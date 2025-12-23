Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido este martes al Ayuntamiento de Alicante en la que ha sido su primera visita oficial a la capital alicantina como jefe del Consell. Un encuentro en el que ha avanzado novedades para el próximo año en la ampliación de la Vía Parque y ha reafirmado el compromiso del gobierno autonómico con el Palacio de Congresos, en el que ha pedido "ir por pasos".

El dirigente popular ha puesto en valor inversiones que la Generalitat acomete en Alicante, como las obras de la futura Estación Central del TRAM, y ha anunciado para 2026 avances en la ampliación de la Vía Parque, con el desdoblamiento de la calzada en su tramo junto al PAU 1 y el PAU 2: "El Ayuntamiento ha resuelto las expropiaciones y nuestro objetivo es ponernos a trabajar en un proyecto, para poderlo licitar ya el año que viene", ha manifestado.

Palacio de Congresos

"No me gusta nunca mentir y decir cosas que aún no son ciertas", ha señalado Pérez Llorca, al ser preguntado por el futuro del Palacio de Congresos. El presidente ha considerado que "lo importante es que se resuelva cuanto antes" y ha pedido avanzar "por pasos". En estos momentos, según el dirigente popular, los trámites se encuentran "en una fase muy temprana", ya que primero "hay que resolver la cuestión del suelo".

En cualquier caso, aunque no se ha concretado el porcentaje de participación de la Generalitat en las obras ni cómo se asumirá la gestión del edificio una vez concluya su construcción, Pérez Llorca ha reafirmado su compromiso con la infraestructura: "Mantenemos cualquier línea que garantice un futuro exitoso del Palacio de Congresos", ha apuntado.

Libro de honor

El presidente, que ha sido recibido por el alcalde, Luis Barcala, y el equipo de gobierno municipal del PP, ha realizado un recorrido por el interior del Ayuntamiento. El regidor popular ha ejercido como anfitrión enseñando a Pérez Llorca espacios del palacio consistorial como el zaguán, en el que se encuentra una escultura original de Salvador Dalí; el emblemático Salón Azul, o el con expone los retratos de los diferentes alcaldes de la historia de la ciudad.

Tras ello, Pérez Llorca ha estampado su firma en el libro de honor de la ciudad que lo vio nacer: "Espero aportar mi granito de arena para contribuir a su continua transformación y modernización, sin que perdamos ese sentimiento de hospitalidad y cercanía que tanto caracteriza a los alicantinos y alicantinas", ha deseado.

