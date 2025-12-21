Este es el dinero que te llevas si te toca el cuarto premio de la lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre reparte millones de euros y, entre los premios más celebrados, destaca el cuarto premio, uno de los que más décimos pone en circulación y más alegrías reparte. Pero cuando se habla de premios, surge siempre la misma duda: ¿hay que pagar impuestos o el dinero llega íntegro al bolsillo?

¿Cuánto dinero toca realmente por el cuarto premio de la lotería de Navidad?

El cuarto premio está dotado con 20.000 euros por décimo, una cantidad que, a diferencia de otros premios mayores, no está sujeta a retención fiscal. La razón es sencilla: la normativa vigente establece que solo tributan los premios que superan los 40.000 euros, umbral que el cuarto premio no alcanza.

Esto significa que, si tu décimo resulta agraciado, cobrarás íntegramente los 20.000 euros, sin descuentos ni retenciones por parte de Hacienda. Una cifra limpia que permite celebrar el premio sin tener que hacer cuentas posteriores con la Agencia Tributaria.

Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. / Eduardo Parra - Europa Press

¿Cuánto reparte el cuarto premio por serie?

Cada serie del cuarto premio reparte 200.000 euros, ya que está compuesta por diez décimos premiados con 20.000 euros cada uno. Además, el sorteo contempla dos cuartos premios, por lo que el impacto económico de este premio suele ser amplio y repartido en distintos puntos del país.

Tras el sorteo, los participantes pueden comprobar aquí si su número ha resultado premiado. Introduciendo el número del décimo, billete o participación en nuestro comprobador de décimos, el sistema indica al instante si tiene premio y la cantidad exacta que corresponde cobrar.

¿Hacienda se queda con algo del cuarto premio?

No. A diferencia de el Gordo, el segundo o el tercer premio, el cuarto premio está completamente exento de impuestos. Loterías y Apuestas del Estado ingresa directamente el importe total en la cuenta del ganador, sin que sea necesario realizar trámites fiscales posteriores.

En un sorteo donde los grandes titulares suelen llevárselos los premios millonarios, el cuarto premio destaca precisamente por eso: una cantidad nada desdeñable que se cobra íntegra, sin sorpresas ni letra pequeña. Y cuando el 22 de diciembre se canta un número, a veces no hace falta más para empezar a celebrar.