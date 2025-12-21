Se sabe todos los cuentos del campus

Meticuloso. Conoce a la perfección cualquier rumor o noticia que acontece en el campus de la Universidad de Alicante. Buen profesor, posiblemente mejor investigador. Ahí, en ese espacio, lleva casi cuatro décadas. Catedrático universitario, ha impartido clases en las licenciaturas de Geografía e Historia, Biología, y en los grados de Humanidades, Gastronomía y Artes Culinarias.

Salvador Palazón Ferrando (Elche, 1963) es el segundo de los cuatro descendientes (tres chicos y una chica ya fallecida) de un matrimonio trabajador que realizó muchos esfuerzos para que sus hijos estudiaran. El padre, Salvador, fue cabo de la Policía Municipal en las calles y en el campo ilicitano hasta que se empleó como cajero en el Banco Hispano Americano hasta su muerte; la madre se llama Ascensión; nació en Orihuela.

Salva siempre fue más listo que los ratones colorados. Asistió a sus primeras clases en una academia de su barrio del El Pla llamada San José de Calasanz. Luego aprendió más cosas en el colegio Virgen de la Cabeza y se hizo bachiller en el instituto de Carrús, en la rama de Ciencias, siempre becado por su rendimiento. Poco deporte practicó. Pero, tal vez por tradición familiar, encontró su diversión, su patio de recreo, en el Parque Infantil de Tráfico de Elche que dirigía el agente Pedro Tenza. Montado en un kart que recorría un pequeño suelo de asfalto custodiado por palos con señales como bandera, junto a sus compañeros, llegó a ser campeón nacional en Madrid y mundial en esta disciplina en un concurso en Lisboa.

Siempre le gustó la historia; estudiar y aprender de las cosas que ocurrieron en el tiempo pasado. En los primeros otoños de los años ochenta del pasado siglo, Salvador empezó la carrera de Geografía e Historia. Viajaba a diario montado en un tren; pasados unos cursos, el trayecto entre Elche y el campus de San Vicente, lo realizaba en un coche compartido con Rafa Muñoz y Aurora Ramos, compañeros de carrera, como también lo fueron María José López, María del Mar Molina y su amigo Roque Moreno, entre muchos. En jornadas de vacaciones trabajó como reponedor en una superficie comercial y distribuyó discos y libros puerta a puerta.

"Cuando empezamos la carrera juntos en 1981, no sabíamos que nuestras trayectorias discurrirían en paralelo durante décadas. A Salva hay que quererlo: su inquietud intelectual y su curiosidad constante no son poses, sino una forma de estar en el mundo académico y en la vida. Meticuloso hasta el extremo, capaz de encontrar matices donde otros solo ven certezas, posee además una memoria prodigiosa que le permite recordar datos, lecturas y conversaciones con una precisión admirable. Esa combinación de rigor, pasión y cercanía lo convierte no solo en un referente profesional, sino también en un amigo entrañable", afirma Roque Moreno.

Inició su trayectoria profesional universitaria en 1987. Obtuvo una beca predoctoral del Ministerio de Educación. En 1992 defendió su tesis doctoral y obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis "El movimiento migratorio español a Latinoamérica durante el último siglo (1882-1990)", que dirigió el catedrático Vicente Gozálvez Pérez, posiblemente su mentor académico. Tras unos años como profesor ayudante, en 1995 ingresó en los cuerpos docentes universitarios como titular de Escuela Universitaria. En 1998 consiguió una de profesor titular y desde 2003 en catedrático en su disciplina.

Siempre inquieto intelectualmente, en su trayectoria investigadora varios han sido los temas que han atraído su interés, desde las migraciones internacionales a los espacios naturales sometidos a la presión humana. En los últimos años, su preocupación se ha orientado a las relaciones entre los diferentes componentes de la cadena de valor de la gastronomía, el turismo y las posibilidades para generar oportunidades de desarrollo local, en especial, en los municipios de interior. Ha organizado cursos, talleres y jornadas sobre las cosas del comer. El más reciente fue una jornada sobre el patrimonio gastronómico en el Mediterráneo y turismo cultural, que tuvo lugar en La Nucia hace apenas unas semanas: un recorrido por todos los elementos que en la historia han configurado la dieta mediterránea y por las posibilidades que ofrece el turismo gastronómico para potenciar tanto actividades tradicionales como otras más innovadoras y emprendedoras, salvaguardando siempre la autenticidad y la esencia de cada territorio.

América Latina siempre ha estado muy vinculada a su actividad docente e investigadora y, en estos momentos, coordina y es profesor del máster en estudios políticos, económicos y sociales contemporáneos de América Latina, que este curso ha iniciado su andadura en la Universidad de Alicante.

La geografía humana es una disciplina académica dedicada a analizar el comportamiento y los vaivenes de las sociedades humanas desde el cielo. Analiza la desigual distribución de la población sobre la superficie terrestre, sus causas y sus consecuencias políticas; sus transformaciones sociales, económicas, demográficas y culturales en relación con los recursos existentes o potenciales del medio geográfico a distintas escalas.

Casado con Nuria García Pastor, funcionaria de la Generalitat y profesora asociada en la Universidad de Alicante, la pareja tiene dos descendientes, ahora liados en el enjambre de las oposiciones: David (1999), que posee el máster de Relaciones Internacionales, y Claudia (2001), graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Según cuenta, encontrar a Nuria ha sido, sin duda, lo mejor que le ha pasado en la vida, pues le ha permitido disfrutar en los últimos treinta años de un estado de felicidad permanente: "Sin Nuria mi vida hubiera sido un desastre seguro". También está orgulloso de sus hijos. Ha tenido la fortuna de compartir con ellos todos y cada uno de los pequeños y grandes momentos de sus vidas.

El profesor Salvador Palazón Ferrando, además de docente e investigador de prestigio, escucha y comprende todos los cuentos y los cantos de sirena que se escuchan o se intuyen en intramuros del campus. Siempre en cautela, está atento a cualquier episodio trascendental o pasajero que se registre en la comunidad académica. Conoce al dedillo todas las leyendas y fábulas de un recinto que se levantó sobre los terrenos que ocupó un viejo aeródromo.