La consellera de Educación pone fecha para escuchar las demandas de los profesores

La nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, ha puesto fecha a los sindicatos de profesores para escuchar sus demandas dos semanas después de coger el relevo de José Antonio Rovira y apenas diez días después de la última huelga educativa. La Administración autonómica anunció, coincidiendo con el día del Sorteo de la Lotería, el orden con el que recibirá a las cuatro fuerzas sindicales que están representadas en la mesa sectorial nada más reanundarse la actividad escolar tras las vacaciones navideñas.

El primer encuentro será el 7 de enero con el sindicato STEPV y, posteriormente, con ANPE. Al día siguiente, el 8 de enero, la consellera mantendrá un encuentro con CSIF, después con CCOO y finalizará la ronda de contactos con una reunión con UGT-PV.

Desde la Secretaría Autonómica han señalado que esta primera ronda de contactos responde a "la disposición al diálogo en una etapa abierta al consenso y los acuerdos, tal y como la propia consellera así lo trasladó en su primera comparecencia, en la que desgranó las principales líneas de acción de su gestión".

Nada más conocerse la salida de su antecesor, los sindicatos educativos reclamaron una reunión con la nueva responsable autonómica para abordar las reivindicaciones por las que han iniciado movilizaciones que han amenazado con extender hasta finales de curso si no son aceptadas. Menos ratios, menos burocracia, más salarios, más plantilla y más valenciano es el clamor que ha lanzado el profesorado de la Comunidad, cansado de la brecha salarial con otras comunidades autónomas y de la sobrecarga de trabajo.

La consellera de Educación, en su primera intervención en las Cortes / INFORMACIÓN

Reivindicaciones

En la última protesta, que sacó a más de 4.000 profesores a la calle en Alicante, los docentes expresaron su frustración e indignación por la falta de manos en los centros educativos, con el foco puesto en las llamadas aulas UECO, unidades para alumnos con necesidades específicas, que se encuentran en cada vez más centros educativos ordinarios con el objetivo de favorecer la inclusión.

También forma parte de esta lucha el aumento de los salarios, ya no solo para dejar de ser los peor pagados del país (solo por delante de Extremadura), sino también para denunciar que la conselleria les debe sexenios y complementos que no perciben en las pagas extra, tal y como han manifestado a través de una avalancha de quejas a la Administración autonómica. Y es que la diferencia de lo que cobra de más al mes el profesorado de otras autonomías va desde los 71 a los 848 euros brutos mensuales.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública protesta contra la aprobación de la ley de Libertad Educativa / Pilar Cortés

Los sindicatos incluyen en sus reclamos suprimir la Ley de Libertad Educativa

Igualmente, los sindicatos han exigido la reversión de los recortes en las plantillas, respecto al refuerzo que aprobó el Gobierno del Botànic para el anterior curso y el actual con los sindicatos, especialmente, en Formación Profesional (FP) y atención a la inclusión, que han provocado, según denuncian, despidos de personal interino y un deterioro en la atención al alumnado.

En esta batalla por mejorar sus derechos laborales está la disminución de la burocracia y de la sobrecarga de trabajo, que afecta, según señalan, a la salud del profesorado y de los equipos directivos, lo que ha contribuido a aumentar la ansiedad de las plantillas. Además, han insistido en la necesidad de mejorar las infraestructuras educativas, tanto para acondicionar las deficiencias que arrastran los centros, como para habitar más unidades.

Los sindicatos han incluido en su paquete de demandas la supresión de la ley "Rovira" (Ley de Libertad Educativa), que ha obligado a los centros educativos a celebrar consultas para que las familias, y no los equipos docentes, voten sobre la lengua mayoritaria en la que quieren que estudien sus hijos, un plebiscito con el que han denunciado una "persecución y arrinconamiento" del valenciano.