Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Millones en la provinciaLotería EldaTercer Premio AlicanteSorteo TorreviejaLotería OrihuelaPremio AlcoySorteo en directoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Lotería de Navidad 2025: el mapa de la suerte que deja millones en la provincia de Alicante

Estas son las localidades y administraciones de Alicante donde ha caído la Lotería de Navidad 2025

"El Fortí" de Moraira vende más de un millar de décimos del segundo cuarto premio de la lotería de Navidad

"El Fortí" de Moraira vende más de un millar de décimos del segundo cuarto premio de la lotería de Navidad

Alex Domínguez

C. Suena

C. Suena

La provincia de Alicante ha vuelto a figurar en el mapa del Sorteo Extraordinario de Navidad, aunque en esta ocasión El Gordo ha pasado de largo. El balance, aun así, es notable: 45 millones de euros repartidos en 2025, lo que convierte este ejercicio en uno de los mejores de la última década, solo por detrás de años excepcionales como 2019, cuando el primer premio dejó 165 millones en la provincia.

El sorteo ha repartido un tercer premio, un cuarto y hasta tres quintos premios en distintos puntos del territorio, con especial protagonismo para localidades como Alicante, Torrevieja, Alcoy, Elda, Teulada, Benidorm u Orihuela.

El mapa de los premios de la Lotería de Navidad 2025 en Alicante

Lotería de Navidad 2025 en Alicante

Mapa de la Lotería de Navidad 2025 en Alicante.

90.693: ¿Dónde ha tocado el tercer premio en Alicante?

El tercer premio de la lotería de Navidad 2025, correspondiente al número 90.693, ha repartido suerte en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm. Dotado con 50.000 euros al décimo, ha dejado casi 10 millones de euros solo en la ciudad de Alicante, con ventas más testimoniales en otros municipios.

La administración del centro comercial Garden de Playa de San Juan celebra el tercer premio de Lotería de Navidad

La administración del centro comercial Garden de Playa de San Juan celebra el tercer premio de Lotería de Navidad

Alex Domínguez

Administraciones agraciadas

Alicante

  • C.C. Garden, Avenida de Santander, 25, local 54
  • 19 series, casi 10 millones de euros

Torrevieja

  • C.C. Carrefour, Carretera de Crevillente km 34,4
  • Un décimo, 50.000 euros

Onil

  • Calle Nostre Senyor Robat, 3
  • Un décimo, 50.000 euros

Alicante

  • Plaza de los Luceros, 11
  • Un décimo, 50.000 euros

Benidorm

  • Avenida Mont Benidorm, 1, Coblança 27, locales 5-6
  • Un décimo, 50.000 euros
La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad / Europa Press

25.508: ¿Dónde ha tocado el cuarto premio en Alicante?

El segundo cuarto premio del Sorteo de Navidad 2025, el número 25.508, ha sido el que mayor volumen económico ha dejado en la provincia de Alicante. Premiado con 20.000 euros al décimo, ha repartido más de 22 millones de euros, con especial incidencia en Teulada, además de ventas en Benidorm y Pedreguer.

Administraciones agraciadas

Teulada

  • Carretera de Moraira-Calp, Edificio Benidorm L-4
  • Administración nº 1 “El Fortí”
  • 1.059 décimos, 21.180.000 euros

Benidorm

  • Avenida del Mediterráneo, 35
  • Administración nº 6 “Lotería La Mediterránea”
  • 31 décimos, 620.000 euros

Pedreguer

  • Calle Mayor, 17
  • Administración nº 1 “L’Àngel de la Sort”
  • 10 décimos, 200.000 euros
Torrevieja vende un décimo del 77715, quinto premio de la lotería de Navidad 2025

Torrevieja vende un décimo del 77715, quinto premio de la lotería de Navidad 2025

Torrevieja vende un décimo del 77715, quinto premio de la lotería de Navidad 2025 / Áxel Álvarez

60.649: ¿Dónde ha tocado el segundo quinto premio en Alicante?

El segundo quinto premio, el número 60.649, ha dejado parte de su premio en Torrevieja. Este número está dotado con 6.000 euros al décimo y ha sido uno de los que ha prolongado la racha de premios de una de las administraciones más afortunadas de la provincia.

