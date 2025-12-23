La presentación del proyecto del Parque Central de Alicante, sin fecha pese a la presión de Puente
El Ayuntamiento asegura que baraja fijar la presentación " lo antes posible", con la mirada puesta a principios de 2026, después de que el ministro socialista señalase que espera que la convocatoria sea de "inmediato"
El proyecto del Parque Central, una de las principales demandas históricas de la ciudad de Alicante, podría darse a conocer a principios de 2026. Pese a que el documento se encuentra preparado para darse a conocer, el Gobierno y el Ayuntamiento aseguran que buscan fecha para el anuncio, después de que la primera cita fijada para ello (el pasado verano) fuese cancelada por el ejecutivo municipal.
La primera y, por ahora, única fecha prevista para comunicar novedades respecto al Parque Central fue el pasado 4 de julio. La agenda pública del ministro de Transportes anunciaba: "Óscar Puente interviene en el acto de presentación del Parque Central de Alicante, en la sede del Ayuntamiento de Alicante". Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo señalaron entonces que "se acordó aplazar el acto para cerrar algunas cuestiones técnicas", sin concretar los motivos de la suspensión. Desde el ejecutivo municipal, no especificaban cuáles son esas "cuestiones técnicas" que requieren de una espera mayor o si algún punto concreto necesita revisión por parte de los funcionarios.
Señalamiento mutuo
Tras ello, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, dejó el asunto en manos del ministerio, incidiendo en que solo faltaba encontrar un día: "Lo que podemos decir es lo que hemos dicho hasta ahora: el Ayuntamiento ya está en condiciones de hacer esa presentación. Solo estamos a la espera de que el Gobierno central nos diga cuándo, para hacerlo de manera conjunta". Sin embargo, fuentes de la cartera que dirige Óscar Puente apuntaron a INFORMACIÓN que la presentación está "preparada y lista desde hace unos meses" y que ha sido el Ayuntamiento "el que la frenó en su día".
De hecho, el propio ministro, en una entrevista con Prensa Ibérica publicada el pasado domingo en INFORMACIÓN, señaló de nuevo al ejecutivo local: "Nosotros teníamos una fecha de presentación que el Ayuntamiento canceló y estamos a la espera de que nos diga... ¡Tal día!. El ministerio no tiene ningún problema. Todo el mundo sabe en Alicante la excelente relación que hay entre el ministerio y el ayuntamiento y, por tanto, nosotros aquí estamos a expensas de que el ayuntamiento tome ya una decisión y nos convoque para la presentación, que espero que sea de inmediato".
Ahora, parece que ambas administraciones han encontrado el camino del diálogo y que se encuentran en busca de fecha definitiva para realizar el esperado anuncio, aunque siguen sin concretar el esperado día para desvelar los detalles de un proyecto que debe incluir una solución para las vías del tren, la construcción de vivienda y el impulso de importantes zonas verdes. Este mismo martes, el vicealcalde ha apuntado que la cita podría fijarse a principios de 2026. "El día exacto no lo tenemos, pero tanto nuestro gabinete como el del ministerio están viendo de ajustar fechas para hacerlo lo antes posible", ha indicado.
Tramitación interminable
El Parque Central de Alicante es, junto con la Estación Intermodal (proyecto del que va de la mano) y la Variante de Torrellano, una de las infraestructuras históricamente demandadas más importantes de Alicante. Un deseo vecinal en el que se habían producido escasos avances hasta el mes de mayo de 2023. A menos de diez días de las elecciones municipales, el pleno de la ciudad de Alicante, en una sesión extraordinaria, desbloqueó por unanimidad, el Plan Especial de la OI/2, del que depende la construcción tanto del Parque Central como de la Estación Intermodal. Un trámite que llevaba ocho años bloqueado, generando gran descontento en los miles de vecinos de barrios colindantes como Benalúa, Alipark, Princesa Mercedes, Florida, Ciudad de Asís, el PAU 1 y San Blas.
En julio de 2023, hace más de dos años, la Comisión Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la ordenación estructural del plan, de competencia autonómica. Tras ello, es el turno de la parte pormenorizada, de ámbito municipal, en la que se debe indicar el el detalle de un entorno en el que se prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % deberían tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. El documento, además, debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi.
Por ahora, desde mediados de aquel 2023, el único avance que se ha producido de forma oficial para la aprobación de dicha parte pormenorizada es el lanzamiento de la consulta pública sobre el Parque Central. Un proceso participativo en el que los vecinos manifestaron su interés, entre otras cuestiones, porque el espacio tuviera un predominio de las zonas verdes, menos espacio para los vehículos contaminantes y conservara el Puente Rojo.
