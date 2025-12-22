Comprueba los décimos de la lotería de Navidad 2025 en Alicante: consulta todos los premios del sorteo
¿Eres millonario? Aquí puedes comprobar si tus números han sido agraciados con alguno de los premios o alguna pedrea
El Sorteo Extraordinario de Navidad de la lotería Nacional 2025 se celebra este lunes, 22 de diciembre, y en INFORMACIÓN te estamos contando en directo cuáles son los números ganadores y los agraciados de la provincia de Alicante en uno de los días más especiales del año.
Si quieres saber si tus décimos han sido agraciados con algún premio o una pedrea puedes utilizar nuestro comprobador de la lotería de Navidad:
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de la lotería de Navidad?
Si eres uno de los afortunados en el sorteo de la lotería de Navidad puedes cobrar desde esta misma tarde a partir de las 18.00 horas, pero solo si el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros. Si has tenido la suerte de ganar más, deberás ir para ello a una oficina bancaria autorizada.
Si el décimo ha sido adquirido a través del canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es) se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego. Si el premio es menor será abonado directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.
