Estos son los números premiados en la lotería de Navidad en la ciudad de Alicante

La ciudad de Alicante ha sido uno de los municipios de la provincia que ha repartido suerte en la lotería de Navidad. El 90693, tercer premio de la lotería, se ha vendido en el centro comercial 'Garden', en la avenida Santander, 25. Una única persona adquirió un total de 150 décimos, mientras que en la administración de la plaza de los Luceros se vendió un único décimo.

Este 2025 el Gordo ha sido para el 79432, que se ha vendido en la administración número 246 de Madrid (calle Ricardo Ortiz 8) y en las localidades de Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón (León).

Comprobar número en la ciudad de Alicante

Si no tienes ninguno de los grandes premios, tal vez te haya tocado algo en la pedrea. Puedes comprobar tus números aquí:

¿Cuándo puedo cobrar mi premio en Alicante?

Si eres uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería de Navidad en Alicante puedes cobrar desde esta misma tarde a partir de las 18.00 horas, pero solo si el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros. Si has tenido la suerte de ganar más dinero, deberás ir para ello a una oficina bancaria autorizada.

Si el décimo ha sido adquirido a través del canal online oficial www.loteriasyapuestas.es se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego. Si el premio es menor será abonado directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.