedía de un banco internacional que provee a distintos centros europeos. «En nuestro caso tenemos nuestro propio banco de gametos. La selección del donante, el estudio genético y de todas las enfermedades, la asignación con la mujer receptora, lo hacemos y controlamos nosotros y ningún paciente tiene donación de gametos de otro banco externo. Esto supone un mayor control de nuestro tratamiento».

Andrea Bernabeu / Rafa Arjones

Otra clínica de Alicante con férreos controles en el procedimiento es IVF-Life, explica la doctora Paloma Baviera, ginecóloga experta en reproducción asistida. En este centro, los donantes de semen pasan por un proceso de selección riguroso, enfocado en descartar riesgos y garantizar que las muestras sean completamente aptas para su uso clínico.

Además del cribado básico enfocado en genes de enfermedades autosómicas recesivas comunes ya citadas, en este centro testan de entrada hasta 30 enfermedades monogénicas «y nuestro test de portadores incluye más de 500 enfermedades» buscando la compatibilidad genética con la receptora.

ITS

La evaluación incluye una revisión del estado general de salud y un estudio completo de infecciones de transmisión sexual, así como otros para comprobar la calidad seminal y valorar el cariotipo (conjunto de cromosonas). También se exploran antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, psiquiátricas y cáncer, así como patologías endocrinas. Y se comprueba la compatibilidad genética entre donante y paciente para minimizar el riesgo. «No busca seleccionar características físicas del futuro bebé sino garantizar que no existe riesgo de transmisión de patologías recesivas. Es una herramienta de prevención, no de elección estética».

Paloma Baviera / INFORMACIÓN

Pese a los rigurosos cribados genéticos y de antecedentes familiares, la médico coincide en que es imposible detectar todas las enfermedades genéticas raras, especialmente si el donante es asintomático y la mutación es «de novo».

Estas son las alteraciones que aparecen por primera vez en un individuo espontáneamente en una célula germinal tras la fecundación por errores durante la copia del ADN, es decir, el paciente cero es el donante, que cuando dio su esperma, en 2005, no estaba enfermo y no había posibilidad de saberlo, añade la doctora (el Banco Europeo de Esperma bloqueó el uso de su semen en 2023, tras confirmar la anomalía genética). Tampoco es posible cribar todas las enfermedades genéticas que existen ni de todos los genes que producen cáncer.

Conservación de gametos en Instituto Bernabeu de Alicante / INFORMACIÓN

Normativa estricta

Las médicas coinciden en que España cuenta con una normativa estricta pues un mismo donante no puede originar más de seis recién nacidos en el territorio nacional para evitar coincidencias genéticas en la población. «El marco legal español es muy claro y muy protector. Nos permite trabajar con tranquilidad y ofrecer a las pacientes una seguridad imprescindible en este tipo de tratamientos».

Otra herramienta clave es el Sistema de Información de Reproducción Asistida (Sirha) del Ministerio de Sanidad, un registro nacional que recoge todas las donaciones y tratamientos que utilizan gametos donados. Gracias a este sistema es posible llevar un seguimiento exacto del número de bebés derivados de cada donante con medidas de biovigilancia que incluyen un código único asignado dentro del sistema.

Si surge cualquier sospecha de problema genético o sanitario, las muestras y embriones vinculados se bloquean de inmediato. En cuanto a las muestras importadas, deben someterse a los mismos procedimientos que los donantes locales.

Leonor Ortega / INFORMACIÓN

IVF tiene un banco de ovocitos propio. «Nosotros seguimos las guías y recomendaciones de las sociedades científicas y de la Conselleria de Sanidad, con un protocolo muy estructurado de las pruebas y estudios que se le deben hacer a los donantes». La médico explica que cuando empezó en reproducción asistida se podía comprar el semen en Holanda, por ejemplo, y «traértelo aquí y te inseminaban. Eso hoy en día ya no es posible. Nadie acepta un semen del que no sabe su procedencia. Las clínicas trabajamos con nuestros propios bancos».

Las clínicas de reproducción asistida realizan un proceso de control de los donantes de semen y óvulos / Pilar Cortés

Biobanco extranjero

La doctora Leonor Ortega, directora de los laboratorios de Tambre Alicante, recalca que este caso tiene su origen en un biobanco extranjero y en donaciones realizadas hace más de una década, en un momento en el que los estudios genéticos disponibles eran más limitados que los actuales. «No existía una coordinación europea homogénea en materia de donación de gametos».

En Tambre, explica, no se utiliza semen de bancos europeos externos. «Antes de aceptar a un donante, se realiza un estudio exhaustivo que incluye más de una decena de pruebas de control, muchas de ellas obligatorias por ley y otras que aplicamos como buena práctica clínica».

El proceso comienza con una evaluación médica completa, un cuestionario detallado de salud personal y familiar, una exploración física y una entrevista psicológica. Los candidatos se someten a serologías para descartar infecciones como VIH, hepatitis B y C o sífilis; a un hemograma y bioquímica para valorar el estado general de salud; a un cultivo microbiológico del semen; y a un seminograma completo, que analiza la concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides.

Congelación y descongelación La legislación española exige un estudio cromosómico que permite detectar alteraciones y el cribado de enfermedades hereditarias frecuentes. Además, «realizamos una prueba de congelación y descongelación, imprescindible para comprobar que los espermatozoides mantienen una buena calidad tras la criopreservación, ya que todas las muestras se conservan congeladas», explican desde Tambre. Solo una minoría de los candidatos supera todo el proceso y es aceptado como donante. A partir de ese momento, acude periódicamente al banco de semen durante varios meses, y las pruebas infecciosas se repiten para reforzar la seguridad y descartar cualquier riesgo. «Contamos con banco de semen propio, lo que nos permite un control integral de la selección, el seguimiento y el uso clínico de las muestras».

Matching

De forma adicional, esta clínica ofrece la posibilidad de realizar un matching genético donante–receptora cuando la mujer decide voluntariamente someterse a un estudio de portadores. En esos casos, el equipo médico selecciona un donante que no comparta variantes genéticas relevantes para reducir aún más el riesgo de transmisión de enfermedades hereditarias.

Por su parte, Andrea Bernabeu apunta que al seleccionar el donante, además de las características físicas, grupo de sangre y demás, se tiene en cuenta que no sea portador de la misma enfermedad genética que la otra parte.

«Si el ovocito y el espermatozoide son portadores existe un 25% de riesgo de que el niño esté afectado. Con los tratamientos de reproducción asistida, en los que se recurre a donación de gametos, sea ovocitos o semen, se reduce significativamente el riesgo de enfermedades genéticas frente a la concepción espontánea».