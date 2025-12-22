El tiempo en Alicante: sol y frío para la jornada del 22 de diciembre

La provincia de Alicante arranca este lunes 22 de diciembre, día grande de la Lotería de Navidad y primer día oficial del invierno, con un cambio notable respecto a la jornada anterior. Tras las lluvias que ayer afectaron a distintos puntos del territorio, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma un escenario completamente distinto: vuelve el sol, desaparecen las precipitaciones y bajan las temperaturas.

La jornada estará marcada por un tiempo estable, seco y muy soleado, aunque con un ambiente más frío, especialmente a primeras horas del día. Las mínimas descienden de forma generalizada y se notará más el frío en las comarcas del interior, mientras que en la costa el termómetro se mantendrá algo más suave, aunque también por debajo de los valores de ayer.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina vivirá un lunes claramente soleado, con cielos despejados o poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 6 °C de mínima a primera hora de la mañana y los 14 °C de máxima hacia el mediodía. No se esperan lluvias y el ambiente será seco y estable, ideal para seguir el sorteo de la Lotería de Navidad bajo el sol.

El tiempo en Elche

En Elche también predominará el buen tiempo. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día y las temperaturas bajan ligeramente con respecto a ayer. Los valores oscilarán entre los 6 °C de mínima y los 13 °C de máxima, dejando una jornada fresca pero agradable, sin riesgo de precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un lunes mayormente soleado y tranquilo. Las mínimas se situarán en torno a los 8 °C, unos dos grados menos que el día anterior, mientras que las máximas alcanzarán los 14 °C. No se esperan lluvias y el viento soplará flojo, lo que favorecerá un ambiente estable durante todo el día.

El tiempo en Elda

En Elda, el tiempo será también soleado, aunque con un marcado descenso térmico. Las mínimas rondarán los 3 °C, mientras que las máximas apenas llegarán a los 10 °C. El cielo permanecerá despejado la mayor parte de la jornada y no se prevén precipitaciones, aunque el frío se dejará notar especialmente por la mañana y al anochecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un día despejado y tranquilo. Las temperaturas se moverán entre los 8 °C de mínima y una máxima cercana a los 14 °C. El viento será débil, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante las horas centrales del día, pese al descenso generalizado de las temperaturas.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la previsión apunta a cielos algo nubosos o con nubes altas, aunque sin riesgo de lluvias. Las temperaturas rondarán los 5 °C de mínima y los 12 °C de máxima, en una jornada estable pero más fresca que las anteriores.

El tiempo en Alicante para el 22 de diciembre: jornada de sol y frío en toda la provincia. / INFORMACIÓN

El tiempo en Alcoy

El frío será más acusado en el interior. En Alcoy se espera un lunes soleado, con temperaturas mínimas alrededor de los 2 °C y máximas que apenas alcanzarán los 8 °C durante la parte central del día. El ambiente será invernal, aunque con cielos despejados y ausencia total de precipitaciones.

El tiempo en Dénia

Por último, en Dénia el pronóstico indica cielos despejados y un ambiente estable. Las temperaturas se situarán entre los 7 °C de mínima y los 14 °C de máxima. La tarde será algo más fresca, pero en general se espera un día tranquilo, típico de pleno invierno en la costa alicantina.