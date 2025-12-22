Alicante, entre las provincias donde más veces ha tocado el Gordo de la lotería de Navidad

En Alicante hay una sensación que vuelve cada 22 de diciembre y no es solo superstición. Los datos oficiales lo confirman: el Gordo de la lotería de Navidad tiene una relación especial con la provincia. No es una impresión ni una frase hecha. Según el histórico de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el primer premio ha caído en Alicante 37 veces, una cifra que la sitúa entre las provincias más premiadas de España.

No está en lo más alto del ranking nacional, pero sí en una posición privilegiada que explica por qué cada 22 de diciembre la expectación es máxima en administraciones, bares y casas de toda la provincia.

La última vez que el Gordo cayó en Alicante fue en 2023

Aunque muchos recuerdan con especial cariño el sorteo de 2022, la realidad es que el Gordo volvió a caer en Alicante en 2023. Ese año, el número 88008, uno de los más tardíos en salir en la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad, repartió millones en distintos puntos de la provincia y devolvió a Alicante al foco nacional de la fortuna navideña.

Un año antes, en 2022, el número 05490 dejó imágenes muy recordadas. Torrevieja fue uno de los grandes epicentros, con una serie completa vendida, lo que supuso 4 millones de euros, mientras que Xàbia celebró un décimo premiado con 400.000 euros. Dos ejemplos claros de cómo el primer premio no siempre se queda en un solo lugar.

En 2024, el Gordo no cayó en la provincia, aunque Alicante sí volvió a aparecer en el reparto gracias a premios menores que dejaron millones de euros distribuidos.

Alicante, sexta provincia de España donde más veces ha tocado el Gordo

Con los datos históricos del Sorteo Extraordinario de Navidad por provincias ya consolidados, el ranking nacional de veces que ha tocado el Gordo queda así:

Madrid lidera con 120 Gordos

lidera con 120 Gordos Barcelona ocupa el segundo puesto con 53

ocupa el segundo puesto con 53 Las Palmas es tercera con 47

es tercera con 47 Valencia suma 45

suma 45 Murcia alcanza 43

alcanza 43 Alicante, con 37, se sitúa en sexta posición nacional

Por detrás quedan provincias con una enorme tradición lotera como Sevilla (34), La Coruña (31) o Málaga (30). Una clasificación que confirma que Alicante juega en la liga alta de la fortuna navideña, aunque no en el podio absoluto.

La capital y los municipios donde más se repite la suerte

Dentro de la provincia, Alicante ciudad destaca con claridad. La capital ha sido agraciada con el Gordo en diez ocasiones, entre 1900 y 2023, lo que la convierte en una de las ciudades más premiadas de España. Pero la suerte no se concentra solo ahí. Benidorm, Torrevieja y Elche aparecen de forma recurrente en el mapa del primer premio, junto a otros municipios donde el Gordo ha dejado huella a lo largo de las décadas.

Localidades de Alicante agraciadas con el Gordo de la lotería de Navidad

Alicante capital : 10 veces

: 10 veces Benidorm : 4 veces

: 4 veces Torrevieja : 3 veces

: 3 veces Elche : 4 veces (incluye Atzavares)

: 4 veces (incluye Atzavares) Xàbia (Jávea) : 2 veces

: 2 veces San Vicente del Raspeig : 2 veces

: 2 veces Santa Pola : 2 veces

: 2 veces Alcoy : 1 vez

: 1 vez Almoradí : 1 vez

: 1 vez Callosa de Segura : 1 vez

: 1 vez El Campello : 1 vez

: 1 vez Elda : 1 vez

: 1 vez Moraira (Teulada) : 1 vez

: 1 vez Novelda : 1 vez

: 1 vez Onil : 1 vez

: 1 vez Orihuela : 1 vez

: 1 vez La Vila Joiosa: 1 vez

En algunos casos fue un décimo; en otros, series completas que durante días transformaron la vida económica y social de esos municipios.

Cuánto dinero reparte el Gordo de Navidad

El atractivo del sorteo tiene una explicación clara. El Gordo reparte 400.000 euros por décimo, es decir, 4 millones de euros por serie. A partir de ahí, el sorteo continúa repartiendo premios que hacen que la ilusión no se concentre solo en el primer número:

Segundo premio: 125.000 euros por décimo

Tercer premio: 50.000 euros por décimo

Cuartos premios: 20.000 euros por décimo

Quintos premios: 6.000 euros por décimo

Además, la pedrea permite que miles de décimos salgan premiados cada año, aunque sea con cantidades más modestas.

¿Casualidad o algo más?

No existe una fórmula mágica que explique por qué el Gordo parece sentirse cómodo en Alicante. Pero sí hay factores que ayudan a entenderlo: alto volumen de venta, mucha compra compartida y administraciones con una larga tradición.

Lo que ya no se discute es el dato objetivo: Alicante está entre las provincias donde más veces ha tocado el Gordo en toda la historia del sorteo. Y con ese historial sobre la mesa, cada 22 de diciembre la pregunta vuelve a escucharse con más fundamento que en muchos otros lugares: ¿y si vuelve a tocar aquí?