El Ayuntamiento acudirá al juzgado si el Consell confirma el permiso para una macroplanta solar

El Ayuntamiento de Alicante acudirá al juzgado si la Generalitat mantiene la autorización concedida a una planta solar de 50.000 metros cuadrados en Fontcalent. El gobierno municipal de Luis Barcala ha aprobado este martes solicitar al Consell la anulación del permiso, que acumula varios informes municipales desfavorables, así como la presentación de un recurso contencioso-administrativo en el caso de que la petición no fuese atendida. Entre los argumentos esgrimidos por el ejecutivo del PP, destaca que la instalación se situaría parcialmente en suelo no urbanizable de especial protección, al tratarse de una rambla.

En concreto, el servicio territorial de Industria, Energía y Minas (que pertenecía a la Conselleria de Innovación hasta el cambio de presidente y que tras la salida de Mazón está adscrito a la de Infraestructuras) otorgó autorización administrativa de construcción y dio luz verde al plan de desmantelamiento y restauración del terreno afectado para una central fotovoltaica, ubicada en Fontcalent. El proyecto contempla la creación de una planta con una potencia total instalada de 8.600 KWn, con un área de 50.560 metros cuadrados. Del total de la parcela, según la documentación aneza, 27.056 metros cuadrados estarán ocupados por módulos de dos caras, que contarán con una orientación fija y una inclinación de 40 grados. Las placas se ubicarán directamente sobre el terreno, sin necesidad de una cimentación previa.

Argumentos y recurso

No obstante, desde el Ayuntamiento destacaron a principios de diciembre que "dicha resolución se ha emitido con varios informes municipales desfavorables, incluido el de compatibilidad urbanística del proyecto", con base en un pronunciamiento de la Abogacía de la Generalitat que considera que "dichos informes municipales son preceptivos, pero no vinculantes". En este sentido, el ejecutivo municipal afirma que, tal y como consta en la resolución, los documentos emitidos por el Consistorio al respecto, el último del 17 de junio de 2025, "ponen de manifiesto la incompatibilidad urbanística de la instalación propuesta" con “el planeamiento municipal y los criterios de localización e implantación de las instalaciones de centrales fotovoltaicas del Decreto ley 14/2020".

Además, los citados documentos también apuntan hacia la incidencia de esta infraestructura en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Una serie de condicionamientos que el gobierno local considera que no puede "obviar a la hora de conceder las preceptivas licencias municipales que han de tramitarse". Ahora, la Junta de Gobierno Local ha acordado el requerimiento de anulación de la resolución dictada el 20 de noviembre de 2025, por la que se otorgó a Besolar Energy S.L. la autorización administrativa para la construcción de una central fotovoltaica.

En este sentido, se aprecia que el nivel de protección ambiental ya alcanzado debe ser respetado, sin ser disminuido sino incrementado. "La protección paisajística y cultural atribuida por el Catálogo [...] no debe ser menoscabada y supone e implica una clara voluntad municipal de preservar urbanísticamente dicha zona de cualquier instalación que menoscabe sus valores, entre las que se encuentra la instalación solar fotovoltaica autorizada", indica el expediente.

En el mismo expediente se acuerda también el ejercicio de las correspondientes acciones judiciales (concretamente, la presentación de recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada.) en el caso de no atenderse el requerimiento o de no estimarse la anulación requerida.