Lotería de Navidad: estas son las terminaciones que más han salido en la provincia de Alicante

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado en la provincia de Alicante cerca de 45 millones de euros. Este año, aunque el Gordo ha vuelto a esquivar Alicante, la fortuna sí ha llegado de forma muy repartida con el tercer premio, un cuarto premio y tres quintos, que han llevado la ilusión a localidades como Alicante, Teulada-Moraira, Alcoy, San Vicente del Raspeig, Elda, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Pedreguer u Onil.

Un cuarto premio reparte millones en Moraira, Benidorm y Pedreguer

El principal “benefactor” del sorteo en Alicante ha sido el 25508, segundo cuarto premio, que ha dejado más de 22 millones de euros en la provincia. El mayor impacto se ha producido en Teulada-Moraira, donde se han vendido más de 1.000 décimos en la administración situada en la carretera Moraira-Calp, lo que supone más de 21 millones de euros.

La administración El Fortí de Moraira recibe con "mucha alegría" el cuarto premio de la lotería de Navidad / Europa Press

Este cuarto premio también ha llegado a Benidorm, con 31 décimos vendidos en la administración de la avenida del Mediterráneo (620.000 euros), y a Pedreguer, donde la administración de la calle Mayor ha vendido 10 décimos, repartiendo 200.000 euros.

El tercer premio deja huella en Alicante capital y la costa

El 90693, tercer premio del sorteo, también ha tenido un peso clave en el balance provincial. En la administracción del centro comercial Garden, en la Playa de San Juan se han vendido hasta 20 series, lo que supone casi 10 millones de euros, a través de la administración del Centro Comercial Garden, en la avenida de Santander.

Este número ha estado muy repartido, con décimos vendidos también en la Plaza de los Luceros de Alicante, Benidorm, Onil y Torrevieja. Además, el 90693 dejará un recuerdo especial en el Hospital de Sant Joan, donde Roberto González, exjefe de personal del centro, repartió unos 150 décimos entre compañeros, familiares y conocidos, lo que equivale a 7,5 millones de euros.

Tres quintos premios completan un sorteo muy repartido

El sorteo se cerró con una lluvia de premios menores, pero muy repartidos. El 18669, último de los quintos premios, ha sido uno de los más destacados: en Alcoy, la administración de la calle Santo Tomás, 6 vendió 1.600 décimos, lo que supone 9,6 millones de euros, mientras que en San Vicente del Raspeig, en la administración de Manuel de Falla, se vendieron 50 décimos, sumando 300.000 euros.

Otro de los quintos premios, el 77715, se ha repartido en Elda (con un total de 2,3 millones de euros en la administración de la calle Alfonso XIII), así como en Benidorm, Orihuela y Torrevieja, donde se han vendido décimos de este número.

La suerte entra en el cuartelillo: el quinto premio cae entre amigos de Moros y Cristianos en Elda / Sara Rodríguez

Por su parte, el 60649 ha dejado premios en Torrevieja, especialmente en el conocido despacho del Centro Comercial Carrefour, “El Conejo de Oro”, que vuelve a figurar entre las administraciones afortunadas.

Las terminaciones premiadas en Alicante: solo se repite el 9

Más allá de los números completos, muchos jugadores miran cada año las terminaciones. En el caso de la provincia de Alicante, los cinco números que han dejado premios relevantes han terminado en:

3 → 90.693 (tercer premio)

→ 90.693 (tercer premio) 8 → 25.508 (cuarto premio)

→ 25.508 (cuarto premio) 9 → 18.669 y 77.715 (dos quintos premios)

→ 18.669 y 77.715 (dos quintos premios) 5 → 60.649 (quinto premio)

De todas ellas, solo la terminación 9 se repite, correspondiente a dos quintos premios. El resto de terminaciones —3, 8 y 5— solo aparecen una vez entre los grandes números que han dejado millones de la lotería de Navidad en la provincia.

¿Cuándo puedo cobrar la lotería de Navidad?

Si la suerte te ha sonreído y has resultado afortunado en el sorteo de la lotería de Navidad en Alicante puedes cobrar tus décimos premiados desde esta misma tarde a partir de las 18.00 horas. Eso sí, solo si el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros. Si has ganado más dinero, deberás ir a cobrar el décimo a una oficina bancaria autorizada.