Un cocido de Navidad para quienes más lo necesitan: el gesto de una voluntaria de Cruz Roja en Alicante

En Alicante, la Navidad también se mide en gestos que no salen en las postales. No hay luces ni escaparates de fondo, pero sí hay una mesa compartida y un plato caliente que, para muchas personas, significa mucho más que una comida. Nuria, voluntaria de Cruz Roja, ha vuelto a preparar un cocido tradicional navideño para las personas usuarias del Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE), un recurso que atiende en la ciudad a personas sin hogar con problemáticas de adicciones.

La actividad se ha celebrado esta tarde en el CIBE, en las instalaciones de Cruz Roja, y ha reunido a unas 40 personas que han querido degustar el plato. Nuria lo ha cocinado con sus propias manos, como viene haciendo desde hace tiempo, poniendo en práctica una idea sencilla y muy concreta: acercarse a quienes pasan estas fechas sin apoyo y hacerles sentir, aunque sea por unas horas, que cuentan. “La idea es darles un poquito de amor”, explica, y esa frase resume el sentido completo de la jornada.

Un cocido de Navidad en Alicante para dar un poquito de amor / INFORMACIÓN

En Navidad, la mayoría se reúne con su gente: familia, amigos, cenas que se repiten año tras año. En el CIBE, la realidad es otra. Las personas que pasan por este centro conviven con situaciones complejas, con historias marcadas por la calle y por las adicciones. Precisamente por eso, la cita del cocido tiene un valor especial: no se trata solo de llenar un plato, sino de crear un espacio de encuentro, de miradas, de conversación, de normalidad.

Nuria lo expresa con claridad cuando habla de a quién va dirigida esta iniciativa: personas que están en la calle y no tienen apoyo. En esas circunstancias, un gesto así no se vive como un acto simbólico ni como una actividad más del calendario, sino como una señal de cercanía. Y, sobre todo, como un recordatorio de algo básico: que quienes acuden al centro importan. “Nos juntamos con nuestros usuarios, que son importantes”, dice Nuria, poniendo en el centro el vínculo humano que sostiene este tipo de acciones.

Una Navidad distinta en Alicante con cocido en el CIBE de Cruz Roja / INFORMACIÓN

El cocido, además, no es un gesto aislado ni improvisado. Según cuenta la voluntaria, se repite todos los años y se ha convertido en una cita esperada por quienes frecuentan el CIBE. Lo recuerdan de una Navidad a otra, preguntan con antelación cuándo será, lo tienen presente. Esa continuidad convierte el plato en tradición, y la tradición en una especie de ancla: algo que vuelve, que permanece, que no falla.

En un centro en el que el día a día está atravesado por necesidades urgentes, la comida compartida aporta otra dimensión. Aporta un clima distinto, una sensación de pertenencia, una pausa. Para Nuria, lo más importante no es el número de asistentes ni el tiempo que dura la actividad, sino lo que deja. “Lo más agradecido es que ellos se sienten queridos y están contentos”, asegura. Y remata con la frase que explica por qué el cocido vuelve cada año: “Eso es lo más importante”.

Cruz Roja Alicante reúne a unas 40 personas sin hogar con un cocido de Navidad en el CIBE / INFORMACIÓN

En una ciudad que vive la Navidad con programación, actos y calles llenas, este cocido representa otra manera de entender estas fechas. Una Navidad que no se centra en lo que falta, sino en lo que se puede ofrecer. A veces es un plato caliente. A veces es una conversación. A veces es, simplemente, el hecho de sentarse juntos y compartir.