La presentación del proyecto del Parque Central de Alicante, sin fecha pese a la presión de Puente

El proyecto del Parque Central, una de las principales demandas históricas de la ciudad de Alicante, podría darse a conocer a principios de 2026. Pese a que el documento se encuentra preparado para darse a conocer, el Gobierno y el Ayuntamiento aseguran que buscan fecha para el anuncio, después de que la primera cita fijada para ello (el pasado verano) fuese cancelada por el ejecutivo municipal.

La primera y, por ahora, única fecha prevista para comunicar novedades respecto al Parque Central fue el pasado 4 de julio. La agenda pública del ministro de Transportes anunciaba: "Óscar Puente interviene en el acto de presentación del Parque Central de Alicante , en la sede del Ayuntamiento de Alicante". Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo señalaron entonces que "se acordó aplazar el acto para cerrar algunas cuestiones técnicas", sin concretar los motivos de la suspensión. Desde el ejecutivo municipal, no especificaban cuáles son esas "cuestiones técnicas" que requieren de una espera mayor o si algún punto concreto necesita revisión por parte de los funcionarios.

Señalamiento mutuo

Tras ello, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, dejó el asunto en manos del ministerio, incidiendo en que solo faltaba encontrar un día: "Lo que podemos decir es lo que hemos dicho hasta ahora: el Ayuntamiento ya está en condiciones de hacer esa presentación. Solo estamos a la espera de que el Gobierno central nos diga cuándo, para hacerlo de manera conjunta". Sin embargo, fuentes de la cartera que dirige Óscar Puente apuntaron a INFORMACIÓN que la presentación está "preparada y lista desde hace unos meses" y que ha sido el Ayuntamiento "el que la frenó en su día".

De hecho, el propio ministro, en una entrevista con Prensa Ibérica publicada el pasado domingo en INFORMACIÓN, señaló de nuevo al ejecutivo local: "Nosotros teníamos una fecha de presentación que el Ayuntamiento canceló y estamos a la espera de que nos diga... ¡Tal día!. El ministerio no tiene ningún problema. Todo el mundo sabe en Alicante la excelente relación que hay entre el ministerio y el ayuntamiento y, por tanto, nosotros aquí estamos a expensas de que el ayuntamiento tome ya una decisión y nos convoque para la presentación, que espero que sea de inmediato".

Ahora, parece que ambas administraciones han encontrado el camino del diálogo y que se encuentran en busca de fecha definitiva para realizar el esperado anuncio, aunque siguen sin concretar el esperado día para desvelar los detalles de un proyecto que debe incluir una solución para las vías del tren, la construcción de vivienda y el impulso de importantes zonas verdes. Este mismo martes, el vicealcalde ha apuntado que la cita podría fijarse a principios de 2026. "El día exacto no lo tenemos, pero tanto nuestro gabinete como el del ministerio están viendo de ajustar fechas para hacerlo lo antes posible", ha indicado.