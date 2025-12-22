Lotería de Navidad: las administraciones de la provincia de Alicante que más suerte han repartido en el sorteo

La lotería de Navidad del 22 de diciembre ha repartido 45 millones de euros en la provincia de Alicante gracias al tercer premio, un cuarto premio y tres quintos premios, con repartos muy concentrados en algunas administraciones. Aunque el Gordo y el segundo premio han pasado de largo, la fortuna sí ha llegado con fuerza: Moraira lidera el ranking con el cuarto premio, y la Playa de San Juan se sitúa detrás con el tercer premio. Además, el último quinto premio, el 18669 ha llenado de felicidad a muchos alcoyanos.

La Agrupació Musical Cultural de Teulada celebra su cuarto premio en esta lotería de Navidad / Alex Domínguez

A continuación, las administraciones de la provincia de Alicante ordenadas según el dinero que han repartido, de mayor a menor cuantía.

Administración de la carretera Moraira–Calp: Cuarto premio 25508 (22 millones de euros)

La administración que más dinero ha repartido en toda la provincia se encuentra en la carretera de Moraira a Calp. Este punto de venta ha vendido 1.059 décimos del número 25.508, segundo cuarto premio del sorteo, lo que supone un reparto total de 21.180.000 euros. Moraira se ha convertido así en el gran epicentro de la suerte en la provincia de Alicante este 22 de diciembre.

Alex Domínguez

C.C. Garden – Playa de San Juan: Tercer premio 90693: 9.5 millones de euros

La segunda administración que más dinero ha repartido está situada en el Centro Comercial Garden, en la Avenida de Santander, 25, local 54, en Playa de San Juan. Este despacho ha vendido 200 décimos del tercer premio, el número 90.693, lo que ha supuesto un reparto cercano a los 10 millones de euros, convirtiéndose en la administración más afortunada de Alicante capital.

Alcoy: administración de la calle Santo Tomás, quinto premio 18669: 9.600.000 euros

El 18669, agraciado con el quinto premio, ha sido uno de los más potentes en la provincia por concentración de ventas. En la administración de la calle Santo Tomás, 6 de Alcoy se vendieron 1.600 décimos. Con 6.000 euros al décimo, el reparto total asciende a 9,6 millones de euros, una auténtica lluvia de dinero en la ciudad.

Elda, 77715 quinto premio: 2,3 millones de euros

La administración de la calle Alfonso XIII, 25 equina Pablo Iglesias de Elda ha repartido 38 series del número, 77715, agraciado con un quinto premio, por lo que ha repartido unos 2,3 millones de euros.

Benidorm: administración de la avenida del Mediterráneo cuarto premio 25.508: 620.000 euros

Benidorm también se ha llevado un pellizco relevante del cuarto premio. La administración de la avenida del Mediterráneo vendió 31 décimos del 25.508, lo que suma 620.000 euros.

San Vicente del Raspeig: administración de la calle Manuel de Falla, quinto premio 18.669: 300.000 euros

El quinto premio 18.669 también dejó premio en San Vicente del Raspeig. La administración de Manuel de Falla, 8 vendió 50 décimos, lo que supone 300.000 euros en total.

Pedreguer: administración de la calle Mayor, cuarto premio 25508: 200.000 euros

En Pedreguer, la administración de la calle Mayor vendió 10 décimos del cuarto premio 25.508, con un reparto de 200.000 euros.

“El Conejo de Oro”, en Torrevieja: tercer premio 90693 (1 décimo) y quinto premio 77715 (5 décimos)

El despacho del Centro Comercial Carrefour de Torrevieja, conocido como “El Conejo de Oro”, ha sumado dos premios: vendió un décimo del tercer premio 90.693 y también décimos del quinto 77.715, consolidándose como uno de los puntos de venta más “habituales” en los repartos.

Torrevieja, administración de la avenida de Orihuela, quinto premio 60649

Otra administración destacada en Torrevieja es la de la avenida de Orihuela, que vendió un décimo del quinto premio 60.649, sumando más puntos de celebración en la ciudad salinera.

Uno de los quintos premios repartidos en la provincia. / INFORMACIÓN

Alicante, Plaza de los Luceros tercer premio 90693 (1 décimo)

En el corazón de Alicante, la administración de la Plaza de los Luceros vendió un décimo del tercer premio, llevando la alegría del 90.693 al centro de la capital.

90693, el tercer premio de la lotería de Navidad toca en Alicante / INFORMACIÓN

Onil, tercer premio 90693 (1 décimo)

En Onil, la administración de Nostra Senyor Robat, 3 vendió un décimo del tercer premio 90693, haciendo que el reparto llegara también al interior.

Benidorm, tercer premio 90693 (1 décimo)

Benidorm suma además otro punto premiado con el tercer premio: la administración de la Avenida Monte Benidorm vendió un décimo del 90693.

Orihuela: Centro Comercial La Zenia, quinto premio 77715 (1 décimo)

En Orihuela, la administración del Centro Comercial La Zenia vendió un décimo del quinto 77715, extendiendo el premio al sur de la provincia.