El personal del Hospital de Sant Joan celebra el tercer premio

La alegría también se ha vivido intensamente a las puertas del Hospital de Sant Joan, donde este lunes se sucedían las sonrisas entre los trabajadores, en su mayoría celadores, que resultaron agraciados con el tercer premio con el número que les había comprado su anterior jefe de personal, José Luis Aguado. La mayor parte del premio ha recaído entre los celadores, aunque también ha alcanzado a vigilantes de seguridad y a un equipo de cirugía ocular del centro hospitalario.

“Estamos muy contentos, no lo esperábamos”, reconocía Mariló Gadea, actual jefa de personal de los celadores. “José Luis era el anterior jefe y le hemos llamado para darle las gracias por acordarse de nosotros, de sus compañeros. El año que viene volveremos a comprarle. Es una alegría enorme; ahora estamos pensando en qué lo vamos a gastar, seguramente en viajar”.

Entre los premiados, la emoción era compartida. María Carmen Urbina, celadora, explicaba que el impacto del premio ha ido más allá de lo económico. “Es espectacular. No sabía que esto causaba tanta emoción y tanta alegría, y más cuando somos gente que lo necesita tantísimo. Lo vamos a gastar en vivir más tranquilos y no llegar ahogados a fin de mes”. La celebración, añade, fue inmediata: llamadas a familiares, reuniones improvisadas y mucha incredulidad.

En la misma línea se expresaba Pepe Fructuoso, también celador: “Llevamos años jugando a la lotería y el que fue nuestro jefe nos ha traído la suerte después de mucho tiempo. Somos una plantilla de trabajadores y que nos toque la lotería es un gran regalo. Todavía no sabemos en qué lo vamos a gastar, pero ahora estamos tranquilos”.

La fortuna también alcanzó a los vigilantes de seguridad. Eduardo Martínez relataba cómo recibió la noticia: “Todos los años jugamos con los celadores y estamos muy contentos. Lo primero que hice fue llamar a mi compañero porque su número es el 93. No lo esperábamos para nada. Estamos muy, muy contentos”.

Un tercer premio que, más allá de las cifras, ha dejado historias de compañerismo, alivio y celebración compartida.