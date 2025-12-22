En Directo
Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
Te contamos toda la actualidad del sorteo de la lotería de Navidad 2025 y los números premiados en la provincia de Alicante
El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad 2025 se celebra este lunes, 22 de diciembre, y repartirá millones de euros. El ganador del Gordo de Navidad 400.000 al décimo, segundo premio repartirá 125.000 euros el décimo, mientras que el tercer premio otorgará 50.000 euros el décimo. El cuarto premio dará 20.000 euros al décimo mientras que el quinto otorgará a su dueño 6.000 euros.
Aquí te contamos, en directo, todo lo relacionado con el sorteo de la lotería de Navidad de este año en la provincia de Alicante.
J. A. Giménez
Las administraciones de Alicante que más suerte reparten en la lotería de Navidad: 10 premios de El Gordo en 5 años
Llegó uno de los días más esperados del año para muchos. La hoja del calendario marca 22 de diciembre y el ruido de los bombos de la lotería de Navidad girando resuenen en los oídos de millones de españoles. La provincia de Alicante se convierte una vez más en un tablero donde la fortuna cae a plomo sobre algunas ventanillas y apenas roza otras. Y aunque el Sorteo de Navidad reparte ilusión por todo el país, los datos de los últimos años dibujan un patrón curioso: hay administraciones que, una y otra vez, vuelven a aparecer en la lista de los premios "gordos" y los grandes pellizcos.
En lo que va de década, cinco puntos de venta destacan por encima del resto en la provincia, y también de otras tan conocidas como Doña Manolita o La Bruixa d'Or, por la cantidad de premios importantes que han despachado (primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos).
Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Novelda, Elche y Xàbia se han convertido en nombres recurrentes en las crónicas del sorteo, con números cantados en el Teatro Real de Madrid que han terminado celebrándose en barrios, comercios y bares y cafeterías a pie de calle.
Carmen Tomàs
¿Acertará el vidente de Tiktok el premio la lotería de Navidad?
David Hernando es el nombre del vidente que vaticinó el año pasado el número 48020, que terminó siendo un cuarto premio, basándose en la palabra dana. En un reciente vídeo en su concurrida cuenta de TikTok, David ha asegurado haber soñado el pasado septiembre con "una buena amiga, un vestido de oro..." entre otras señales del sueño que, según su interpretación de la simbología numérica, dan como resultado un número concreto que, según sus cálculos, podría ser el Gordo de la Lotería de Navidad.
O. Casado
El segundo premio es para el 70048
Un segundo premio muy madrugador! Este 70048 ha caído íntegramente en Madrid. El afortunado que tenga uno de estos billetes agraciado con 125.000 euros recibirá un total de 108.000 después del pellizco que se lleva Hacienda.
EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21
No es por ser pesimista pero...
Tu cerebro está secuestrado por mecanismos de supervivencia que le hacen imposible entender lo que es verdaderamente azaroso. Cuando juegas, tres sistemas neurales se encienden simultáneamente: el de recompensa dopaminérgica, el de la memoria y el de la corteza prefrontal, que intenta ganar una batalla que ya perdió antes de empezar.
O. Casado
Comprueba si tus décimos tienen premio en nuestro comprobador
En nuestro comprobador podrás saber, al instante, si has resultado afortunado con algún premio de la lotería de Navidad.
Alejandro J. Fuentes
Más venta de lotería este año
La venta de Alicante ha sido de 152.933.240 euros, lo que supone un incremento del 1,59 % con respecto al año pasado. La provincia se sitúa por encima de la media en España, que ha sido del 1,40 %.
Juan Fernández
La otra cara de la Navidad: cuando las fiestas conviven con la tristeza
¿Se puede estar triste en Navidad? Esta pregunta abre un debate profundo sobre el significado emocional de las fiestas. La Navidad, marcada por reuniones familiares y un supuesto bienestar obligado, se presenta socialmente como un periodo de alegría y celebración. Sin embargo, para muchas personas, estas fechas suponen un desafío emocional significativo, generando lo que los expertos denominan una "disonancia emocional": una sensación de culpa persistente por no poder disfrutar como se espera.
La época navideña suele reactivar pérdidas recientes o no resueltas, que van desde fallecimientos hasta rupturas o separaciones. Además, factores como la ansiedad social, los trastornos alimentarios o la soledad no deseada pueden agravar el malestar emocional, generando desequilibrios poco reconocidos en este periodo del año. Con la sociedad preparándose para afrontar un nuevo final de diciembre, los profesionales de la psicología insisten en la necesidad de replantear la percepción emocional de estas fechas a nivel social.
Más información.
Las bolas ya están siendo trasladadas al bombo
Las 100.000 bolas que entran en juego en el Sorteo de Lotería de Navidad ya están siendo introducidas en los bombos. ¡Mucha suerte!
Qué pasa con los décimos que nadie compra: el destino de los boletos ‘huérfanos’ de la Lotería de Navidad
Como todos los años por estas fechas llega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el más tradicional del calendario anual y el que más gente juega en todos y cada uno de los rincones de la geografía española.
En total, se ponen en juego 100.000 números, y por cada uno de ellos 198 series, cada una de ellas con 10 décimos, en esta edición de 2025. Esto significa que Loterías pone a la venta un total de 198 millones de décimos, lo que supondría un total de 4 comprados por persona si cada uno de los ciudadanos del país jugase.
Preguntas frecuentes de la Lotería de Navidad
Aunque es difícil encontrar en España a alguien que no haya jugado nunca a la Lotería de Navidad, el sorteo más importante del año sigue suscitando dudas sobre la dotación de los premios, las reglas o la forma de compartir décimos, entre otras muchas cuestiones. Ahora, cuando se acerca la fecha en la que los bombos vuelven a girar y a poner en juego la ilusión de tantas personas, repasamos algunas de las preguntas más habituales.
