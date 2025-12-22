Lotería de Navidad 2025: el mapa de la suerte que deja millones en la provincia de Alicante

La provincia de Alicante ha vuelto a figurar en el mapa del Sorteo Extraordinario de Navidad, aunque en esta ocasión El Gordo ha pasado de largo. El balance, aun así, es notable: 45 millones de euros repartidos en 2025, lo que convierte este ejercicio en uno de los mejores de la última década, solo por detrás de años excepcionales como 2019, cuando el primer premio dejó 165 millones en la provincia.

El sorteo ha repartido un tercer premio, un cuarto y hasta tres quintos premios en distintos puntos del territorio, con especial protagonismo para localidades como Alicante, Torrevieja, Alcoy, Elda, Teulada, Benidorm u Orihuela.

El mapa de los premios de la Lotería de Navidad 2025 en Alicante

Lotería de Navidad 2025 en Alicante Mapa de la Lotería de Navidad 2025 en Alicante.

90.693: ¿Dónde ha tocado el tercer premio en Alicante?

El tercer premio de la lotería de Navidad 2025, correspondiente al número 90.693, ha repartido suerte en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm. Dotado con 50.000 euros al décimo, ha dejado casi 10 millones de euros solo en la ciudad de Alicante, con ventas más testimoniales en otros municipios.

Administraciones agraciadas

Alicante

C.C. Garden, Avenida de Santander, 25, local 54

19 series, casi 10 millones de euros

Torrevieja

C.C. Carrefour, Carretera de Crevillente km 34,4

Un décimo, 50.000 euros

Onil

Calle Nostre Senyor Robat, 3

Un décimo, 50.000 euros

Alicante

Plaza de los Luceros, 11

Un décimo, 50.000 euros

Benidorm

Avenida Mont Benidorm, 1, Coblança 27, locales 5-6

Un décimo, 50.000 euros

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad / Europa Press

25.508: ¿Dónde ha tocado el cuarto premio en Alicante?

El segundo cuarto premio del Sorteo de Navidad 2025, el número 25.508, ha sido el que mayor volumen económico ha dejado en la provincia de Alicante. Premiado con 20.000 euros al décimo, ha repartido más de 22 millones de euros, con especial incidencia en Teulada, además de ventas en Benidorm y Pedreguer.

Administraciones agraciadas

Teulada

Carretera de Moraira-Calp, Edificio Benidorm L-4

Administración nº 1 “El Fortí”

1.059 décimos, 21.180.000 euros

Benidorm

Avenida del Mediterráneo, 35

Administración nº 6 “Lotería La Mediterránea”

31 décimos, 620.000 euros

Pedreguer

Calle Mayor, 17

Administración nº 1 “L’Àngel de la Sort”

10 décimos, 200.000 euros

Torrevieja vende un décimo del 77715, quinto premio de la lotería de Navidad 2025 / Áxel Álvarez

60.649: ¿Dónde ha tocado el segundo quinto premio en Alicante?

El segundo quinto premio, el número 60.649, ha dejado parte de su premio en Torrevieja. Este número está dotado con 6.000 euros al décimo y ha sido uno de los que ha prolongado la racha de premios de una de las administraciones más afortunadas de la provincia.

Administraciones agraciadas

Torrevieja

Administración nº 5 “El Conejo de Oro”

Cinco décimos, 30.000 euros

La suerte entra en el cuartelillo: el quinto premio cae entre amigos de Moros y Cristianos en Elda / Sara Rodríguez

77.715: ¿Dónde ha tocado el tercer quinto premio en Alicante?

El tercer quinto premio, el número 77.715, ha repartido más de 2,3 millones de euros en la provincia, con especial incidencia en Elda, además de ventas en Torrevieja, Benidorm y Orihuela.

Administraciones agraciadas

Elda

Calle Alfonso XIII, 25 esquina Pablo Iglesias

38 series, unos 2,3 millones de euros

Torrevieja

Calle Orihuela, 13-B

Un décimo, 6.000 euros

Benidorm

Avenida Andalucía, 4

Dos décimos, 12.000 euros

Orihuela

Centro Comercial Zenia Boulevard, local L-900

Un décimo, 6.000 euros

18.669: ¿Dónde ha tocado el último quinto premio en Alicante?

El último de los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025, el número 18.669, ha ampliado la suerte en la provincia con una fuerte concentración en Alcoy y ventas también en San Vicente del Raspeig. Este número está dotado con 6.000 euros al décimo.

Administraciones agraciadas

Alcoy

Calle Santo Tomás, 6

1.600 décimos, 9.600.000 euros

San Vicente del Raspeig

Calle Manuel de Falla, 8

50 décimos, 300.000 euros

Con este reparto, la lotería de Navidad 2025 vuelve a dejar una huella clara en la provincia de Alicante, con un mapa de premios muy repartido y sin un único epicentro. Aunque El Gordo no ha pasado este año por la provincia, el sorteo ha confirmado la fortaleza de la tradición lotera alicantina, con millones de euros distribuidos entre grandes ciudades y municipios medianos, administraciones históricas y puntos de venta habituales. Un resultado que sitúa a 2025 entre los ejercicios más destacados de la última década y que vuelve a demostrar que, en Alicante, la suerte rara vez se concentra en un solo lugar.