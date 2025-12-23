Educación ya exige el B2 de inglés a los maestros de Infantil para cubrir las vacantes en Alicante

Los maestros de Infantil con el título B2 de inglés, que corresponde a un nivel intermedio alto, han empezado a tener prioridad para cubrir las vacantes en los colegios de Alicante. La Conselleria de Educación quiere garantizar que los centros de la Comunidad Valenciana puedan desarrollar adecuadamente sus programas lingüísticos a los niños de entre 3 y 5 años, que reciben 2 horas y media de clase de la lengua extranjera a la semana, un 10 % del tiempo lectivo.

Para ello, este mes de diciembre ha activado el primer concurso de traslados en el que aplica esta nueva exigencia para hacerse con las vacantes que quedan. Una nueva regulación que sindicatos como UGT vinculan con el inicio del reconocimiento y catalogación futura de plazas bilingües.

En concreto, la Administración autonómica ha establecido un puesto con el requisito lingüístico del idioma en los centros que cuentan con hasta siete unidades de Infantil (nueve maestros) y dos puestos en aquellos con un número superior de unidades.

Hasta ese momento, Educación asegura que estos puestos no estaban catalogados y, por tanto, no podían ser ocupados con carácter definitivo por ningún funcionario. En las adjudicaciones de inicio de curso se exigía el requisito lingüístico de forma temporal, para ese curso concreto para un número de puestos.

Según el departamento dirigido por Carmen Ortí, las organizaciones sindicales habían venido señalando la falta de claridad y la ausencia de un criterio homogéneo en la catalogación de estos puestos. Por este motivo, la conselleria se escuda en que la exigencia del B2 se llevó la propuesta de regulación a la Mesa Sectorial de Educación en abril, "donde se contó con participación y se alcanzó consenso en torno a la necesidad de establecer un marco equilibrado y transparente", apostilla.

Críticas

Sin embargo, UGT ya ha exigido a la conselleria la retirada inmediata de esta exigencia del idioma y la apertura de una negociación real que priorice la formación pública y gratuita y garantice el respecto a la movilidad y los derechos de todo el cuerpo de maestros.

Ante la publicación del listado de vacantes provisionales del concurso de traslados y de la mayoría de plazas de Infantil catalogadas con el requisito lingüístico en inglés, el sindicato ha mostrado su rechazo a una medida que tacha de "inválida y perjudicial para los derechos laborales del profesorado" por considerar que "constituye una barrera grave para el acceso y la movilidad de los maestros".

En primer lugar, sostiene que con esta exigencia se limita la entrada a profesionales plenamente cualificados pedagógicamente que no disponen de la acreditación específica. En segundo lugar, UGT advierte de que Educación ignora la formación existente de maestras con mención en lengua inglesa o titulaciones equivalentes plenamente capacitados para la docencia y, que, por último, también reduce las opciones de destino especialmente en centros pequeños de 3 a 7 unidades donde se bloquea obligatoriamente una plaza con este requisito.

Hacia un nivel más alto

En la enseñanza de la Comunidad Valenciana, el nivel B1 o intermedio se exigió inicialmente, cuando se empezaba con la implantación de modelos plurilíngües experimentales en el 2009. Posteriormente, con la Ley de Plurilingüismo del Gobierno del Botànic en 2017 se estableció un B2 como nivel mínimo exigible para vehicular un área no linguística en inglés, con el horizonte puesto en exigir un nivel C1 a partir de 2026.

Sin embargo, con la nueva Ley de Libertad Educativa de PP y Vox, se flexibiliza la exigencia de los requisitos lingüísticos al profesorado y se ha vuelto a exigir legalmente al reconocimiento mínimo de un nivel B2 y a pedir sin fecha fijada y dentro de la autonomía y promoción que hagan los centros educativos un futuro nivel C1. La novedad que la Conselleria de Educación ha puesto en marcha es exigir en los procesos para cubrir vacantes este nivel intermedio-alto.

El inglés, en la enseñanza

Desde este curso, entre un 10 % y un 25 % de las clases que se imparten este curso en los colegios e institutos son en inglés, independientemente de si el municipio es de habla predominante en valenciano o en castellano. El porcentaje lo han tenido que decidir los centros educativos y en caso de que hayan querido enseñar más horas en la lengua extranjera han tenido que presentar un programa experimental a la Conselleria de Educación para su visto bueno.

Según explicó la Administración autonómica en septiembre a INFORMACIÓN a los centros que hayan querido aumentar el tiempo de inglés se les ha solicitado que siempre garanticen un mínimo del 25 % tanto en valenciano, como en castellano.

Algunos de estos centros ya disponían de incremento de horas lectivas en inglés, pero a costa del castellano, ya que realizaban inmersión lingüística en valenciano en Infantil, sin presencia del castellano.