Administraciones agraciadas

Torrevieja

  • Administración nº 5 “El Conejo de Oro”
  • Cinco décimos, 30.000 euros
La suerte entra en el cuartelillo: un quinto premio de la lotería de Navidad cae entre amigos de Moros y Cristianos en Elda

La suerte entra en el cuartelillo: un quinto premio de la lotería de Navidad cae entre amigos de Moros y Cristianos en Elda

La suerte entra en el cuartelillo: el quinto premio cae entre amigos de Moros y Cristianos en Elda / Sara Rodríguez

77.715: ¿Dónde ha tocado el tercer quinto premio en Alicante?

El tercer quinto premio, el número 77.715, ha repartido más de 2,3 millones de euros en la provincia, con especial incidencia en Elda, además de ventas en Torrevieja, Benidorm y Orihuela.

Administraciones agraciadas

Elda

  • Calle Alfonso XIII, 25 esquina Pablo Iglesias
  • 38 series, unos 2,3 millones de euros

Torrevieja

  • Calle Orihuela, 13-B
  • Un décimo, 6.000 euros

Benidorm

  • Avenida Andalucía, 4
  • Dos décimos, 12.000 euros

Orihuela

  • Centro Comercial Zenia Boulevard, local L-900
  • Un décimo, 6.000 euros
El quinto premio de la Lotería Nacional deja diez millones de euros en Alcoy

El quinto premio de la Lotería Nacional deja diez millones de euros en Alcoy

Juani Ruz

18.669: ¿Dónde ha tocado el último quinto premio en Alicante?

El último de los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025, el número 18.669, ha ampliado la suerte en la provincia con una fuerte concentración en Alcoy y ventas también en San Vicente del Raspeig. Este número está dotado con 6.000 euros al décimo.

Administraciones agraciadas

Alcoy

  • Calle Santo Tomás, 6
  • 1.600 décimos, 9.600.000 euros

San Vicente del Raspeig

  • Calle Manuel de Falla, 8
  • 50 décimos, 300.000 euros

Lotería de Navidad en Alicante 2025

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de la Lotería de Navidad de Alicante 2025:

Con este reparto, la lotería de Navidad 2025 vuelve a dejar una huella clara en la provincia de Alicante, con un mapa de premios muy repartido y sin un único epicentro. Aunque El Gordo no ha pasado este año por la provincia, el sorteo ha confirmado la fortaleza de la tradición lotera alicantina, con millones de euros distribuidos entre grandes ciudades y municipios medianos, administraciones históricas y puntos de venta habituales. Un resultado que sitúa a 2025 entre los ejercicios más destacados de la última década y que vuelve a demostrar que, en Alicante, la suerte rara vez se concentra en un solo lugar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
  2. Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
  3. Los afortunados de la lotería de Navidad en 2024 de Alicante esperan repetir: 'Si das un premio, la gente piensa que puedes volver a darlo
  4. Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias
  5. Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  6. Conde Lumiares: una avenida histórica que persigue un nuevo comienzo
  7. El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”
  8. Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo

Justicia rechaza moratorias para los nuevos tribunales de instancia pero carga contra el Gobierno por la falta de medios

Justicia rechaza moratorias para los nuevos tribunales de instancia pero carga contra el Gobierno por la falta de medios

El autobús de la Navidad ya recorre Alicante: horarios y recorrido del servicio gratuito

El autobús de la Navidad ya recorre Alicante: horarios y recorrido del servicio gratuito

Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante

Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante

Lotería de Navidad 2025: el mapa de la suerte que deja millones en la provincia de Alicante

Lotería de Navidad 2025: el mapa de la suerte que deja millones en la provincia de Alicante

La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025

La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025

El PP avanza en los trámite para reformar la comisaría de Juan XXIII ante la presión de Vox

El PP avanza en los trámite para reformar la comisaría de Juan XXIII ante la presión de Vox

Los tuctucs vuelven al Casco Antiguo pese a la prohibición

Los tuctucs vuelven al Casco Antiguo pese a la prohibición

El “décimo” que reclaman los mayores de Plaza América: un local en Alicante para reabrir el centro de día

Tracking Pixel Contents