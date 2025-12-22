Los tuctucs vuelven al Casco Antiguo pese a la prohibición

Los tuctus vuelven al barrio por Navidad... pese a la prohibición. Varios vecinos del Casco Antiguo han cazado in fraganti en los últimos días a varios de estos vehículos turísticos, a los que el Ayuntamiento de Alicante alejó el pasado mes de noviembre de sus calles históricas. "Llevamos ya varios días viéndolos, casi siempre a la misma hora, sobre las 15", cuentan varios vecinos, que incluso han intentado advertir a los conductores. "Les hemos dicho que lo tienen prohibido y uno nos ha dicho que si es para dejar a personas aquí sí, como si fueran un taxi, pero tampoco pueden", confiesa otra de las residentes afectadas desde hace meses por la proliferación de los tuctucs.

Tras meses de quejas sobre un negocio que llevaba en la ciudad dos años en un limbo, el Ayuntamiento de Alicante prohibió el lunes 10 de noviembre el acceso de los tuctucs al Casco Antiguo, que se había convertido en uno de sus destinos ideales. La prohibición respondió a la aplicación estricta de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) , que había sido aprobada hacía un año por el equipo de gobierno del PP con el apoyo de Vox. Hasta entonces, estos vehículos turísticos accedían al Casco Antiguo mediante un permiso municipal que, según aclaró el propio consistorio, vulneraba la normativa, que establecía y establece que esta zona es exclusivamente para residentes, vehículos autorizados y tránsito peatonal.

Según cuentan los vecinos los tuctus que nuevamente han vuelto sin permiso alguno al barrio siguen posándose donde lo hacían, en la calle San Antonio, frente a unas grandes vistas, en el entorno de la pasarela peatonal y bajo la cercana ermita, junto a una pequeña zona de estacionamiento de ciclomotores, donde los conductores de tuctucs suelen detenerse a petición de los visitantes. "Realmente no estamos aparcando, son cinco minutos para la gente", aseguraba Rubén, uno de los conductores, hace un mes a este diario. "Suben desde la prolongación de Alfonso el Sabio, frente a los bomberos; hemos hablado con la Policía pero nos dicen que los tuctuc que están subiendo son de turistas que reservaron el viaje antes de la prohibición que hizo el Ayuntamiento", explican algunos de los residentes.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, Joaquín Gangoso, explica que, pese a este nuevo desfile a cuentagotas por la parte alta del barrio, los tuctucs no han vuelto a pasar por otras zonas. "En la plaza de Quijano, donde pasaban cada hora varios, yo ya no he vuelto a ver", relata.

Un tuctuc el pasado mes de noviembre, en Alicante. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

La presencia masiva de tuctucs alteró hace algo más de un año el día a día del Casco Antiguo de la ciudad y levantó no pocas polémicas entre los residentes y también en el seno del sector del taxi, azotado también por los VTC, que reclamaba desde hacía tiempo una mayor regulación del transporte turístico. La situación provocó una oleada de quejas vecinales por las molestias del ir y venir de vehículos, pero sobre todo creó una sensación de preocupación por un posible bloqueo: "Es la única entrada del barrio y se pone en riesgo el acceso en caso de urgencia", explicaban.

Desde hace más de un año los tuctucs ofrecen al turista un recorrido por Alicante que oscila entre 49 euros la media hora y 90 la hora completa. Su presencia, multiplicada hasta el extremo los días de crucero, generó una situación insólita en la ciudad, que no tenía cómo regular la proliferación de dicho vehículo hasta que el pasado 10 de noviembre pensó haber zanjado su presencia, al menos, por el Casco Antiguo. Hasta esta semana, con la ciudad en plena ebullición por las Navidades.