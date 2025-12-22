¿Cuánto dinero toca con el segundo premio de la lotería de Navidad? Las cuentas claras

El Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre concentra cada año millones de miradas, sueños y comprobaciones de última hora. Más allá de el Gordo, el segundo premio de la lotería de Navidad es uno de los más codiciados por su elevada cuantía y por el número de décimos que reparte. Pero, como ocurre con los premios grandes, la cifra anunciada no es la que se cobra íntegra.

¿Cuánto dinero toca por el segundo premio de la lotería de Navidad?

El segundo premio está dotado con 125.000 euros por décimo, pero no todo ese importe llega limpio al ganador. La normativa fiscal vigente establece que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que la cantidad restante tributa al 20 %.

En este caso, los 85.000 euros restantes están sujetos a retención, lo que supone que Hacienda se queda con 17.000 euros. El resultado final es claro: si tu décimo resulta agraciado con el segundo premio, cobrarás 108.000 euros netos.

¿Cuánto reparte el segundo premio por serie?

Cada serie del segundo premio reparte un total de 1.250.000 euros, lo que lo convierte en uno de los premios más importantes del sorteo. Además, suele estar muy repartido, lo que multiplica las celebraciones en distintas localidades y convierte este premio en uno de los más visibles cada 22 de diciembre.

¿Cómo se cobra el segundo premio?

A diferencia de los premios menores, el segundo premio no se cobra en una administración de lotería. Los agraciados deben acudir a una entidad bancaria autorizada, donde, tras comprobar el décimo y aplicar automáticamente la retención fiscal, el importe neto se ingresa en la cuenta bancaria del ganador.

Es importante que el décimo esté en buen estado y, en caso de haberlo compartido, que todos los titulares estén correctamente identificados.

Un hombre prepara los bombos para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. / Eduardo Parra - Europa Press

¿Cómo comprobar si tu número ha sido premiado?

Una vez finalizado el sorteo, puedes comprobar aquí si tu número ha resultado premiado. Introduciendo el número del décimo, billete o participación en nuestro comprobador, sabrás al instante si ha salido el segundo premio y cuánto dinero te corresponde cobrar exactamente.

¿Por qué el segundo premio sigue siendo tan especial?

Aunque el Gordo suele acaparar la atención mediática, el segundo premio destaca por combinar una cantidad muy elevada con una distribución más amplia. Con 108.000 euros netos por décimo, es suficiente para cambiar planes, aliviar hipotecas o dar un giro a las fiestas navideñas de muchos afortunados.

El 22 de diciembre vuelve a ser una cita marcada en rojo en el calendario. La pregunta se repite en cada casa: ¿y si este año el segundo premio cae aquí?