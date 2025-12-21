Tres ciudades de Alicante, entre las más felices de España por su calidad de vida: descubre cuáles son
Entre las variables analizadas destaca el clima y la accesibilidad a los servicios educativos y sanitarios
El estudio Spain Happy Index 2025 intenta cuantificar lo felices que son las personas dependiendo de la ciudad en la que vivan. El resultado es un ránking con las poblaciones más felices. La base de este análisis es la combinación de varios factores como un clima favorable con más de 300 días de sol al año, la cercanía a aeropuertos, la accesibilidad de servicios educativos y sanitarios y el carácter costero e interior de los municipios.
Además este estudio evalúa a los municipios (más de 8.000) en función de sus días de sol, de lluvia y viento, las temperaturas medias y el número de habitantes.
Tomando como referencia el filtro de la felicidad, se puede observar en este mapa que los municipios costeros tienen un índice más elevado, siendo Málaga, Almería e Ibiza los municipios más felices del país con 91.36, 90.88 y 90,86 puntos, respectivamente.
Las ciudades más felices de Alicante
Después de estas dos grandes ciudades nos encontramos con tres municipios con la puntuación más elevada. El primero de ellos es Santa Pola, con 90,82 puntos sobre 100. Esta ciudad costera cuenta 313 días de sol al año, 25 de lluvia y 45 de viento. La temperatura media es de 20ºC y el ranking valora que está a cinco minutos del aeropuerto y que tiene cerca escuelas internacionales y hospitales.
Le sigue Alicante con 89,99 puntos sobre el que destaca también su cercanía al aeropuerto y servicios y cifra en 299 los días de sol al año y 24 los de lluvia. El ranking indica que tiene 7 días al año con viento y la temperatura media es de 20ºC.
El tercer municipio es Elche con 89,4 puntos. La ciudad tiene 297 días de sol al año, 26 de lluvia y 23 de viento. La temperatura media también es de 20ºC.
El resto de municipios con las puntuaciones más altas de este ranking son:
- Guardamar del Segura: 87.55 puntos
- El Campello: 87.24 puntos
- Torrevieja: 87.19 puntos
- Benidorm: 86.87 puntos
- La Vila Joiosa: 86.57 puntos
- L’Alfàs del Pi: 85.29 puntos
- Orihuela: 85.15 puntos
- Altea: 84.77 puntos
Suscríbete para seguir leyendo
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias
- Malestar vecinal en el PAU 2 por la nueva ubicación de la zona de ocio del Mercadito de Hogueras
- Medio millar de docentes se apuntan a los tribunales de las oposiciones a maestro en plena vuelta al cole
- La consellera de Educación debuta en las Cortes en valenciano y con un tono más rebajado que su antecesor
- Alicante cede un espacio de la Finca Benisaudet a la comisión de la hoguera San Nicolás de Bari