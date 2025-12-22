La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional ha dejado cerca de 47 millones de euros en Alicante. Aunque el Gordo ha pasado de largo por la provincia, sí se han repartido series del tercer premio, un cuarto y cuatro quintos en localidades como la capital, Teulada, Alcoy, Elda o Torrevieja. La cifra total supone el cuarto mayor dato de la última década, aunque lejos de los 165 millones que se repartieron en 2019, con el primer premio en San Vicente del Raspeig y otros municipios.

El 25508, el segundo cuarto premio, ha sido el principal "benefactor" de la provincia. En Teulada se han vendido más de 1.000 décimos de este número, premiado con 20.000 euros al billete, haciendo un total de más de 21 millones de euros. Sin embargo, no ha sido la única localidad agraciada, el premio ha tocado también en Benidorm, con 31 décimos, y Pedreguer, con 10.

Más millones

También ha traído suerte a los alicantinos el 90693, tercer premio del sorteo de este año. Hasta veinte series se han vendido en Playa de San Juan (Alicante), además de otros décimos distribuidos desde la plaza de Luceros de la capital alicantina y los municipios de Benidorm, Onil y Torrevieja. Un número que causará un gran recuerdo en el Hospital de Sant Joan, donde Roberto González (exjefe de personal del centro) ha repartido hasta 150 décimos entre conocidos, trabajadores y familiares: 7,5 millones de euros.

Además, el sorteo se ha cerrado con fortuna para la provincia. El 18869, último premio de la jornada, un quinto, ha dejado 9,6 millones en Alcoy y San Vicente del Raspeig, mismas localidades en las que se vendió el Gordo el pasado 2019. En la administración de lotería alcoyana de la calle Santo Tomás, 6 de Alcoy se han vendido 1.600 décimos de este número agraciado con 6.000 euros al billete; mientras que en la de Manuel de Falla, de San Vicente, han sido 50, sumando un total de 300.000 euros.

También se han vendido en la provincia décimos del 77715, otro quinto premio. En este caso, en Elda (2,3 millones de euros en la administración de la calle Alfonso XIII), Torrevieja (un décimo), Benidorm (dos décimos) y Orihuela (uno).

Alex Domínguez

Histórico de premios

En total, Alicante recibirá más de 45 millones de euros de este Sorteo Extraordinario de Navidad. Una cifra que sitúa al 2025 como el quinto mejor año de la última desde 2015 junto con el 2018, cuando se recaudó una cantidad similar.

El dato, que mejora considerablemente al del pasado año (11 millones, en la peor cifra de la década) se queda lejos sin embargo de los 165 millones del 2019, cuando el Gordo tocó en San Vicente del Raspeig y Alcoy.

La "clasificación" la completan el 2023 en segundo lugar, con 92 millones; y el 2020, con 77 millones. Menos suerte hubo en edificiones como la de 2021 (12 millones); o las de 20215 y 2015, con unos 20 millones.

