Primeros cien días del "nuevo" equipo de Barcala: de los cambios a los retos

«Voy a irme, voy a cobrar el doble y creo que voy a ser mucho más feliz». Con esas palabras se despidió del Ayuntamiento de Alicante el que fuera concejal de Hacienda entre 2023 y 2025, Toni Gallego. El economista abandonó el ejecutivo municipal para «no ser impedimento» de un pacto más entre el PP y Vox, en el que los de Abascal pedían como condición innegociable la «cabeza» del edil popular, al que responsabilizaban de haber roto de forma unilateral acuerdos anteriores. Sin el respaldo de sus compañeros de bancada (el alcalde llegó a reconocer en una entrevista con INFORMACIÓN que «se tendrían que haber hecho las cosas mejor», en alusión a la polémica en torno a Gallego), el entonces edil de Hacienda presentó su dimisión el pasado 17 de junio, precipitando la primera remodelación de gobierno en el ejecutivo municipal de Luis Barcala.

Tras hacerse efectiva la salida del economista, el equipo de gobierno agradeció su «sacrificio por Alicante» y, rápidamente, las miradas se giraron hacia el siguiente de la lista. Entonces, Rafael Alemañ era un desconocido para muchos. El nuevo integrante del ejecutivo era un ingeniero civil de 60 años que se reinventó tras la crisis del ladrillo y abrió temporalmente una panadería en Alicante. Ligado al entorno del alcalde, era también un militante popular muy activo, tanto en los grupos internos del partido como en las actividades en la sede de la formación. Después de unas semanas de quinielas, el alcalde despejó la incógnita y entregó a Alemañ las competencias en Limpieza, además de Parques y Jardines. Un auténtico reto para el concejal debutante.

En sus primeros cien días (tras un agosto prácticamente inhábil en el Ayuntamiento), el edil se ha mostrado tranquilo y dialogante en los plenos, con la paciencia del recién llegado, más generosa que la del resto. Sus compañeros de Corporación lo describen como un hombre amable y de él destacan gestos como los del día de su nombramiento, cuando saludó uno por uno a todos los portavoces municipales después de que el alcalde le impusiera la medalla con el escudo de la ciudad.

Limpieza

Al frente de Limpieza, estos primeros compases del popular se han caracterizado por sus promesas de futuro. Consciente de que la situación de la ciudad es «mejorable», como reconocen desde el propio ejecutivo local, Alemañ ha anunciado hasta tres ampliaciones del servicio adjudicado en 2022 a la UTE Netial por 323 millones de euros, dos de ellas en menos de un mes. La primera, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles. Con la tercera modificación, avanzada pero aún pendiente de materializarse en las cuentas del 2026, el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros.

Recursos Humanos

Unas competencias, las de Limpieza y Parques y Jardines, que Alemañ heredó del vicealcalde Manuel Villar. El «hombre para todo» de Barcala pasó a recoger una de las áreas de Gallego (Deportes), además de conservar la responsabilidad de Contratación, y asumir el control de Recursos Humanos. Este último departamento, pese a no ser uno de los que proporcionan mayor visibilidad de cara a la opinión pública, es clave en el funcionamiento interno del Ayuntamiento y, en los últimos meses, se había convertido en un problema para el ejecutivo de Barcala: protestas crecientes de funcionarios, una compleja relación con los sindicatos habían avivado un mar en el que, ahora, parece que se calman las aguas.

«Villar es más resolutivo y se implica más», apuntan a este diario fuentes sindicales, quienes también valoran su «voluntad de interlocución» y recuerdan que conflictos anteriores como el choque con los bomberos municipales «no se solucionaron hasta que entró él en la ecuación». Otro portavoz de los trabajadores aprecia que, con la llegada del edil popular, es evidente «la voluntad de acelerar determinados compromisos», como la reciente reapertura de la bolsa de horas extra en la Policía Local. Los más críticos con Villar, en cambio, le piden agilidad: «Se han anunciado muchas intenciones, pero no se ha materializado ningún avance efectivo; en la práctica, seguimos exactamente igual que hace cien días».

Para el resto del mandato, los sindicatos tienen claro la hoja de ruta que debe seguir el vicealcalde si quiere convertir este aprobado inicial en un sobresaliente. Los portavoces de los funcionarios municipales le piden «solucionar de una vez por todas la situación real de la plantilla, con una planificación seria y negociada que permita cubrir vacantes»; la «aceleración» del abono del 100 % de la carrera profesional; o distintas mejoras laborales como la negociación un Reglamento del Teletrabajo.

Hacienda

Al margen de Alemañ y Villar, todavía quedaba por resolver la gran incógnita de las competencias vacantes después de la partida de Gallego: la Concejalía de Hacienda. Un área que venía marcada por la polémica y que traía consigo la «mochila» de haber incumplido la regla de gasto en casi 30 millones de euros, lo que ha obligado al Ayuntamiento a someterse a un «plan de ajuste».

La responsabilidad de capear el temporal recayó entonces sobre Nayma Beldjilali. Una decisión que sorprendió en los pasillos del Ayuntamiento, al tratarse de una de las concejalas debutantes en este mandato que, además, había mantenido un «perfil bajo» al frente de Cultura, Juventud y Mayores. La joven Criminóloga, sin experiencia en la gestión económica, asumía la elaboración del presupuesto municipal. «Cuidado con Nayma, que es un perfilazo», señalaban desde su entorno tras su nombramiento, ante las dudas surgidas en determinados ambientes del Ayuntamiento.

