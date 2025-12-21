Aparecen ratas muertas en la playa de la Albufereta

Vecinos de la zona de la Albufereta de Alicante han denunciado a INFORMACIÓN la aparición de varias ratas muertas en la playa. La situación fue detectada este domingo por residentes que paseaban por la orilla y se encontraron con los roedores visibles sobre la arena, generando sorpresa y malestar entre los usuarios de la playa.

Según explican los vecinos, no es la primera vez que se produce un episodio similar, ni en la Albufereta ni en otros arenales de la ciudad de Alicante. No obstante, subrayan que en esta ocasión la presencia de ratas coincide con las últimas lluvias asociadas a la borrasca Emilia, que afectó a la ciudad y a la provincia a mediados de semana.

Detalle de una de las ratas. / información

Las precipitaciones registradas durante el fin de semana han sido escasas, por lo que, a priori, resultaría poco probable que los roedores hayan llegado recientemente arrastrados por un desbordamiento del sistema de saneamiento, como sí ocurrió en mayo de este mismo año. En aquel episodio, tras lluvias intensas, aparecieron decenas de ratas muertas en playas como el Cocó, Urbanova y la zona de la escuela de vela del Real Club de Regatas, debido al colapso puntual de infraestructuras y el arrastre de residuos al mar.

Temporal

Sin embargo, los vecinos de la Albufereta aseguran que las ratas pueden llevar "varios días en el arenal", ya que sus cuerpos presentan signos de descomposición compatibles con ello. Así, atribuyen su presencia a las lluvias de la semana, cuando la borrasca Emilia dejó precipitaciones más persistentes en la ciudad.

Otro de los roedores fallecido en la orilla. / información

Además de los roedores, los residentes denuncian una falta de limpieza general en la playa y califican la situación como "antihigiénica". También alertan de la aparición de compresas y salvaslips, esto es, productos de higiene femenina que, según indican, habrían llegado al arenal a través de la desembocadura del barranco del Juncaret, arrastrados por el agua tras las últimas precipitaciones.

Los vecinos reclaman una intervención urgente de limpieza y control sanitario, así como una revisión de los sistemas de saneamiento y drenaje para evitar que estos episodios se repitan, especialmente tras lluvias. Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para conocer si va a realizar alguna actuación al respecto.