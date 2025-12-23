La cofradía de ‘La Marinera’ de Alicante expone un belén con más de medio siglo de historia cedido por Pepe Espadero

La cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad Coronada, conocida como ‘La Marinera’, expone en la capilla del Convento de las Monjas de la Sangre un belén adquirido por el bailarín Pepe Espadero hace 52 años y que, hasta este mismo año, no se había mostrado al público.

El nacimiento fue realizado en la década de los 70 del pasado siglo por Juan José Álvarez Buendía, ayudante de dirección y diseñador de decorados en el ballet de Espadero. Entre las curiosidades, el propio Espadero señala que sus pies sirvieron para modelar los de San José. Además, fue él quien se encargó de vestir a las imágenes con telas cosidas y bordadas por él mismo.

“Es, como le suelo llamar, el belén de mi amor y mi cariño. En el que reflejo todo lo que supuso ese histórico hecho para la humanidad”, explica el propietario.

El conjunto ocupa durante todo el año un lugar preferente en una de las vitrinas del domicilio de Espadero. En el Convento de las Monjas de la Sangre se ha instalado en la hornacina donde se sitúa ‘La Marinera’ a lo largo del año, sobre la misma peana, bañada en plata, en la que cada Miércoles Santo procesiona la Virgen de la Soledad.

Saya de luto

Frente al belén se encuentra estos días la imagen de ‘La Marinera’, que luce una saya azabache, la misma que porta la Virgen de la Esperanza Coronada para la celebración de Todos los Santos. La prenda ha sido cedida también por Espadero desde el último mes para el traslado de la Virgen de la Soledad Coronada a la Concatedral de San Nicolás, con motivo del primer aniversario de su coronación canónica del 23 de octubre de 2024, en el monasterio-santuario de Santa Faz.