Ni la lluvia frena la cremà de la hoguera "Nàixer en Nadal"

Ni la lluvia ni los 10 grados que marcaba el termómetro este domingo por la tarde lograron frenar la ilusión por la cremà de la hoguera "Nàixer en Nadal", que ardió en apenas diez minutos en la plaza de la Montañeta de Alicante. Eso sí, el horario previsto para las 20 horas tuvo que adelantarse ligeramente debido a las precipitaciones, ante el temor de que se intensificaran.

La llovizna tampoco impidió que numerosas personas, paraguas en mano, se acercaran hasta la plaza para vivir de cerca este acontecimiento, que se celebra por tercer año consecutivo tras haber sido recuperado después de varios años sin realizarse. De este modo, la magia de las Hogueras de junio volvió a trasladarse a la Navidad.

Paraguas en mano nadie se ha querido perder la cremà de la hoguera de Navidad. / Reme Fotógrafas

El monumento comenzó a arder tras el encendido de una traca y quedó completamente reducido a cenizas sobre las 20:15 horas, con una intervención mínima por parte de las mangueras de los bomberos de Alicante. Durante los primeros minutos, la combustión generó una intensa humareda negra. La plantà del monumento había tenido lugar el pasado jueves, por lo que tan solo ha permanecido tres días en la vía pública para su visita.

Durante la cremà, una orquesta interpretó canciones icónicas como "La manta al coll", mientras las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, junto a sus damas de honor, rodearon el monumento en sus últimos instantes a modo de conga. El acto contó también con la presencia del presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, encargado junto a las belleas de encender la traca. También asistió la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

Simbolismo

"Nàixer en Nadal", un monumento de siete metros de altura, simbolizaba la vida, el aprendizaje y el futuro, y es el resultado de meses de intenso trabajo por parte del alumnado del curso municipal "Aprendiz de artista constructor de Hogueras".

La propuesta se aleja de las temáticas tradicionales de las Fogueres en Nadal para poner el foco en la investigación científica que permite a muchas familias formar la suya a través de la reproducción asistida. Un mensaje de vida y esperanza que conecta con el espíritu navideño y con el significado profundo del nacimiento, ofreciendo una lectura sensible y actual del arte efímero.

La hoguera se ha encendido con una traca. / Reme Fotógrafas

El monumento es fruto de un proceso formativo de 450 horas, impulsado por la Agencia de Desarrollo Local de Alicante. Lo que comenzó como un curso se ha transformado en una experiencia real de inmersión en el mundo profesional de las Hogueras, en la que el alumnado ha podido aplicar técnicas, creatividad y trabajo en equipo en un entorno público y real. Así, la próxima cita con la pólvora será el domingo 8 de febrero en el polígono de San Blas a las 14 horas con una mascletà a cargo de pirotecnia Mediterráneo.

