La Navidad llega al barrio Granada sesenta años después

Un luminoso, austero pero certero, felicita las fiestas y decora la modesta entrada del escondido barrio Granada, perteneciente a Alicante pero que respira a 14 kilómetros del Ayuntamiento. Este gesto del consistorio inaugura así la Navidad a un vecindario que se instaló allí a finales de los sesenta, al lado de la antigua cementera de San Vicente, en unos terrenos que pertenecían a un señor, el tío Joaquín, en el límite de Alicante y que poco a poco fueron urbanizándose.

El cartel de “Felices fiestas” preside, por tanto, por vez primera en sesenta años el barrio Granada, habitado en primera instancia por trabajadores del campo procedentes en su mayoría del pueblo granadino de Casas del Campo. “Lento, pero todo llega”, explica Irene Gimeno, actual presidenta de los vecinos. “Llevábamos pidiéndolas de manera activa tres años y por fin las tenemos”, prosigue.

Con este pequeño detalle la barriada más alejada del núcleo urbano de Alicante siente algo más de calor entre tanto desamparo histórico. Rodeado por la cinta que transportaba material de la cantera a la antigua fábrica de cemento de San Vicente, el barrio Granada creció a fuerza de resistencia vecinal y la colocación de la iluminación navideña, por simbólica que sea, ha sido una de sus últimas conquistas tras años de peticiones sin contestación. “Ha sido solo en la entrada, pero por algo se empieza”, indica Cati Hernández, una de las vecinas.

Para celebrar estas fiestas singulares para ellos, los vecinos se reunieron esta pasada semana en la parte trasera del barrio, un descampado convertido en pista multiusos, donde tuvieron lugar varios juegos para los más pequeños y un almuerzo y en el que se brindó por nuevas mejoras para Granada. La más esperada es la creación de un parking que quite los coches de las aceras y permitir que, llegado el momento, pueda entrar un camión de bomberos o una ambulancia en cada una de las dos calles, la Ancha y la de las Flores. “No quiero que pase algo y lo lamentemos”, apunta Gimeno. Por lo pronto, la realidad ya ha sido llevada por Vox al pleno municipal del pasado 27 de noviembre.

Varios de los vecinos del barrio Granada, en el almuerzo de Navidad de la pasada semana. / INFORMACIÓN

Otra de las reivindicaciones persistentes es la del transporte público (ningún autobús llega al barrio) y también la remodelación de la zona recreativa del barrio, un descampado que fue cedido en su momento por la cementera, cuyo trato con los vecinos siempre fue óptima, y donde hoy malviven dos porterías, unos columpios y dos pistas de petanca. “La zona está dejada, es un espacio que realmente necesitamos”, cuenta Cati Hernández, una de las vecinas más jóvenes. Como ella, Anabel y algún que otro treintañero que empuja carrito de bebé. Son la nueva generación de un barrio que sigue vivo, que convive en paz, que reclama derechos y que esta Navidad han recibido el primer guiño municipal.

Centro de salud

La singularidad del barrio hace que pertenezcan y paguen sus impuestos en Alicante, pero que tengan asignado el centro de salud y el colegio para los más pequeños en San Vicente. El colmo de lo enrevesado de la situación es que el barrio ha conseguido por fin tener taxi a demanda, pero no les lleva a San Vicente del Raspeig, sino a Alicante. «Estamos aislados y las soluciones tampoco nos apañan, debería haber un entendimiento entre los dos alcaldes», ha explicado Irene Gimeno, la presidenta de los vecinos, en más de una ocasión.

En su momento, Granada tenía servicio de panadería, un hombre pasaba a diario con el camión y vendía puerta a puerta. Ahora no hay más remedio que cruzar a San Vicente, que les queda a poco más de un kilómetro. También hubo un modesto bar e incluso una tienda de ultramarinos. Hoy apenas sobrevive un taller. Las fiestas vecinales, en agosto, llegaron a tener un escenario que cedía el Ayuntamiento y una orquesta. «Ahora es otra época», cuenta Carmen, una de las 85 personas que vive en la actualidad en Granada.