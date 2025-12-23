Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Alicante: frío y viento helado en la provincia

Las mínimas que se mueven entre los 3 y los 9 grados, más bajas en el interior y comarcas de montaña mientras que las máximas oscilan entre los 11 y los 15 grados

Carmen Tomàs

El invierno entró en la provincia de Alicante de forma oficial y se hizo notar con precipitaciones y nieve en las cumbres de la provincia. Hoy, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que el frío y las rachas de viento helado persistirán a lo largo de la jornada, aunque con cielos mucho más despejados que los del pasado domingo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas que se mueven entre los 3 y los 9 grados, más bajas en el interior y comarcas de montaña. Las máximas quedarán contenidas, en general entre 11 y 15 grados, algo más suaves en la costa aunque con sensación desapacible en el litoral de la Vega Baja.

Alicante

Jornada fría pero luminosa, con nubes a primera hora y claros amplios desde el mediodía. El termómetro oscilará entre 7 y 15 grados, con sensación fresca por el viento. No se esperan lluvias. Ambiente seco y más estable conforme avance el día.

Elche

El día arranca con nubosidad abundante y frío moderado, aunque el sol se impondrá a partir de media mañana. Las temperaturas se quedarán entre 7 y 15 grados. El viento reforzará la sensación invernal en las horas centrales. No hay previsión de lluvia.

Benidorm

Tiempo estable, con cielo poco nuboso por la mañana y más cubierto al final del día. Las mínimas bajan hasta los 8 grados, con máximas alrededor de 15. El viento será protagonista y acentuará el frío. Jornada seca en general.

Elda

Ambiente claramente invernal, con mínimas cercanas a los 4 grados al amanecer. La mañana será nubosa, pero el sol aparecerá a lo largo del día. Las máximas apenas alcanzarán los 11 grados. No se esperan precipitaciones.

Torrevieja

Martes frío para la costa, con cielo cambiante y rachas de viento que dejarán sensación desapacible. Las temperaturas se moverán entre 9 y 15 grados. No hay lluvias en el horizonte. El ambiente será seco durante toda la jornada.

Orihuela

Día frío y ventoso, con nubes a primeras horas y claros posteriores. Las mínimas rondarán los 7 grados, mientras que las máximas llegarán a 14. El viento marcará la sensación térmica. No se esperan precipitaciones.

Alcoy

El interior vivirá una jornada muy fría, con mínimas de 3 grados y sensación térmica bajo cero al amanecer. Cielos despejados durante todo el día. El viento reforzará el ambiente invernal. Tiempo seco y estable.

Dénia

Tiempo tranquilo, con cielos poco nubosos y frío moderado desde primera hora. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 15 grados. Existe una mínima opción de alguna gota aislada al final del día. Sensación fresca, especialmente por el viento.

Impulsalicante y la EGM de Las Atalayas promocionan proyectos para el reciclaje de la ropa de trabajo textil

Los tuctucs vuelven al Casco Antiguo de Alicante pese a la prohibición del Ayuntamiento

Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante

Un cocido de Navidad para quienes más lo necesitan: el gesto de una voluntaria de Cruz Roja en Alicante

Justicia rechaza moratorias para los nuevos tribunales de instancia pero carga contra el Gobierno por la falta de medios

