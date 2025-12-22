SORTEO DE NAVIDAD
El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, toca en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm
"El Conejo de Oro" ha vendido también este número, además de una serie de uno de los quintos premios, perpetuando su idilio con el sorteo extraordinario de Navidad en los últimos años
El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, ha repartido suerte en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm. Tras recoger parte de dos quintos, la provincia pellizca un premio mayor, dotado con 50.000 euros por décimo, con lo cual se cobran 48.000 euros netos.
Estas son las administraciones de lotería que lo han vendido en la provincia:
- Alicante: C.C. "GARDEN" AV SANTANDER, 25 LOCAL 54 (19 series, casi 10 millones de euros). De los casi 200 décimos, 150 se los llevó una sola persona.
- Torrevieja: C.C. CARREFOUR -CRTA CREVILLENTE KM 34,4 (un décimo)
- Onil: NOSTRE SEÑOR ROBAT, 3 (un décimo)
- Alicante: PLZA DE LOS LUCEROS, 11 (un décimo)
- Benidorm: AVDA. MONT BENIDORM, 1 COBLANCA, 27 (L. 5-6) (un décimo)
Se da la circunstancia de que "El Conejo de Oro", la número 5 de Torrevieja, también ha vendido una serie de uno de los quintos premios de este sorteo, y suma una increíble racha dando premios principales de la lotería de Navidad todos los años desde 2020, en algunos casos, como este 2025, más de uno.
