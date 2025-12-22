Lotería de Navidad: estos son todos los números premiados que han caído en la provincia de Alicante

La lotería de Navidad del 22 de diciembre ha dejado una buena dosis de alegría en la provincia de Alicante gracias al tercer, al cuarto y a dos quintos premios, que han repartido millones de euros en distintos municipios. Aunque el Gordo y el segundo premio han esquivado el territorio alicantino, la fortuna sí ha llegado de forma muy repartida, especialmente con el número 90693, agraciado con el tercer premio y con el 25508 (cuarto premio) que ha dejado una lluvia de 22 millones de euros en Moraira.

El tercer premio (90.693), muy repartido por la provincia

El tercer premio, correspondiente al número 90693, ha caído en varios puntos de la provincia de Alicante, con un reparto especialmente destacado en la capital. La administración que más dinero ha repartido ha sido la situada en el Centro Comercial Garden, en la Avenida de Santander, 25, local 54, en Playa de San Juan. Este punto de venta ha vendido 200 décimos del tercer premio, lo que ha supuesto un reparto de casi 10 millones de euros, convirtiéndose en el epicentro de la suerte en la provincia.

Además del gran reparto en Playa de San Juan, el número 90693 también ha sido vendido en otros municipios alicantinos.

En pleno centro de Alicante, en la administración de la Plaza de los Luceros, se ha vendido un décimo de este número. También ha vendido un décimo de este número el despacho de loterías situado en el Centro Comercial Carrefour de Torrevieja (“El Conejo de Oro”). La suerte ha llegado también hasta Onil (con un décimo vendido en la administración de la Calle Nostra Senyor Robat). Por último, Benidorm también ha resultado agraciado con un décimo de este número vendido en la administración de la Avenida Monte Benidorm.

El 25.508 (cuarto premio) deja 22 millones de euros en Moraira

El 25508, el segundo cuarto premio del sorteo de Navidad 2025, ha repartido una lluvia de 22 millones de euros en la provincia. Benidorm, Pedreguer y Moraira han sido las localidades en las que se ha vendido parte de este número, agraciado, con 20.000 euros al décimo.

En concreto, la suerte ha sido repartida por la administración situada en la carretera de Moraira-Calp, que ha vendido 1.059 décimos de este numero, lo que supone un reparto de 21.180.000 euros.

Benidorm también se ha llevado un pellizco de este cuarto premio con un total de 31 décimos (620.000 euros) vendido en la administración de la avenida del Mediterráneo.

Además, en Pedreguer, la administración de la calle Mayor ha vendido 10 décimos de ese 25508, lo que supone un reparto de 200.000 euros.

Dos quintos premios vendidos en Torrevieja, Elda, Benidorm y Orihuela

Además, en la provincia de Alicante han caído dos quintos premios de la lotería de Navidad, los números 60649 y 77715

El 60649 reparte alegría en Torrevieja

El número 60649 ha dejado un pellizco en Torrevieja, concretamente en la administración situada en el Centro Comercial Carrefour, conocida como "El conejo de oro", donde se vendieron varios décimos de este quinto premio.

El 77715 cae en Elda, Benidorm, Orihuela y Torrevieja

Por su parte, el número 77715 ha sido uno de los más repartidos en la provincia y ha llevado la ilusión a distintos municipios.

En Benidorm, en la administración de la avenida de Andalucía se han repartido 120.000 euros, correspondientes a dos series del quinto premio.

En Orihuela Costa, en la administración del Centro Comercial La Zenia también se han vendido varios décimos del 77715 En Elda, en la administración situada en la calle Alfonso XIII, esquina con Pablo Iglesias, también se ha repartido parte de este quinto premio.

Por último, en Torrevieja, en la administración situada en la avenida de Orihuela, se han vendido también varios décimos del 77.715.

El 18669 (último quinto premio) cae en Alcoy y en San Vicente del Raspeig

El último premio del sorte de la lotería de Navidad ha dejado otro buen pellizco en dos localidades de la provincia. En Alcoy, en la administración de la calle Santo Tomás, se han vendido 1.600 décimos del 18669, lo que supone 9.600.000 euros en el municipio.

Por último, en San Vicente del Raspeig se han vendido 50 décimos del número 18669 en la administración de la calle Manuel de Falla, lo que supone un premio repartido de 300.000 euros.