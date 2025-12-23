Día de Nochebuena: consulta el horario de los supermercados en Alicante para este 24 de diciembre

Se acerca una de las noches más esperadas del año y todo debe estar listo en la cocina y en la mesa. El día 24 de diciembre, Nochebuena, es además de un día de reunión una jornada de compras y prisas de última hora. Por esto último lo habitual es que muchos centros comerciales y supermercados abran con horario especial reducido. A continuación puedes consultar los comercios que abren mañana y a qué hora cierran.

Compras en unos grandes almacenes / Agencias

Mercadillos y Mercados (con Papá Noel y los carteros reales)

La ciudad de Alicante abrirá sus cuatro mercadillos los miércoles del 24 y 31 de diciembre, que se celebra la Nochebuena y Nochevieja, en horario de 8 a 14 horas en Babel, Benalúa, José Manuel Gosálbez-Teulada y Carolinas, a ser festivos sus jueves habituales de aperturas. Del mismo modo se amplía el horario en los cuatro mercados el próximo martes 23 de diciembre hasta las 17 horas. "Estas aperturas se realizan con el objetivo de facilitar las compras y poder atender el incremento de los pedidos de los clientes, con motivo de la celebración de las fiestas navideñas", han señalado desde el Consistorio.

La Casita de Papá Noel en plaza Séneca. / Jose Navarro

Para los mercados municipales se han organizado, además, las visitas de Papá Noel y sus elfos, los días 20 22, 23 y 24 de diciembre. La actividad se realizará en los cuatro mercados alicantinos: Central, Babel, Benalúa y Carolinas. Así como también recibirán la visita de los carteros reales, el 3 y 5 de enero en todos los mercados para que los más pequeños lleven las cartas a los Reyes, que serán los próximos en visitar los hogares. Todas estas actividades, tanto la visita de Santa Claus como la de los pajes reales, serán de 11 a 13 horas.

Mercadona

Mercadona abrirá en horario reducido, de 9.00 a 19.00 horas y cerrará el 25 de diciembre, día de Navidad. Repetirá la operación el 31 de enero, que abrirá con este horario reducido para cerrar de nuevo el día 1 de enero.

Estantes de turrón en un supermercado. / INFORMACIÓN

Consum

Al igual que Mercadona, la cooperativa valenciana Consum abrirá sus puertas con normalidad por la mañana y cerrará con horario especial a las 19.00 horas. El 25 de diciembre, día de Navidad, permanecerán cerrados. La misma plantilla se aplica para el 31 y el 1 de enero: abrirán hasta las 19.00 horas en Nochevieja y permencerán cerrados el día de Año Nuevo.

Lidl y Aldi

La mayoría de los centros comerciales de Lidl y Aldi permanecerán abiertos de 10.00 a 15.00 horas. Se prevé que el 31 de diciembre (Nochevieja) se repita este mismo horario, mientras que el día de Navidad (25 de diciembre) y el 1 de enero (Año Nuevo) permancerán cerrados.

Alcampo

Este centro comercial tendrá un horario reducido en Nochebuena, con cierre a las 19:00 horas. El día de Navidad estará cerrado.

El 31 de diciembre mantendrá el mismo horario de apertura y cerrará el 1 de enero.

Supermercados DIA

Los supermercados DIA permanecerán abiertos en Nochebuena hasta el mediodía, con horario de 10:00 a 15:00 horas. El 25 de diciembre permanecerán cerrados.

Mantendrán este mismo horario de apertura el 31 de diciembre y el 1 de enero cerrarán.

Archivo - Carros de la compra en un supermercado / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Carrefour

La mayoría de centros abrirán en horario reducido en Nochebuena, según indican en su web, el 24 de diciembre abren con horario reducido hasta las 19.00 horas, al igual que el 31 de diciembre. Estos centros comerciales cerrarán tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero.

El Corte Inglés

El Corte Inglés abrirá el día 24 pero adelantará su cierre a las 19:00 horas en Nochebuena. El 25 de diciembre, día de Navidad, cerrará.

El 31 de diciembre volverá a repetir este horario de apertura especial y cerrará el 1 de enero.