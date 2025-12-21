La foto del décimo de lotería de Navidad que tienes en el grupo de Whatsapp de la familia no sirve si toca

Es una de las prácticas más realizadas por casi todos los jugadores de lotería de Navidad. Compartes la foto de un décimo en el grupo de familia o amigos y cruzas los dedos para que toque. Pero si toca… igual hay muchos problemas a la hora de compartirlo.

El portador del décimo puede decidir no pagar o bien desaparecer, entonces ¿qué podemos hacer? A esta pregunta han respondido expertos en Derecho Civil como el doctor Vicent Josep Sorrenti, y asociaciones de consumidores, como OCU y que recoge la agencia EFE.

¿La foto del décimo por Whatsapp es suficiente para demostrar que está compartido?

No, y aquí está uno de los errores más comunes. Según el profesor Sorrenti, "una simple fotografía, sin aportar más datos, resulta insuficiente para acreditar que el décimo es compartido por varias personas", pero a veces no se piden más datos por un exceso de confianza o por una cierta vergüenza a hacerlo.

Según el experto en Derecho Civil, para exista una prueba mínimamente sólida debe constar junto a la foto de forma expresa:

el número del décimo

la serie

fracción

fecha del sorteo

la identidad de todas las personas copropietarias

el porcentaje o cantidad que juega cada una

quien es el depositario

"Se trata de una cuestión de prueba", subraya. Da igual que se haga por email, whatsapp o en soporte físico: lo importante es dejar rastro verificable del acuerdo.

Loterías narra un cuento de Navidad en el spot del sorteo 2025 / Europa Press

¿Tiene valor legal un 'ok', un emoji de pulgar arriba o una captura de pantalla?

Valor tiene, pero es una prueba débil, si no se acompaña de indicios más sólidos como los mencionados. Un décimo es un título al portador, es decir que, en principio, cobra quien lo tiene físicamente, con lo que si el depositario se queda con todo el premio, solo se podrá reclamar si se acredita que el décimo era compartido.

Si se han hecho bien las cosas, se podrá sin problemas acreditar el acuerdo previo y la participación y, por tanto, reclamar la parte del premio, sea en vía civil o incluso penal a través de una querella por delito de apropiación indebida .

Si el chat de la conversación se borra también tiene valor probatorio los pagos de los participantes o los testimonios de terceras personas. Pero además, si se borra el chat sería otro elemento a considerar la mala fe de quien pretende lucrarse a costa del resto de participantes. Antes de que ocurra eso, y por si acaso, recuerden que puede exportar las conversaciones a la nube para conservarlas.

Cómo compartir bien un décimo de lotería de Navidad por Whatsapp / Fabian Sommer/dpa - Archivo

¿Cómo cobrar un décimo compartido?

Cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación: el importe total, ya con la retención fiscal, se ingresa en la cuenta del titular que luego repartirá según lo pactado. Hay que evitar hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales, según la OCU.

Hacienda retiene el 20 % sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona. El premio no tributa en el IRPF, aunque sí los rendimientos posteriores.

¿El bizum es una buena herramienta para compartir décimos?

Sí, pero mal usada puede jugar en contra. El pago no sustituye al acuerdo, solo lo refuerza. No hay que dejar el concepto en blanco, indicar número del décimo y el porcentaje que se juega, y hacer captura del pago y compartirla con el grupo.

Se trata de establecer "un vínculo indubitado entre el pago realizado y el décimo compartido", remarca el experto.