El PP avanza en los trámite para reformar la comisaría de Juan XXIII ante la presión de Vox

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante sigue a moviendo piezas clave para encarrilar la aprobación del presupuesto municipal de 2026. El PP está dando salida a inversiones comprometidas con Vox en los acuerdos firmados en 2024 y 2025, después de que la formación ultra advirtiera de que no respaldará las cuentas del próximo ejercicio si antes no se ejecutan esos pactos.

Otro de los gestos tangibles ha llegado esta lunes con el avance en la reforma de la comisaría de la Policía Local de Juan XXIII, una actuación incluida expresamente en los compromisos alcanzados entre ambas formaciones. La Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación condicionada de las obras, valoradas en 426.204 euros, a la mercantil Acsa Obras e Infraestructuras SAU, lo que acerca el inicio de una intervención que Vox había situado como condición previa para apoyar el presupuesto de 2026.

La obra no es un trámite aislado ni una actuación técnica desconectada del contexto político. La licitación fue aprobada el pasado 1 de diciembre en una Junta de Gobierno extraordinaria y forma parte del paquete de inversiones que el PP había dejado pendientes en ejercicios anteriores. Desde Vox se había dejado claro que el respaldo a las cuentas de 2026 estaba supeditado a que esos compromisos pasaran del papel a los expedientes administrativos.

En este caso concreto, la exigencia de la formación ultra era clara: que el actual retén de la Policía Local en la calle Barítono Paco Latorre deje de funcionar como una instalación mínima y se reforme para operar como una auténtica comisaría de distrito, con capacidad para atender al público y prestar servicio policial completo en la Zona Norte de la ciudad. Esa demanda es la que ahora empieza a materializarse con la propuesta de adjudicación del proyecto.

Actuación

La actuación contempla la redistribución de toda la planta baja del edificio, la mejora de accesos, instalaciones y acabados, así como la adecuación de los espacios exteriores, incluido un aparcamiento privativo para vehículos municipales y el cerramiento definitivo de la parcela. El objetivo, según el planteamiento municipal, es integrar esta comisaría en el modelo de reorganización por distritos de la Policía Local, junto a la nueva Jefatura de Playa de San Juan, cuyas obras encaran su fase final, y las instalaciones centrales de Babel.

Este movimiento se suma a otros ajustes recientes que ya apuntaban en la misma dirección. El PP y Vox aprobaron hace apenas unos días una nueva modificación del presupuesto de 2025 para recuperar inversiones pactadas hace un año, como la instalación de sombrajes en el centro urbano, la reparación de pistas deportivas o la sustitución del ascensor del Raval Roig. Todas ellas formaban parte del mismo paquete de acuerdos cuya ejecución Vox había puesto como condición para negociar las cuentas del próximo ejercicio.

En ese contexto, la reforma de la comisaría de Juan XXIII se convierte en una pieza más, con una inversión visible, ligada a la seguridad y a los barrios, que permite al gobierno de Luis Barcala exhibir avances concretos mientras trata de consolidar la mayoría necesaria para sacar adelante el presupuesto de 2026.

Oposición

Desde la oposición, la lectura es distinta. Los grupos de izquierdas vienen denunciando que el PP está gobernando a golpe de modificaciones presupuestarias y de cesiones a Vox y advierten de que el calendario de inversiones responde más a la presión política que a una planificación coherente. En este caso, destacan que las actuaciones llevaban meses anunciadas y que solo ahora se aceleran ante la amenaza de bloqueo presupuestario.

El propio Vox ha defendido públicamente que estas inversiones responden a demandas vecinales y a necesidades reales de los barrios y ha reivindicado su papel como garante de que los acuerdos firmados se cumplen. Fuentes de la formación ultra insisten en que la reforma de Juan XXIII debía convertir el retén en una comisaría plenamente operativa, con atención directa al ciudadano, y no limitarse a un lavado de cara del edificio.

Con la propuesta de adjudicación ya sobre la mesa y a falta de que la empresa mejor clasificada complete la documentación requerida, el PP empieza así a despejar uno de los obstáculos que amenazaban la negociación presupuestaria. Antes de sentarse a cerrar las cuentas de 2026, el gobierno local está dispuesto a acelerar la ejecución de los pactos heredados. La incógnita ahora es si ese ritmo será suficiente para satisfacer a Vox y garantizar, sin sobresaltos, la aprobación del próximo presupuesto municipal.