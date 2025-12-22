El autobús de la Navidad ya recorre Alicante: horarios y recorrido del servicio gratuito

El Autobús de la Navidad ya está en funcionamiento en Alicante. El servicio especial y gratuito, impulsado por el Ayuntamiento de Alicante junto a la concesionaria Vectalia MIA, circula desde este lunes 22 de diciembre y lo hará hasta el próximo 6 de enero, facilitando los desplazamientos por el centro durante las fiestas.

La iniciativa, que el año pasado fue utilizada por cerca de 5.000 personas, permite recorrer de forma cómoda los principales escenarios de la Navidad alicantina. Entre ellos, el Belén Gigante de la plaza del Ayuntamiento, la pista de patinaje del Puerto, el campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, el gran árbol de la avenida de la Constitución, el belén social y la iluminación de la plaza de la Montañeta, además de la feria navideña de Séneca y la Casa de San Nicolás.

Recorrido circular

El autobús realiza un itinerario circular por el centro tradicional de la ciudad, con paradas en la Rambla, Luceros, Estación–Óscar Esplá, calle Portugal, Federico Soto, Teatro y regreso a la Rambla. El servicio opera todos los días entre las 9 y las 22.30 horas, con una frecuencia aproximada de paso cada diez minutos.

En los momentos en los que la Rambla de Méndez Núñez debe cerrarse por la celebración de actos navideños, la línea modifica puntualmente su recorrido, accediendo a la parte alta de la Rambla desde las calles Teatro y Duque de Zaragoza, para retomar después la ruta habitual por la avenida de Alfonso el Sabio hacia Luceros.

Compras navideñas

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha destacado que el autobús permite “recorrer de forma cómoda y gratuita todos los puntos neurálgicos de la Navidad alicantina” en unos días de gran afluencia de visitantes. Además, ha destacado que el servicio contribuye a reducir el uso del vehículo privado en el centro, favoreciendo el transporte público durante las jornadas de compras y actividades navideñas.

Por su parte, el director de la empresa concesionaria, Juan Antonio Martí, ha recordado que se trata de una línea con “muy buena acogida” y que en los últimos años ha mantenido una media de unos 5.000 usuarios durante el periodo navideño, una cifra que confía en repetir en esta edición.