Por ahora, la concejala popular, muy próxima a su compañera Cristina Cutanda, parece cerca de alcanzar una ansiada meta para el alcalde, Luis Barcala: la de aprobar el presupuesto municipal (al menos, inicialmente) antes de que comience el siguiente ejercicio. Un logro que no ha conseguido ningún ejecutivo local desde tiempos de Sonia Castedo al frente del Consistorio. El borrador del PP, pese a ser el de mayor importe de la historia (367 millones), refleja un recorte de 5 millones en las inversiones. Respecto a su antecesor, Beldjilali no ha innovado en lo que a socios se refiere: si Gallego aprobó dos presupuestos con la ultraderecha, la concejala popular se encuentra a un paso de firmar su primer presupuesto, tras el visto bueno de la Comisión de Hacienda al asumir el PP todas las enmiendas de Vox.

Lo que sí ha cambiado respecto al exedil del PP (y respecto a su propia etapa anterior) es la comunicación. Beldjilali ha pasado a enfrentarse en el «tú a tú» con los concejales de la oposición, especialmente con la portavoz del PSOE, con la que protagonizó un cruce de comunicados el pasado mes de noviembre. El conflicto tuvo su origen en una petición de los socialistas para reunirse con el alcalde de cara a las cuentas del 2026. La respuesta de los populares llegó entonces en forma de nota de prensa, pero no era el regidor, sino la concejala de Hacienda la que respondía a Ana Barceló.

Una semana después, el gobierno municipal envió un segundo escrito: «Le pedí a Barceló sus propuestas para los presupuestos y seguimos esperando», decía Beldjilali. Minutos después, el PSOE respondía con un vídeo en redes sociales ironizando sobre la edil de Hacienda con imágenes de la serie de comedia Paquita Salas, junto con un mensaje de Barceló: «Les espero a las nueve de la mañana». La cita no convenció a la de Hacienda, que volvió a contraatacar: «Barceló habla ahora de una reunión este viernes o de que si la abuela fuma», señaló. Pero el choque no terminó ahí y, en las últimas semanas, ha sumado expresiones más sonadas como la de acusar al PSOE de hacer las cuentas con «la calculadora de la Señorita Pepis», alejadas del perfil que mantenía Beldjilali en su anterior etapa en el Ayuntamiento. Para el próximo ejercicio, la responsable de Hacienda no solo tendrá el reto de retomar la senda de la estabilidad presupuestaria tras incumplir la regla de gasto, sino que deberá impulsar cuestiones pendientes de concretar, como la ordenanza fiscal para cobrar entrada por acceder al castillo de Santa Bárbara y los museos municipales, que se le atraganta al gobierno del PP desde hace meses por no hallar la fórmula de que los alicantinos estén exentos del pago.

Mayores

Para afrontar ese desafío, Beldjilali dejó atrás las concejalías de Juventud y de Mayores, siendo esta última, sin duda, la que ha vivido el cambio más llamativo en los primeros cien días del nuevo gobierno. Barcala depositó la responsabilidad en Begoña León, que ya estaba al frente de Bienestar Social, y desde entonces la concejala ha tenido que lidiar con una polémica tras otra.

En pleno mes de agosto, fue clausurado el Servicio de Estancias Diurnas (SED). Un espacio en el edificio intergeneracional de plaza América en el que cerca de 40 usuarios acudían diariamente para socializar entre ellos, realizando ejercicio y actividades de envejecimiento activo. «Nos han quitado la vida», clamaban tras la clausura de la dependencias. El fin del programa se debió a la falta de financiación por parte del Consell, desde el que aseguraron que las instalaciones no cumplían las condiciones mínimas. Pese a que la propia León asumió personalmente el reto de encontrar una nueva ubicación (visitando uno por uno los locales municipales vacantes y recorriendo la ciudad en busca de un emplazamiento), el conflicto sigue sin resolverse y, por ahora, solo cuenta con un euro en el presupuesto municipal.

Solo quince días después del cierre del SED, el Ayuntamiento se vio obligado a suspender el inicio de las actividades en los centros de mayores, debido a que la empresa que resultó adjudicataria del contrato renunció a asumirlo a pocas semanas de su fecha de inicio, a principios de octubre. Los trámites para retomar los talleres se prolongaron durante meses, por lo que no está previsto que comiencen hasta enero.

Por si fuera poco, también en octubre, trabajadores del programa de reparto de comida a domicilio para personas mayores, el «Menjar a Casa», denunciaron las pésimas condiciones del servicio : sábanas y toallas con heces y orina compartían espacio con bandejas de comida en los vehículos de reparto. Una serie de polémicas repetidas que terminaron agotando la paciencia de los mayores, que salieron a la calle para pedir una solución urgente. Durante la concentración de finales de octubre, los representantes del Consejo de Mayores fueron llamados a mantener una reunión con el alcalde. En el encuentro, Barcala anunció la creación de una nueva jefatura de servicio específica para la concejalía, entre otros acuerdos, calmando temporalmente las protestas. Ahora, cuando se materialice la entrada en vigor del presupuesto de 2026, León tendrá que impulsar una modificación de créditos para recuperar, según prometió el alcalde, el Servicio de Estancias Diurnas.

En definitiva, cien días del «nuevo» gobierno popular de Barcala en el que se han cerrado antiguos frentes con promesas pendientes de materializar; a la vez que se han abierto grietas nuevas que reclaman una solución urgente en 2026, el último año antes de las elecciones municipales del próximo 2027.