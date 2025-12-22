Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores

Las administraciones de Alicante que más suerte reparten en la lotería de Navidad: 10 premios de El Gordo en 5 años

Llegó uno de los días más esperados del año para muchos. La hoja del calendario marca 22 de diciembre y el ruido de los bombos de la lotería de Navidad girando resuenen en los oídos de millones de españoles. La provincia de Alicante se convierte una vez más en un tablero donde la fortuna cae a plomo sobre algunas ventanillas y apenas roza otras. Y aunque el Sorteo de Navidad reparte ilusión por todo el país, los datos de los últimos años dibujan un patrón curioso: hay administraciones que, una y otra vez, vuelven a aparecer en la lista de los premios "gordos" y los grandes pellizcos.

En lo que va de década, cinco puntos de venta destacan por encima del resto en la provincia, y también de otras tan conocidas como Doña Manolita o La Bruixa d'Or, por la cantidad de premios importantes que han despachado (primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos).

Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Novelda, Elche y Xàbia se han convertido en nombres recurrentes en las crónicas del sorteo, con números cantados en el Teatro Real de Madrid que han terminado celebrándose en barrios, comercios y bares y cafeterías a pie de calle.

Lee aquí la información al completo.