Si usas el autobús por Alicante en Nochebuena o Nochevieja, hay algo importante que debes saber

El transporte público urbano de Alicante ajustará sus horarios durante las noches más señaladas del calendario navideño. Según ha informado Vectalia, los días 24 y 31 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena y Nochevieja, las líneas del autobús urbano y del Transporte Alicante Metropolitano (TAM) adelantarán su última salida y no habrá servicio nocturno en la ciudad.

La medida afecta a todas las líneas y cabeceras del autobús urbano de Alicante, por lo que los usuarios que se desplacen por la ciudad durante la tarde-noche deberán planificar con antelación sus trayectos, especialmente en unas fechas marcadas por cenas familiares, celebraciones y una mayor movilidad entre barrios y zonas céntricas.

Últimos autobuses en Alicante a las 21.00 horas

Tal y como recoge el aviso oficial, las últimas salidas del autobús urbano de Alicante se realizarán a las 21.00 horas tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre. A partir de ese momento, el servicio quedará suspendido hasta el inicio de la jornada siguiente.

Además, no se prestará servicio nocturno, una circunstancia que se repite cada año en estas dos fechas concretas del calendario navideño y que afecta tanto a los desplazamientos hacia el centro como al regreso a los distintos barrios de la ciudad.

Sin servicio nocturno de autbús urbano en Alicante en las dos noches clave

El ajuste horario se aplica exclusivamente a Nochebuena y Nochevieja y afecta tanto al servicio urbano regular como a las líneas nocturnas del TAM, que no circularán durante la madrugada en ambas fechas.

Durante el resto de días del periodo navideño, el transporte urbano de Alicante mantiene su funcionamiento habitual, sin que se hayan anunciado otros cambios adicionales en los horarios.

Cambios específicos en líneas nocturnas y conexión con el aeropuerto de Alicante

Además del ajuste general del transporte urbano, Vectalia ha comunicado una modificación puntual de horarios que afecta a varias líneas nocturnas y a la conexión con el aeropuerto con motivo de Nochebuena y Navidad, entre los días 24 y 25 de diciembre.

Las líneas afectadas son la 21N (Alicante - Playa de San Juan - El Campello), la 23N (Alicante - Sant Joan - Mutxamel), la 24N (Alicante - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig) y la línea C-6, que conecta Alicante con el Aeropuerto.

En el caso de la línea C-6, el 24 de diciembre se mantiene el horario habitual de incorporaciones a línea, pero la última retirada a base será a las 21.00 horas, con últimas salidas desde Plaza Puerta del Mar a las 21.04 y desde el Aeropuerto a las 20.58 horas. El 25 de diciembre, el servicio se reanuda por la mañana, con primeras salidas a las 05.50 desde Plaza Puerta del Mar y a las 06.30 desde el Aeropuerto.

Recomendaciones para moverse por Alicante en Navidad

Este ajuste coincide con la puesta en marcha del Autobús de la Navidad, un servicio especial y gratuito impulsado por el Ayuntamiento de Alicante junto a Vectalia MIA, que facilita los desplazamientos por el centro durante las fiestas y conecta algunos de los principales puntos de interés navideño de la ciudad.

El autobús realiza un recorrido circular por el centro tradicional de Alicante, con paradas en zonas como la Rambla, Luceros, la Estación, Federico Soto, el Teatro o la avenida de Alfonso el Sabio, y funciona todos los días entre las 9.00 y las 22.30 horas, con una frecuencia aproximada de paso cada diez minutos. En momentos puntuales, el itinerario se adapta a los actos navideños programados en la ciudad.

Recorrido del Autobús de la Navidad en Alicante / INFORMACIÓN

Desde Vectalia recomiendan a los usuarios del autobús urbano de Alicante consultar los horarios con antelación y organizar sus desplazamientos teniendo en cuenta este adelanto del cierre del servicio.

La recomendación cobra especial importancia en una época en la que se incrementan los desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad, especialmente hacia zonas céntricas, áreas comerciales y domicilios particulares con motivo de las celebraciones navideñas.