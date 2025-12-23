Alicante pagará intereses por el retraso en abonar facturas de obras públicas

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hasta cuatro expedientes en un mismo día para abonar intereses de demora por el retraso en el pago de facturas, pertenecientes a proyectos de los años 2020, 2021 y 2022. Una situación que no es extraña en el orden del día de la Junta de Gobierno Local y que el ejecutivo de Luis Barcala busca reducir: "Estamos viendo qué es lo que está sucediendo", ha señalado este martes el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar.

En esta ocasión, se trata de un importe total de más de 34.000 euros repartidos en cuatro contratos diferentes, tres de ellos de obras públicas y uno de servicios. En concreto, se abonaron fuera de plazo facturas de los trabajos de renovación de la calle Marqués de Molins (del año 2022); los de urbanización y mejora de la accesibilidad de la calle San Mateo entre la plaza Manila y la de Pío XII (2021); las mejora del sistema viario de la calle Padre Esplá, desde la calle Ingeniero Canales hasta la glorieta de la Periodista Clara Forner (2020); y el servicio de gestión de la Oficina de Rehabilitación Barrio Virgen del Remedio, financiado por la Unión Europea (2022).

Intereses de demora

Los importes de los intereses que tendrán que sufragar las arcas municipales como consecuencia de los retrasos en dichos contratos oscilan entre los 26,97 euros de Marqués de Molins, a los 25.155,39 euros de Padre Esplà. Todo ello, pasando por los 5.333'61 de San Mateo; y los 3.733 euros del servicio de atención para el desarrollo de acciones de rehabilitación en la Zona Norte. Aunque no se trata de los únicos expedientes con los que Alicante asumirá un cobro "extra". La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el pago de 230.000 euros a las empresas responsables de las obras de la avenida Jijona, otro proyecto del 2022. En este caso, el expediente contempla el reconocimiento extrajudicial de crédito por las obligaciones adquiridas en el proyecto: dos facturas relativas a trabajos prestados en años anteriores cuya tramitación no se completó con cargo al presupuesto anual en el que habían sido consignadas.

Una de ellas, de 214.675,16 euros, corresponde a la certificación número 18 de las obras; mientras que la otra, de 20.545,85 euros, pertenece al contrato de dirección y coordinación de seguridad del proyecto. En este caso, los retrasos de más de un año en la ejecución del proyecto forzaron el cambio de financiación, al tener que renunciar el Ayuntamiento a más de un millón de euros de ayudas provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se planteó entonces que ambos importes se sufragaran gracias al préstamo bancario adjudicado en junio de 2024, pero la financiación no se encontraba disponible en el momento del devengo, por lo que terminó

La situación, que se repite de manera frecuente en los expedientes de la Junta de Gobierno Local, ha sido valorada este mismo martes por el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar. El edil popular ha asegurado que se encuentran estudiando lo que ha ocurrido, al mismo tiempo que ha reconocido que "evidentemente, no es lo normal", por lo que ha lanzado un compromiso: "Vamos a intentar que eso sea lo menos posible".