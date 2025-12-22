Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores

Te contamos toda la actualidad del sorteo de la lotería de Navidad 2025 y los números premiados en la provincia de Alicante

Sigue el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en directo / INFORMACIÓNTV

O. Casado

Alejandro J. Fuentes

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad 2025 se celebra este lunes, 22 de diciembre, y repartirá millones de euros. El ganador del Gordo de Navidad 400.000 al décimo, segundo premio repartirá 125.000 euros el décimo, mientras que el tercer premio otorgará 50.000 euros el décimo. El cuarto premio dará 20.000 euros al décimo mientras que el quinto otorgará a su dueño 6.000 euros.

Aquí te contamos, en directo, todo lo relacionado con el sorteo de la lotería de Navidad de este año en la provincia de Alicante.

Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores

El tiempo en Alicante: sol y frío para la jornada del 22 de diciembre

Comprueba los décimos de la lotería de Navidad 2025 en Alicante: consulta todos los premios del sorteo

La foto del décimo de lotería de Navidad que tienes en el grupo de Whatsapp de la familia no sirve si toca

Chalets con vistas al mar en Torrevieja o en pleno centro de Alicante, estas son las casas que podrás comprar si te toca el Gordo

Alicante, entre las provincias donde más veces ha tocado el Gordo de la lotería de Navidad

Un número que ganó dos veces el Gordo de la lotería de Navidad se vende en una administración de Alicante

Las administraciones de Alicante que más suerte reparten en la lotería de Navidad: 10 premios de El Gordo en 5 años

