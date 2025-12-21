Fallece Luis Felipe Seijo, primer Delegado de Defensa en la provincia de Alicante

Si alguien piensa en un Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, automáticamente asumirá en él un carácter serio y distante. Sin embargo, los tópicos no iban con Luis Felipe Seijo Salazar, primer Delegado de Defensa en la provincia de Alicante desde 1994, quien ha fallecido este 21 de diciembre a los 82 años por causas naturales.

Su familia lo recuerda como una persona muy irónica, alegre y simpática, un hombre afable y cercano que "nunca daba órdenes de forma directa". Su carácter respetuoso le permitía llevarse bien con todo el mundo, dejando un buen recuerdo allá por donde pasaba. "Si algo sobresalía de él, era su cercanía con el pueblo. Siempre con una sonrisa con el 'por favor' en la boca", subrayan sus hijos.

Su nombramiento como Delegado de Defensa de la provincia de Alicante quedó recogido en la Orden 431/38875/1994, de 6 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado, mediante la cual fue nombrado en aplicación del artículo 1.3 del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, norma que reguló la creación de las Delegaciones de Defensa.

Portada de INFORMACIÓN el 25 de octubre de 1994, donde se menciona el nombramiento de Luis Felipe Seijo / INFORMACIÓN

Luis Felipe Seijo Salazar ostentaba el empleo de Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, Escala Superior, y asumió la responsabilidad de representar al Ministerio de Defensa en la provincia en una etapa inicial de implantación de estas delegaciones territoriales, desempeñando las funciones de gestión y administración militar tras la desaparición del Gobierno Militar hasta 2001.

Una persona decidida y con las cosas claras

Su familia recuerda dos anécdotas significativas a lo largo de su trayectoria profesional. En una ocasión, regresando de unas maniobras en Mallorca, el helicóptero en el que viajaba empezó a echar humo sobre la costa de Xàbia. Ante la situación, Seijo ordenó a la tripulación abandonar la aeronave, pero ellos se negaron a dejarlo solo. Juntos consiguieron llegar a tierra, y por este episodio fue condecorado con una medalla al valor.

La otra ocurrió en Ferrol, durante una tormenta muy fuerte. Un pesquero quedó sin motor y Seijo, al mando de un patrullero de altura, decidió salir a rescatarlo. Tras un primer intento fallido, dudó por el riesgo de la tripulación, pero finalmente lanzó el cabo y logró salvar el barco. También recibió una condecoración al valor por aquella actuación.

"Era una persona valiente, que tenía las cosas muy claras, pero siempre desde la responsabilidad y el cuidado hacia los demás", apuntan desde su familia. Deja un legado compuesto por siete hijos y 11 nietos, algunos de los cuales han seguido su estela para servir al país desde diferentes instituciones.

Para quienes deseen despedirse de él por última vez, su capilla ardiente está instalada en la Sala 4 del tanatorio de Santa Faz, y la misa funeral se celebrará este mismo 21 de diciembre a las 19 horas.