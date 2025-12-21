Estos son los restaurantes de Alicante que nunca fallan, según la Guía Michelin 2025

Si estás buscando un buen restaurante para celebrar tus cenas navideñas en la provincia de Alicante y no te decides, la Guía Michelin 2025 te echa una mano. Y es que, con 24 restaurantes recomendados, la provincia se sitúa como la más destacada de toda la Comunidad Valenciana. ¿El secreto? Cocinas con personalidad, platos que conquistan sin pretensiones y proyectos que no necesitan una estrella para brillar.

Este año, Royal Bliss ha sido el patrocinador oficial del evento de entrega de placas, una cita que ha reunido a chefs, bartenders y amantes de la gastronomía en el Palau de les Arts de Valencia. Y sí, también ha habido discurso emotivo, brindis y muchas ganas de celebrar lo que de verdad importa: comer bien.

¿Qué es eso de “restaurante recomendado” por la Guía Michelin?

Pues justo lo que estás pensando. Es la distinción que la Guía Michelin da a restaurantes que no tienen estrella ni Bib Gourmand, pero que ofrecen una experiencia que merece la pena. Buena cocina, buen producto, ambiente cuidado y precios que no se disparan. Vamos, sitios a los que puedes ir sin tener que pedir una hipoteca.

En Alicante hay 24 locales con esta placa. Algunos ya son míticos y otros empiezan a sonar fuerte, pero todos tienen algo en común: cocinan con alma.

¿Y por qué es tan importante?

Porque detrás de cada uno de estos sitios hay un equipo que lo da todo para que salgas con una sonrisa y, probablemente, con el móvil lleno de fotos del plato. Son proyectos que mantienen viva la gastronomía local, que apuestan por el producto de la terreta y que están ayudando a que Alicante siga creciendo como destino foodie.

Como dijo uno de los responsables de Michelin durante el evento, más del 60 % del territorio nacional está representado en la selección de recomendados, lo que demuestra que la buena cocina no está solo en las grandes capitales ni en los sitios de lujo.

Los 24 restaurantes de la provincia de Alicante recomendados por la Guía Michelin recibieron su placa / INFORMACIÓN

Alicante sabe (y cocina) mejor que nunca

Desde el corazón de la ciudad hasta la costa o el interior, la provincia está llena de restaurantes que combinan sabor, creatividad y cariño. No hay estrellas, pero sí calidad, cercanía y muchas ganas de hacer las cosas bien. Y eso, a veces, vale más que cualquier galardón.

Así que si estás pensando dónde comer bien este fin de semana, abre el mapa y empieza por estos recomendados Michelin. No hace falta irse muy lejos para tener una experiencia de diez.