Un número que ganó dos veces el Gordo de la lotería de Navidad se vende en una administración de Alicante

Hoy es 22 de diciembre, una fecha marcada en el calendario de todos los aficionados a la lotería de Navidad. Es un día de tradición, de nervios y también de hacer memoria en algunos casos. Los que juegan siempre el mismo número lo tienen claro: la suerte puede sonreir varias veces. Si hay un décimo que despierta el runrún de la superstición navideña, ese es el 20297. No por "tener más papeletas" (no las tiene), sino porque es uno de los dos únicos números que han conseguido una rareza estadística: salir dos veces como El Gordo a lo largo de toda la historia del Sorteo de Navidad.

Un Gordo con déjà vu: 1903 y 2006

El 20297 fue primer premio en 1903 y volvió a serlo algo más de un siglo después, concretamente en 2006, cuando dejó 54 millones de euros en Onil, Benidorm, Alicante y Valencia.

El otro número que ha repetido esa hazaña es el 15640 (1956 y 1978).

El primero de esos dos números doblemente afortunados este año puede comprarse en la provincia de Alicante.

Dónde comprar el 20297 en Alicante

"La Mítica Peseta" vende uno de los dos números con el honor de haber ganado el Gordo dos veces / INFORMACIÓN

Según el listado de administraciones que lo ofrecen para la Lotería de Navidad 2025, el 20297 aparece a la venta en la administración nº 8 de Benidorm, situada en la Vía Emilio Ortuño 15 y cuyo nombre comercial es "La Mítica Peseta".

Si te quisieras hacer con el otro número con el honor de haber repetido primer premio en el sorteo de Navidad, deberías desplazarte a Madrid o Sevilla, ya que no está a la venta online en ninguno de esos puntos de venta.

"¿No hay dos sin tres?"…

El refrán viene como anillo al dedo para este artículo, pero conviene ponerle el cinturón de seguridad: en la Lotería todos los números tienen la misma probabilidad. Que el 20297 haya salido dos veces no significa que esté "más cerca" de salir otra. Aun así, la historia tiene ese punto de guiño que hace que muchos lo busquen "por si acaso suena la flauta otra vez".

Cómo comprobar disponibilidad (porque vuela)

La disponibilidad puede cambiar por existencias y series. La vía más fiable para localizar un número es el buscador oficial “Buscar décimo” de Loterías, donde se puede ver el punto de venta y contactar.