El tiempo en Alicante: el frío, las nubes y la lluvia marcan el domingo en la provincia

La provincia de Alicante encara este domingo 21 de diciembre sin avisos meteorológicos activos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) .

Hoy predominarán los intervalos nubosos y aparecerán las lluvias en distintas zonas, siendo la probabilidad de precipitación será generalizada y elevada en toda la provincia , principalmente a partir del mediodía. A ello se suma viento moderado a fuerte de componente oeste y noroeste y un descenso progresivo de las temperaturas, más acusado en zonas de interior y montaña. La bajada de la cota de nieve abre la puerta a nevadas en las sierras del interior norte de la provincia, aunque las ciudades quedarán al margen del episodio.

Una nueva borrasca mantiene la provincia de Alicante en aviso amarillo por lluvias / Pilar Cortés

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, hoy hay bastante probabilidad de lluvia, especialmente a partir de las 12 horas. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 16 grados. El viento será flojo a moderado de sur a noroeste, sin incidencias destacables.

El lunes la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, pero las temperaturas también sufrirán un importante descenso con mínimas de hasta 5ºC.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un domingo inestable. El día será muy nuboso y se esperan lluvias de importante incidencia, principalmente entrado el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados, con una mañana fresca y un mediodía más templado.

El lunes la la probabilidad de lluvia desaparecerá, pero las temperaturas también se espera que disminuyan hasta los 4ºC de mínima.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el domingo tendrá como protagonistas los intervalos nubosos y la alta probabilidad de precipitación. Al igual que en el resto de la provincia, se espera una tarde pasada por lluvia.

El lunes la probabilidad de precipitación desaparecerá, con viento más intenso y mar más alterada. Las temperaturas disminuirán.

El tiempo en Elda

Elda afronta un domingo con cielos nubosos y ambiente frío desde primera hora, con una probabilidad alta de lluvias extendidas. Las temperaturas se moverán entre los 5 y los 14 grados, con posibles nieblas matinales y una sensación térmica baja en las primeras horas.

El lunes la probabilidad de precipitación desaparecerá con viento fuerte del noroeste y rachas destacables. El descenso térmico será notable, con máximas que apenas superarán los 10 grados y un ambiente plenamente invernal.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el domingo estará marcado por cielos muy nubosos y ambiente húmedo, ya que aumentará mucho el riesgo de precipitaciones. durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, con viento flojo que irá ganando algo de intensidad al final de la jornada.

El lunes desaparecerá la probabilidad de precipitaciones, pero al igual que en el resto de la provincia, las temperaturas sufrirán un ligero descenso.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este domingo una jornada inestable, con cielos nubosos y lluvias importante durante la mayor parte del día, principalmente a partir del mediodía. Las temperaturas se situarán entre los 7 y los 16 grados, con viento flojo y una sensación térmica fresca a primera hora.

El lunes se presenta como el día más adverso, con baja probabilidad de precipitaciones, viento moderado y descenso térmico, lo que dejará un ambiente frío y húmedo durante toda la jornada y mínimas de 3ºC.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el domingo comenzará la inestabilidad, con intervalos nubosos y temperaturas frías, especialmente a primera hora, cuando los termómetros bajarán hasta los 6 grados. Se esperan lluvias importantes durante el día.

El lunes la probabilidad de precipitación es muy baja, con viento moderado y descenso acusado de las temperaturas.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta este domingo con cielos nubosos y ambiente húmedo, ya que habrá probabilidad importante de lluvia durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con viento del norte moderado.

El lunes será el día más inestable, con un importante descenso de las temperaturas y viento fuerte del oeste y una bajada de las temperaturas que hará que la sensación térmica sea más baja de lo habitual para el litoral norte.