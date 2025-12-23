Disputa por la lengua en Alicante: El juez ordena el traslado a la clase de valenciano de la niña de Elche cuyos padres votaron diferente

Final feliz para la niña de Elche que han colocado este curso en una clase de castellano, pese a estudiar en valenciano desde que comenzó el colegio, porque sus padres, separados, votaron diferente en la consulta de la lengua base. Un juez ha ordenado el cambio "inmediato" de aula para la alumna de seis años del colegio Clara Campoamor.

El magistrado ha atendido al "interés de la menor" y a los informes médicos de la escolar, que han evidenciado un "trastorno del estado del ánimo" por pasarla a una clase que ella no quería y en la que se encontraba separada de sus compañeros de los tres últimos cursos. Han tenido que pasar cuatro meses muy complicados, de reiteradas ausencias a clase, pesadillas y problemas de salud, para que la niña pueda regresar a su grupo y estudiar mayoritariamente en valenciano, la lengua que había empezado a aprender a leer y a escribir.

Este inédito conflicto, en el que ha sido necesario que se pronuncie el juzgado, se originó tras la consulta de la lengua que la Conselleria de Educación celebró por primera vez el pasado mes de febrero para que las familias, y no los centros educativos, votaran si el valenciano o el castellano tiene que predominar en la enseñanza de sus hijos. Sin embargo, en este caso, la madre, con la custodia de la niña, eligió valenciano, al ser la línea que tenía el colegio para todos los alumnos antes de que se celebraran las votaciones. Por contra, el padre, se decantó por el castellano.

La madre, que tiene la custodia de la niña, votó por el valenciano, pero el padre eligió castellano

Familias votando en la consulta de la lengua en los colegios. / AXEL ALVAREZ

Ante esta disputa familiar, el centro educativo comunicó a la familia que el juez tenía que decidir a quién dar la razón, pero, mientras tanto, optó por colocar a la niña en una clase de castellano, amparándose en la falta de plazas en la clase de valenciano.

Con su ley de Libertad Educativa, el Consell del PP decidió si los padres votaban diferentes lenguas se originaba una discrepancia o falta de acuerdo y el voto no se tenía en cuenta hasta que el juez decidiera qué progenitor puede votar. Sin embargo, tuvo que ser la madre, después de ver que pusieron a su hija en una clase de castellano, la que iniciara el proceso judicial para pelear por los intereses de la niña. Primero, intentó agotar la vía administrativa, sin éxito, hasta que inició los procedimientos judiciales en junio.

El Consell obliga a los jueces a pronunciarse cuando los padres chocan por la lengua de sus hijos

El bienestar de la niña

Ahora, diez meses después de aquellas votaciones, los tribunales han dictado que "el interés de la menor debe de prevalecer en el presente caso" para argumentar el cambio a la clase de valenciano con el fin, además, de evitar "mayores perjuicios de los que informan los profesionales médicos".

En esta resolución, el bienestar de la niña ha pesado en la decisión judicial, porque el magistrado, sin entrar a pronunciarse sobre la normativa autonómica, considera que, al margen de este caso, el cambio de grupo de los escolares dentro del centro es "positivo para la socialización con otros menores y para el enriquecimiento personal". Sin embargo, el juez admite que esta circunstancia "tropieza" con un "elemento fundamental" que es el bienestar de la alumna y no comparte el cambio de grupo en caso de que haya perjuicios para los menores, como el de esta escolar de seis años.

Mochilas de niños en un colegio de la provincia / PILAR CORTES

El magistrado ha dictado el cambio para evitar "mayores perjuicios de los que informan los profesionales médicos"

Tras trascender este controvertido caso, las dos federaciones de asociaciones de padres de alumnos de la provincia de Alicante, coincidieron en que debería de haber prevalecido el interés de la niña sin esperar a que el juez se pronunciara. La FAPA Enric Valor, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones contraria a la Ley de Libertad Educativa, culpó directamente a la normativa del Consell de Carlos Mazón . "Se ha demostrado que no hay libertad cuando la alumna no puede elegir en qué lengua estudiar", criticó entonces Antonio Verdú, el presidente de la federación que representa a 240 Ampas.

Por su parte, FAPA Gabriel Miró, que representa a 450 Ampas y que está a favor de la consulta que organizó el Consell para que las familias eligieran la lengua base de sus hijos y no los centros educativos, también lamentó en su día el daño ocasionado en la niña. "La administración, hasta la toma de decisión del juez, debería de priorizar el interés de la alumna y dejarla en el aula de valenciano, que es donde quiere y la lengua en la que ha estudiado hasta ahora. Es de sentido común y de lógica", aseguró entonces la secretaria de la entidad, Sonia Terrero.