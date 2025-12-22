Nadie quiere perderse a Pérez Llorca en Alicante

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expuesto este lunes su visión de la Comunidad Valenciana y su hoja de ruta para el resto de la legislatura en el club INFORMACIÓN. El dirigente popular, que tomó posesión de su cargo a principios de diciembre, ha realizado una ponencia en los primeros compases de su mandato que no han querido perderse los principales integrantes del PP. A la cita acudieron más de 250 personas, entre cargos públicos y orgánicos de los populares.

"Yo soy de los que hoy celebran el día de la salud y no el de la lotería. Si ustedes están aquí, entiendo que no les ha tocado", señaló con humor el de Finestrat, arrancando risas entre los asistentes. En las primeras filas, escuchaban al jefe del Consell la vicepresidenta de la Generalitat Susana Camarero; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez. Junto a ellos, Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía; Juan Ramón Gil, director general de contenidos de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía; el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot; y sus homólogos en Levante-EMV y Mediterráneo: Joan-Carles Martí y Ángel Báez.

Desembarco del Consell

Pérez Llorca estuvo también acompañado por una nutrida representación de su Consell: al margen de Camarero, acudieron el vicepresidente y conseller de Presidencia, José Díez; además de José Antonio Rovira (Economía y Hacienda); Marián Cano (Innovación, Turismo e Industria); Carmen Ortí (Educación, Cultura y Universidades); Juan Carlos Valderrama (Emergencias e Interior); y Nuria Martínez (Justicia y Transparencia). Lo hicieron acompañados de secretarios autonómicos como Esther Gómez, de Universidades; Vicente Ordaz, de Comunicación; Antonio Galvañ, de Empleo; y Sebastián Fernández, de Vivienda. Así como el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expone su visión de la Comunitat Valenciana en el Club INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Además, escuchó la ponencia una nutrida representación de alcaldes populares de la provincia: Juan José Berenguer (El Campello); Santi Román (Sant Joan d'Alacant); Pachi Pascual (San Vicente del Raspeig); Lourdes Aznar (Crevillent); María Gómez (Almoradí); Bernabé Cano (La Nucia); Alejandro Morant (Busot); Jaume Berenguer (Onil); José María Pérez Sánchez (Pilar de la Horadada), entre otros. El Ayuntamiento de la capital, por su parte, acudió casi al completo: estuvo presente la coordinadora general, Asunción Martínez; el vicealcalde, Manuel Villar; y los concejales Nayma Beldjilali (Hacienda); Julio Calero (Seguridad); Cristina Cutanda (Fiestas); Rafael Alemañ (Limpieza); Begoña León (Bienestar Social); y Carlos de Juan (Movilidad); Ana Poquet (Turismo); Lidia López (Comercio); y Mari Carmen de España (Educación y Empleo).

Tampoco quisieron perderse la cita los diputados nacionales Julia Parra, Sandra Pascual y Joaquín Melgarejo; los autonómicos Lola Peña, Manuel Pérez Fenoll; Javier Gutiérrez; José Juan Zaplana; José Salas y José Ramón González De Zárate; y los provinciales Marina Sáez, Magdalena Martínez, Carlos Pastor, Juan de Dios Navarro, José Antonio Bermejo, Lourdes Llopis, Cristina García, Luis Rodríguez y David Aracil.

Al margen de los cargos populares, estuvo presente una nutrida representación del empresariado y el asociacionismo provincial. En este aspecto, formaron parte del público el director general adjunto territorial de Banco Sabadell, Fernando Canós; Yolanda Díaz, secretaria general comarcal de UGT; José Antonio Belso, director de Suma; el síndic de Comptes, Antonio Mira-Perceval; la secretaria general de CEV Alicante, Ana Gosálvez, y el vicepresidente, Javier Gisbert; la secretaria general de Hosbec y exconsellera, Nuria Montes; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante y presidenta sustituta en À Punt hasta que se nombre un nuevo responsable, Rosalía Mayor; y el responsable de Comunicación, Relaciones Internacionales y Sostenibilidad en Alicante de Coca Cola, Ramón Alonso.