SORTEO DE NAVIDAD
Las administraciones de Alicante que más suerte reparten en la lotería de Navidad: 10 premios de El Gordo en 5 años
Descubre cuáles son los despachos de la provincia que más suerte han tenido en el sorteo del 22 de diciembre en lo que va de década
Llegó uno de los días más esperados del año para muchos. La hoja del calendario marca 22 de diciembre y el ruido de los bombos de la lotería de Navidad girando resuenen en los oídos de millones de españoles. La provincia de Alicante se convierte una vez más en un tablero donde la fortuna cae a plomo sobre algunas ventanillas y apenas roza otras. Y aunque el Sorteo de Navidad reparte ilusión por todo el país, los datos de los últimos años dibujan un patrón curioso: hay administraciones que, una y otra vez, vuelven a aparecer en la lista de los premios "gordos" y los grandes pellizcos.
En lo que va de década, cinco puntos de venta destacan por encima del resto en la provincia, y también de otras tan conocidas como Doña Manolita o La Bruixa d'Or, por la cantidad de premios importantes que han despachado (primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos).
Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Novelda, Elche y Xàbia se han convertido en nombres recurrentes en las crónicas del sorteo, con números cantados en el Teatro Real de Madrid que han terminado celebrándose en barrios, comercios y bares y cafeterías a pie de calle.
Repasamos cuáles son esas administraciones afortunadas, qué premios repartieron y qué números llevaron la alegría a sus municipios, en un recuento que sirve también como termómetro de una tradición: la de buscar el décimo "de siempre", el de la administración "con estrella", justo cuando diciembre aprieta y la suerte parece estar, como cada año, a punto de echarse a rodar.
1) "El Conejo de Oro" de Torrevieja | Administración nº 5 (C.C. Carrefour, carretera de Crevillente)
Total en los últimos 5 años: ¡10 premios principales!
Los loteros de El Conejo de Oro son un clásico del Sorteo de Navidad en los últimos años, repartiendo más de 15 millones de euros.
Su propietario desde hace diez años, Daniel Zapata, rememoraba el año pasado que había vendido el segundo premio en 2016, el tercero y un quinto en 2020, un cuarto en 2021, y completó su palmarés con el Gordo en 2022, repitiendo el primer premio en 2023, al que sumó dos quintos; y otro tercero, cuarto y quinto en 2024. Impresionante racha.
- 2020: 52.472, 3º premio: 500.000 € por serie (50.000 € por décimo)
- 2021: 42.833, 4º premio: 200.000 € por serie (20.000 por décimo)
- 2023: 88.008, Gordo (1º premio): 4.000.000 € (400.000 € por décimo)
- 2023: 01.568, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
- 2023: 86.007, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
- 2024: 11.840, 3º premio: 500.000 € por serie (50.000 € por décimo)
- 2024: 77.768, 4º premio: 200.000 € por serie (20.000 € por décimo)
- 2024: 74.778, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
Esta administración de lotería, situada en uno de los centros comerciales de Carrefour con mayor actividad del país, también repartió en dos años consecutivos, en 2021 y 2022, el segundo premio de la Lotería de El Niño. Y el tercero de ese sorteo en 2024 y en este mismo 2025. La diosa Fortuna tiene a El Conejo de Oro entre ceja y ceja.
2) "Súper Quijote" de Orihuela | Administración nº 10 C.C. Zenia Boulevard (C/ Jade, 2 L-900)
Total en los últimos 5 años: 5 premios principales
Otra muy afortunada, aunque le falta acertar en la diana de la caza mayor del Gordo. Situada en uno de los centros comerciales más grandes de la provincia y con mucha venta de décimo a turistas, este despacho lleva en el último lustro una triunfal senda sostenida de suerte en el sorteo más esperado de cada año.
- 2020: 86.986, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
- 2021: 42.833, 4º premio: 200.000 € por serie (20.000 € por décimo)
- 2022: 25.296, 4º premio: 200.000 € por serie (20.000 € por décimo)
- 2023: 88.979, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
- 2024: 77.768, 4º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
Esta administración también vendió el primer premio de la Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Invierno de 2021, el segundo premio de El Niño de 2022 y el primer y tercer premio de ese mismo sorteo en 2024.
3) Santísimo Cristo del Mar de Xàbia | Administración Jubama
Total en los últimos 5 años: 5 premios principales
- 2022: 05.490, Gordo (1º premio): 4.000.000 € (400.000 € por décimo)
- 2023: 86.007, 01.568 y 88.979, tres 5º premios: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
- 2024: 11.840, 3º premio: 500.000 € por serie (50.000 € por décimo)
- 2024: 74.778, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
4) "La Primera" de Benidorm | Administración nº 1 (c/ Santo Domingo, 4)
Total en los últimos 5 años: 3 premios principales
Esta administración también repartió un segundo premio del Sorteo de Navidad en 2016 y un tercero en 2019. En la Lotería del Niño de este mismo 2025 vendió el tercer premio.
5) "Santa María Magdalena" de Novelda | Administración nº 1 (c/ Emilio Castelar)
Total en los últimos 5 años: 3 premios principales
- 2024: 77.768, 4º premio: 200.000 € por serie (20.000 € por décimo)
- 2024: 74.778, 5º premio: 60.000 € por serie (6.000 € por décimo)
6) "La Dama de la Suerte" de Elche | Administración nº 16 (c/ León Sánchez Sáez)
Total en los últimos 5 años: 2 premios principales
Esta administración, que abrió sus puertas a finales de noviembre de 2021, tras el cierre de "La Olivereta", también repartió el Primer Premio de la Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Vacaciones celebrado el pasado 5 de julio.
Más puntos marcados por la suerte
Con dos premios del Sorteo de Navidad en los últimos cinco años también figuran otras administraciones, como la situada en la Carretera Torrevieja-Carta Km.6 de Orihuela (un quinto premio en 2023 y un tercero en 2024) o la número 11 de Orihuela, ubicada en la calle Francisco Tormo de Haro 2 (un quinto en 2023 y un cuarto en 2024, además del primero y tercero en El Niño del año pasado). Pero hay más...
¿Seguirán teniendo suerte todas ellas el próximo lunes? Te lo contaremos todo en directo.
