El “décimo” que reclaman los mayores de Plaza América: un local en Alicante para reabrir el centro de día

Una pancarta resumía a la entrada del edificio de Plaza América la situación que se está viviendo: “Reapertura ya, SED Plaza América”. Pero este lunes, coincidiendo con el día del sorteo extraordinario de Navidad, los antiguos usuarios del Servicio de Estancias Diurnas (SED) y las extrabajadoras del centro han decidido envolver su reclamación en un gesto reconocible para cualquiera: replicar el sorteo, con su soniquete, para subrayar que su “décimo” no tiene que ver ni con un número ni con el dinero. “Hemos reivindicado que nos encuentren un local para ubicarnos”, resume Julia Martínez, extrabajadora del centro y delegada de CC OO, tras un acto en el que también se ha leído un mensaje que, en el marco de la escenificación, ha dirigido las críticas contra la actuación del alcalde, Luis Barcala.

La concentración ha sido la décima desde el cierre del servicio y ha vuelto a poner el foco en la falta de una solución concreta para reubicar el centro de día, clausurado el pasado 15 de agosto. El SED de Plaza América había sido durante más de dos décadas el único centro de día público de la ciudad, con alrededor de 40 personas atendidas en horario de 9 a 17 horas. El servicio quedó interrumpido por el incumplimiento de requisitos normativos de las instalaciones, una circunstancia que llevó a la retirada de la financiación autonómica y obligó al Ayuntamiento a buscar un local alternativo que sí se ajustara a la normativa.

En las últimas semanas, el ejecutivo municipal ha venido señalando que el asunto se trabaja con la Generalitat, pero que no será posible “seguir avanzando” hasta que no se cierren “todos los detalles” con la conselleria. A esta cuestión política se suma otro elemento que ha alimentado el malestar de usuarios y extrabajadoras: en el borrador de los presupuestos municipales de 2026, la partida vinculada a la recuperación del servicio aparece simbólicamente reducida a un euro, a la espera de futuras modificaciones de crédito. Según un informe de la Concejalía de Bienestar Social, ese importe se explica por el cierre temporal del programa y por la decisión de no ejecutar gasto mientras no exista una ubicación alternativa que cumpla con las condiciones exigidas.

Más allá del debate administrativo, la protesta de este lunes ha vuelto a poner en primer plano el impacto social del cierre. Martínez insiste en que “la solución no es echar a los usuarios a la calle” y anuncia que el conflicto no quedará en una concentración aislada. “El día 31 volveremos a hacer otra concentración, llevaremos un vaso con 12 uvas porque siempre celebrábamos la Nochevieja en el centro de día y ahora la celebraremos en la calle”, explica. La referencia navideña ha sido también un recordatorio de lo que el cierre ha roto en lo cotidiano: “En Navidades siempre nos hacían visita el alcalde y la concejala Begoña León. Hacíamos jornada de puertas abiertas con las familias y los usuarios cantaban un villancico. Ahora se han quedado sin nada de eso, han pasado la Navidad en la calle”.

Las trabajadoras despedidas recibieron la notificación de su cese el 15 de septiembre mediante un ERE sin acuerdo entre las partes y han interpuesto una demanda contra el despido colectivo. La vista oral se celebró el 20 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia y actualmente se espera sentencia. CC OO, que ha participado en la convocatoria de las movilizaciones junto a afectadas y usuarios, mantiene la exigencia de que Ayuntamiento y conselleria informen con urgencia sobre la fecha de reapertura y sobre el emplazamiento definitivo del servicio.

En la concentración de este lunes el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha reprochado la ausencia del alcalde en la concentración y ha cargado contra la gestión del gobierno local. “No hemos visto a Barcala en la décima concentración para exigir que abran el centro de estancias diurnas. Año tras año Barcala se paseaba por este centro, veía el estado lamentable de las infraestructuras y no movía ni un dedo”, ha afirmado. En la misma línea, ha añadido: “Sabía que se iba a cerrar, no movió un dedo y prefirió irse de fiesta a los Moros y Cristianos de Altozano y luego al día siguiente cerrarlo”.

Mas ha vinculado el cierre con las consecuencias para las familias y las personas dependientes. “No tiene vergüenza, cuando están todas las familias, personas dependientes, en sus casas, afectando a su salud mental, física y destrozando la conciliación de las familias. Todas las trabajadoras están en la calle”, ha sostenido, antes de señalar a la concejala responsable del área social y a los socios del ejecutivo: “Es un destrozo más de Begoña León, consentido por Barcala y su muleta de Vox”.

Desde el PSOE, la diputada autonómica Marisa Navarro ha situado el foco en la Generalitat y ha reclamado una respuesta a los locales propuestos para reubicar el SED. “Es lamentable que la Generalitat tampoco dé respuesta ni reacciones. Tienen la pelota sobre su tejado, hay tres locales propuestos que sí reúnen las condiciones para ofrecer este servicio. Y todavía no han contestado”, aseguró. Y ha rematado con una petición directa: “¿Qué están esperando? Exigimos respuestas ya, que Pérez Llorca reaccione”.

Mientras se suceden los reproches y los cruces de responsabilidades, la imagen que dejan las concentraciones, y este lunes, el guiño al sorteo de Navidad, vuelve a retratar un conflicto que se prolonga desde el verano, el de unos mayores que reclaman volver a un espacio que, más allá de la actividad diaria, funcionaba como red de compañía y cuidados, y el de unas trabajadoras que piden una salida para que el servicio no quede varado en la promesa permanente del “local” y los “detalles” por cerrar. La próxima cita, según han anunciado los convocantes, será el 31, con las uvas en la mano y la reivindicación, de nuevo, a la vista.