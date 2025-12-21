¿Cuánto dinero toca con el quinto premio de la Lotería de Navidad? Esto es lo que te llevas realmente

El sorteo de la lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año y, aunque el foco mediático suele centrarse en el Gordo, el quinto premio es uno de los más celebrados por los participantes. No solo por su frecuencia, sino también porque suele estar muy repartido y deja miles de pequeños brindis repartidos por toda España.

Si este 22 de diciembre tu número aparece entre los agraciados con el quinto premio, conviene tener claro cuánto dinero toca realmente, si hay que pagar impuestos y cuál es la forma más rápida de comprobarlo.

¿Cuánto reparte el quinto premio de la lotería de Navidad?

El quinto premio de la lotería de Navidad reparte 6.000 euros por décimo, una cantidad que llega íntegra al bolsillo del ganador. Al estar por debajo del umbral de 40.000 euros fijado por Hacienda, no se aplica ningún tipo de retención fiscal, por lo que el importe no sufre descuentos.a

En términos globales, cada quinto premio distribuye 60.000 euros por serie, y en el sorteo se extraen ocho quintos premios, lo que explica que sea uno de los más habituales y también uno de los más comentados durante la mañana del sorteo.

¿Por qué el quinto premio es tan significativo?

Aunque no alcanza las cifras de los premios mayores, el quinto premio tiene un atractivo especial. Su cuantía es suficiente para aliviar gastos, darse un capricho o cerrar el año con un respiro económico, y además suele estar muy repartido entre distintas localidades.

Es habitual que un mismo número premiado con el quinto premio aparezca en varias administraciones, lo que multiplica las celebraciones y convierte este premio en uno de los más “sociales” del sorteo.

Los bombos de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real. / Redacción

¿Cómo saber si tu número ha sido premiado?

Una vez finalizado el sorteo, la forma más rápida y sencilla de salir de dudas es comprobar tu décimo online. Puedes hacerlo directamente en nuestro comprobador de números, donde solo tendrás que introducir tu número para saber al instante si ha sido agraciado con alguno de los premios del sorteo de Navidad.

Este sistema evita errores, consultas interminables y te permite confirmar el resultado en cuestión de segundos.

¿Cómo se cobra el quinto premio?

El cobro del quinto premio es un trámite sencillo. Al tratarse de 6.000 euros por décimo, el importe debe cobrarse a través de una entidad bancaria autorizada, presentando el décimo en buen estado y la documentación requerida.

En caso de décimos compartidos, es recomendable dejar constancia previa de los titulares para evitar problemas posteriores, especialmente si el premio se ha repartido entre varias personas.

Un premio pequeño en cifras, grande en ilusión

El quinto premio no cambia vidas de la noche a la mañana, pero sí representa la esencia del sorteo de la lotería de Navidad: premios muy repartidos, emoción compartida y la sensación de que la suerte puede tocar en cualquier rincón.

Si este año tienes un décimo, no olvides comprobar tu número tras el sorteo. A veces, la alegría llega en forma de quinto premio… y no es poca cosa.