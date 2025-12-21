Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Luis Felipe SeijoPrevia Elche CFÓscar Puente Parque CentralLa calle es nuestra: Conde LumiaresGanadores Lotería Navidad 2024Comprobar Lotería de Navidad
¿Cuánto se cobra por el tercer premio de la Lotería de Navidad?

Descubre cuánto dinero se llevan los agraciados con el tercer premio del sorteo de este lunes 22 de diciembre

Tercer premio de la Lotería de Navidad: cuánto se paga, cuánto se retiene y qué se cobra

Estos son los números de Lotería de Navidad que buscan los alicantinos / Alex Domínguez

C. Suena

C. Suena

El Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a celebrarse este lunes 22 de diciembre y, como cada año, millones de personas revisan números, décimos y participaciones con una misma pregunta en mente: ¿cuánto dinero toca exactamente si sale premiado el tercer premio? Más allá de la cifra anunciada, conviene saber qué parte del premio llega realmente al bolsillo y qué porcentaje se queda Hacienda.

¿Cuánto dinero toca con el tercer premio de la lotería de Navidad?

El tercer premio de la lotería de Navidad reparte 50.000 euros por décimo, una cantidad atractiva que, sin embargo, no se percibe íntegra. Desde hace varios años, los premios de la lotería que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención del 20 % sobre el importe que excede esa cifra.

En la práctica, esto significa que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que los 10.000 euros restantes tributan. El resultado es claro: si tu décimo resulta agraciado con el tercer premio, cobrarás 48.000 euros netos, ya que 2.000 euros se descuentan automáticamente en concepto de impuestos.

¿Cuánto reparte el tercer premio para cada serie?

Cada serie del tercer premio está dotada con 500.000 euros, lo que lo convierte en uno de los premios más relevantes del sorteo, solo por detrás de el Gordo y el segundo premio. Cuando este premio cae en una localidad concreta, suele generar un impacto económico notable, especialmente en zonas donde se han vendido muchos décimos o participaciones.

¿Cómo saber si tu número está premiado?

Una vez finalizado el sorteo, existen varias formas de saber si un número ha resultado premiado. Una de las más rápidas es utilizar el comprobador oficial de la Lotería de Navidad, que permite verificar al instante si tu décimo, billete o participación tiene premio, sin necesidad de cálculos ni esperas.

¿Qué pasa con otros premios?

No todos los premios están sujetos a retención. Los cuartos premios, por ejemplo, quedan totalmente exentos de impuestos, ya que no alcanzan el umbral de los 40.000 euros. En cambio, los grandes premios del sorteo, como el Gordoo el segundo premio, sí soportan una mayor retención fiscal debido a las elevadas cantidades que reparten.

Mientras tanto, la expectación crece a pocas horas de uno de los sorteos más esperados del año. La pregunta se repite en bares, casas y oficinas: ¿y si este 22 de diciembre la suerte decide acordarse de ti?

¿Cuánto se cobra por el tercer premio de la Lotería de Navidad?

